Наира Амалыиа: «Мы начнем терять свою независимость»

Заявление президента Аслана Бжания о необходимости разрешить российским гражданам приобретать в Абхазии недвижимость наделало много шума. В настоящее время существует запрет на продажу недвижимости иностранцам. Общественный деятель Наира Амалыиа объяснила «Эху Кавказа» позицию критиков.

– Наира, недавно во время поездки в Ткуарчал президент Аслан Бжания сказал, что Абхазии нужно открыть возможность для иностранных граждан приобретать недвижимость. Как вы отреагировали на это заявление президента?

Кто будет покупать недвижимость в Абхазии? Простой люд живет на зарплату, у них лишних денег нет, они свои кредиты в России не могут закрыть. Нет, конечно. Это все делается для того, чтобы сюда зашли олигархи

– На заявление президента я, все мои знакомые и друзья отреагировали отрицательно. Мы опять вернулись к 2016 году, когда проводили митинги под окнами Рауля Хаджимба. Мы уже это обосновывали, аргументировали. Аргументов предостаточно: малочисленное население, маленькая территория Абхазии. Мы много раз уже говорили, что, открыв продажу недвижимости, мы начнем терять свою независимость. Кто будет покупать недвижимость в Абхазии? Обычный простой российский народ? Они не могут купить. Простой люд живет на зарплату, у них лишних денег нет, они свои кредиты в России не могут закрыть. Нет, конечно. Это все делается для того, чтобы сюда зашли олигархи. Будут уходить огромные здания, огромные фабрики, заводы, которые были после войны разворованы. В Ткуарчале речь шла о шахтах, но уголь можно добывать и без иностранного инвестора. Работали же после войны там наши соотечественники из Турции, но почему-то не смогли организовать эту деятельность. Если мы не можем в стране организовать экспорт, импорт, если кто-то не может развивать собственную внутреннюю экономику, это не значит, что нужно продавать все. Частично терять свою независимость или полностью терять свою независимость – вот на какой грани мы стоим!

– Вы администратор большой группы в «Фейсбуке». Как участники этой группы реагируют на информацию о том, что президент начал лоббировать продажу недвижимости в Абхазии иностранным гражданам?

– Да, я – админ группы «Абхазский политический форум» уже восемь лет. У нас около десяти тысяч участников, но группа открытая, и многие могут видеть наши публикации и обсуждения. Во время недавнего митинга я включала прямой эфир, и мне, как админу, «Фейсбук» показывал, сколько было просмотров. Там было более пятидесяти тысяч просмотров. В нашей группе нет анонимных пользователей, у нас строгие правила. Наш форум на 99% отрицательно отреагировал на заявление президента. Они категорически против продажи недвижимости.

– У сторонников продажи недвижимости есть такой аргумент: у нас своих денег нет, нам нечего вкладывать в развитие, нам нужен инвестор, а чтобы пришел инвестор, он должен получить право приобретать в Абхазии недвижимость. Что бы вы на это ответили?

Если они хотят извлечь больше денег из экономики, значит, надо работать лучше, а не продавать все, что не так лежит в этой стране. Но мы топчемся на одном месте, потому что у нас коррупция уже проросла во все ветви власти

– Ответ очень простой. Рауль Хаджимба в свое время сказал, что 80% нашей экономики находится в тени. Теневую экономику нужно выводить для того, чтобы были средства на развитие. Развал экономики в стране начался с коррупции. Вот и все. Надо выводить экономику из тени, надо работать правоохранительным органам, четко проверять все декларации. В нашей маленькой стране все очень легко просматривается. Это работа для прокуратуры, это работа для власти. Если они хотят извлечь больше денег из экономики, значит, надо работать лучше, а не продавать все, что не так лежит в этой стране. Но мы топчемся на одном месте, потому что у нас коррупция уже проросла во все ветви власти. Нам не нужен здесь олигархат. Наше население – 240 тысяч. Это численность работников двух европейских заводов. И что, мы не можем порядок навести вот в этих маленьких заводиках наших? Это смешно.

– Не могли бы вы конкретизировать, почему ставится знак равенства между продажей недвижимости и продажей родины?

Мы в своей стране, на своей родине будем обслуживающим персоналом, как это происходит в других малоразвитых странах, куда пришел капитализм. Вот против этого всего мы и встали

– Дело не в российском народе, они такие же, по сути, как и мы. Зарабатывают на кусок хлеба своим трудом, это для олигархов делается. Олигархи скупят по дешевке всю недвижимость, войдут в бизнес, и прощай, наша родина! Мы в своей стране, на своей родине будем обслуживающим персоналом, как это происходит в других малоразвитых странах, куда пришел капитализм. Вот против этого всего мы и встали. Как индейцы за стеклянные бусы продавали свои земли, а сегодня они находятся в резервации. Это самый главный аргумент. И мы не хотим повторить участь тех же американских индейцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия