Обзор абхазской прессы

Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа» пишет, что события 30 сентября, когда сотрудниками милиции были избиты ветераны войны, привели не к попытке разобраться в ситуации откровенно и честно, а послужили очередному витку противостояния, когда все бесконечно пережевывали давно набившие оскомину предложения. Она подчеркивает, что ни с одной стороны не было произнесено ни одной свежей мысли.

«Извинение, принесенное через месяц с копейками после происшествия, это вообще осетрина уже пятой свежести. Так называемая политическая жизнь теперь существует как бы отдельно от народа, в замкнутом пространстве амбиций и взаимных разборок. Политическая борьба из борьбы мнений и программ, нацеленных на развитие страны, со временем превратилась в примитивную борьбу за ресурсы, которые распределяются между сторонниками, помогавшими прийти к власти. Не профессионализм и ответственность стали главными критериями отбора кадров, а мелкотравчатая лояльность. Это началось уже давно, и конца этому не видно. Особое сочувствие вызывают избитые ветераны войны, которые стали разменной монетой в чужих руках – думаю, многие присоединятся ко мне, когда я от лица всего народа попрошу у них прощения за то, что произошло», – заключает Надежда Венедиктова.

Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал, что он против продажи недвижимости иностранцам: «Если кто-то считает, что жилую недвижимость в Абхазии можно и нужно продавать иностранцам, могу лишь сказать в ответ одно – незаменимых людей нет». Напомним, что президент Абхазии Аслан Бжания на выездном заседании в Ткуарчальском районе заявил, что граждане России должны иметь возможность приобретать недвижимость в республике.

Блогер Алиас Езугба также выступил против открытия рынка недвижимости для иностранцев. Он написал на своей странице в Facebook: «Со всей ответственностью заявляю, что декларации руководства страны по изменению имеющегося законодательства в этой сфере и попытки убедить всех о всеобщем благе недальновидны и бесперспективны. Считал и считаю, что появление такого закона будет губительным для коренного этноса и самого абхазского государства!»

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Телеграм-канал «Respublika» пишет, что в Абхазии наблюдается рост цен на жилье. Стоимость однокомнатной жилой квартиры в спальном районе Сухума – от миллиона рублей. Ипотеки в стране нет, а кредиты в банках выдаются на очень невыгодных условиях. Директор агентства «Абхазнедвижимость» Фатима Бигвава сообщила, что в основной массе ее клиенты – это молодые семьи, которым нужно жить отдельно от родителей. Те, кому удалось собрать нужную сумму, покупают жилье. Те, кто не может себе этого позволить, либо переехали в город ненадолго по работе, – арендуют.

В настоящее время отмечается рост цен и на аренду жилья в Абхазии. Они начали расти с лета этого года. Фатима Бигвава связывает это с большим потоком туристов, отдохнувшим в этом году в Абхазии.

Две государственные программы по предоставлению жилья гражданам Абхазии – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия» и «Жилище-2021» – начали действовать с 1 января 2019 года. Последняя работала по принципу безвозмездной ипотеки и предусматривала условия предоставления возвратных средств. В 2019 году благодаря им жилье получил 51 человек. Но их реализация была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.

На прошлой неделе кабмин заявил о принятии государственной целевой программы «Жилище-2022». Фактически две предыдущие объединили в одну и отменили важное условие - возвращение выданных средств. При этом сократили круг лиц, которые могут претендовать на жилье. Теперь это люди, не обладающие собственным жильем и нуждающиеся в жилье для проживания; инвалиды I группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии; семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебных обязанностей; многодетные семьи, лица, на иждивении которых находятся инвалиды или инвалиды детства; дети, оба родителя которых погибли в годы Отечественной войны народа Абхазии или пропали без вести. Большинство молодых семей страны в эти критерии не попадает. Для них пока аренда дорожающего жилья остается единственной перспективой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия