Участники митинга в Тбилиси завтра планируют акцию перед Минюстом

«Мы должны обойти здание канцелярии, показать миру, сказать, что мы будем стоять здесь, пока Саакашвили не предоставят нормальный гражданский институт, он не будет освобожден, а украденные выборы не будут возвращены», - заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия на площади Свободы, где прошла акция в поддержку экс-президента Саакашвили, сообщает Общественный вещатель.

По его словам, с завтрашнего утра акция будет проходить перед зданием Министерства юстиции.

«Наша цель и задача - никуда не вторгаться, не осуществить эту мечту Бидзины Иванишвили. Мы должны обойти здание канцелярии, показать миру, сказать, что мы будем стоять здесь, пока Саакашвили не предоставят нормальный гражданский институт, он не будет освобожден, а украденные выборы не будут возвращены. Тем, кому позволяет здоровье, останьтесь здесь. Сейчас не время быть дома. Те, кто наблюдают за нами сейчас, присоединятся к нам завтра утром. Завтра, в 10:00, мы добавим акции в других точках. Параллельно со всем этим пройдет акция перед зданием Минюста», - заявил Ника Мелия.

Мелия заявил, что перемещение акции к глданской тюрьме власти могут использовать как провокацию и подстроить в тюрьме бунт, что приведет к столкновению и создаст угрозу безопасности самого Саакашвили. Мелия подчеркнул, что любые попытки организовать акцию возле глданской тюрьмы от имени «Национального движения», являются провокацией и предостерег сторонников от участия в подобных мероприятиях, передает агентство «Новости-Грузия».

Лидер оппозиции предложил другую форму протеста: сторонники оппозиции будут пикетировать Госканцелярию, то есть дом правительства, парламент, Министерство юстиции и другие правительственные учреждения, чтобы власти и международное сообщество, как заявил Мелия, увидели, как много в Грузии людей, которые добиваются справедливых выборов и освобождения Саакашвили.