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МИД Армении: «Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам»
реван призывает Россию, ОДКБ, Минскую группу ОБСЕ предпринять меры по предотвращению действий Вооруженных сил Азербайджана на востоке Армении.
«Призываем международное сообщество, Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ адресно отреагировать на действия Азербайджана, которые ставят под угрозу региональный мир и стабильность, предпринять действенные шаги по предотвращению этих действий, по полному и беспрекословному выводу с суверенной территории Армении ВС Азербайджана», – говорится в заявлении МИД Армении.
Отмечается, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию Республики Армения.
«Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении», – сказано в заявлении.
«Данными действиями Азербайджан нарушает также трехстороннее заявление от 9 ноября, поскольку азербайджанская сторона совершает нападения против Республики Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления», – подчеркивается в документе.
В МИД отметили, что Армения, в соответствии с Уставом ООН, вправе всеми способами отразить применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета, пишет «Интерфакс».
- Ранее Ереван и Баку сообщили о локальных боях на границе. Данные по погибшим и раненым с армянской стороны уточняются. На данный момент точно известно о четырех раненых военнослужащих, отмечают в военном ведомстве Армении.
- В Азербайджане сообщили о «разоружении и пленении армянских солдат», а также о ранении двух азербайджанских военнослужащих.
Другие новости дня
Лидеры двух грузинских оппозиционных партий лишились депутатских мандатов
Прекращены депутатские полномочия оппозиционных депутатов парламента Грузии – лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба (Гирчи) Джапаридзе. Решение на пленарной сессии парламента одобрили 79 депутатов.
Хазарадзе и Джапаридзе объявили об отказе от депутатских мандатов после второго тура муниципальных выборов.
В парламенте место Зураба Джапаридзе займет его бывший однопартиец из партии «Гирчи» Герман Сабо. Партия «Лело» же теряет депутатский мандат – её избирательный список был аннулирован после парламентских выборов 2020 года.
Ранее от депутатского мандата отказался и Ника Мелия – лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
Осужденного в Цхинвали гражданина Грузии госпитализировали в тяжелом состоянии
Гражданина Грузии Геннадия Бестаева, приговоренного в самопровозглашенной республике Южная Осетия к трем годам лишения свободы, госпитализировали в цхинвальскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Врач Важа Гаприндашвили рассказал грузинской службе Радио Свобода, что получил информацию о состоянии здоровья Бестаева из Цхинвали. Источник рассказал Гаприндашвили, что у Бестаева – инсульт. По имеющейся информации, он находится в коме.
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердили информацию об ухудшении состояния здоровья Бестаева.
В ведомстве говорят, что получают информацию из Цхинвали посредством «горячей линии» и делают все возможное, чтобы перевезти Бестаева на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. К процессу подключены сопредседатели Женевских дискуссий.
Геннадия Бестаева задержали 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и ««контрабанде наркотических веществ».
Российские военные подтвердили, что сбили советский спутник
Российские военные подтвердили информацию об испытаниях противоспутниковой ракеты. Они заявили о поражении на орбите советского спутника "Целина-Д" (он же "Космос-1408").
Его обломки, по словам Минобороны, не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности. Фрагменты, как заявило ведомство, внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся.
Ранее предположение о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты выдвигали США. В результате, по их данным, в космическом пространстве возникло более 1,5 тысячи осколков.
Глава Государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками ответят России на действия, поставившие под угрозу всех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях.
Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". Этот космический мусор "теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран".
Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).
"Роскосмос" заявил, что приоритетом для корпорации была и остается "безопасность экипажа МКС", не подтвердив и не опровергнув испытания противоспутниковой ракеты.
- Согласно информации NASA, советский спутник сигнальной разведки (Целина-Д) "Космос-1408" был запущен в 1984 году.
- Утром 15 ноября МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором. Станция и экипаж не пострадали: космонавты и астронавты в целях безопасности укрывались в кораблях "Союз " и "Крю Дрэгон".
- В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.
Армения просит у России помощи в защите её территориальной целостности
Армения в связи с нападением Азербайджана обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.
Как пишет «Интерфакс», Григорян отметил, что «это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру».
«Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность», – отметил Григорян.
Ранее Ереван и Баку сообщили о локальных боях на границе. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику.
Армянская сторона сообщает о ранении 4 военных, сведения о погибших и раненых уточняются.
В Баку говорят, что «воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района». В Азербайджане заявили о ранении двух военнослужащих азербайджанской армии и задержании армянских военнослужащих.
- В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. Как пишет ТАСС, 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги.
На границе Армении и Азербайджана продолжаются локальные бои
Армения и Азербайджан сообщают о серьезном вооруженном столкновении на границе. По информации официальных структур, ситуация продолжает оставаться напряженной.
Как пишет агентство Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, «в ответ на провокации, совершаемые армянской стороной, уничтожены противотанковая установка и миномет противника».
В Баку говорят, что «воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района».
Ранее Азербайджан обвинил Армению в широкомасштабной провокации, сообщив о ранении двух военнослужащих азербайджанской армии и задержании армянских военнослужащих.
В Ереване информацию о пленении военных пока не подтверждают. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику.
«По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Как уже сообщалось, подразделения ВС Азербайджана в очередной раз провоцировали нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия», – отмечается в заявлении Минобороны.
Ранее в заявлении ведомства говорилось, что «16 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции».
«Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника», – говорилось в сообщении.
- 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Минобороны Аршака Карапетяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Премьер заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.
Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2»
Немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации газопровода «Северный поток – 2». Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии, сообщило сегодня Федеральное агентство по сетям в Бонне.
Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании, а регулятор сможет проверить вновь представленные документы.
«Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария», – указывается далее.
Как пишет DW, регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.
На фоне новости о приостановке процедуры сертификации газопровода в Германии спотовая цена газа возросла во вторник до 1046 долларов за тысячу кубометров. Цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 88,9 евро за МВт.ч. В начале ноября цена на газ составляла около 750 долларов за тысячу кубометров.
Польские пограничники применили газ против попытавшихся прорваться мигрантов
Польские пограничники применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов, попытавшихся сломать забор на белорусско-польской границе и прорваться на территорию Евросоюза. Видеотрансляцию с места событий ведёт принадлежащее российскому государственному каналу RT агентство Ruptly.
Столкновения проходили приблизительно с 12 часов дня в лагере мигрантов в пункте пропуска "Брузги". Группа мигрантов стала закидывать польских пограничников камнями. Те в ответ сначала применили газ, а затем — светошумовые гранаты.
По данным польских военных, у мигрантов так же есть светошумовые гранаты, которые им могли предоставить белорусские пограничники. На видео у части мигрантов заметны так же противогазы.
После атаки к забору подошли несовершеннолетние мигранты, они кричали польским пограничникам "пожалуйста, помогите!" У собравшихся были замечены плакаты с аппеляциями к правам человека, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Импровизированный лагерь в районе погранперехода у деревни Брузги неподалёку от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть из них попыталась прорваться в Польшу силой, но это не удалось.
Сообщалось о бедственной гуманитарной ситуации среди мигрантов. Власти ЕС обвиняют в провоцировании ситуации Минск, белорусские власти это отрицают.
Азербайджан сообщил о задержании армянских военнослужащих
В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о задержании армянских военнослужащих, которые, по версии Баку, «совершили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы».
В Баку не называют число задержанных военнослужащих. Армянские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Армении пишут о пленении шести военных.
По версии азербайджанской стороны, сегодня, примерно в 11:00 армянские соединения начали «внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства».
«Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов позиции Азербайджанской Армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих Азербайджанской Армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.
В Баку указывают, что «в целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция».
«Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом», – сказано в заявлении.
В сообщении Министерстве обороны Армении говорится, что 16 ноября около 13:00 по местному времени подразделения Вооруженных сил Азербайджана «начали очередную атаку в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции».
«Подразделения вооруженных сил Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника», – сказано в заявлении.
В Ереване пока не комментируют сообщение о задержании армянских военнослужащих.
Журнал Politico рассказал о троекратном отказе президента США согласовать санкции против России
Президент США Джо Байден трижды за год отклонил предложения о введении новых санкций против России, рекомендованные ему Советом национальной безопасности. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников, знакомых с темой.
По их данным, президент заявлял, что предложенные санкции не будут достаточно жёсткими. Ещё один анонимный источник издания, высокопоставленный сотрудник президентской администрации, заявил, что Байден хотел удостовериться, что санкции против России будут достаточно "умными", чтобы изменить поведение Кремля.
В апреле 2021 года администрация Байдена ввела санкции против российского госдолга, компаний, ответственных за строительство железной дороги в аннексированный Крым, технологических компаний, связанных с российскими спецслужбами, и заместителя руководителя администрации Путина Алексея Громова, курирующего в Кремле информационную политику российского телевидения. Экономисты назвали этот пакет ограничений мягким, рубль укрепился к доллару после того, как эти меры были объявлены.
Позднее администрация Байдена отказалась от введения санкций против российского газопровода "Северный поток — 2", президент объяснил это нежеланием портить отношения с Германией и тем, что строительство ветки уже невозможно было остановить.
15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон обсуждает новый пакет санкций в отношении России на фоне обострения ситуации в Донбассе. Источники агентства пока не могут сказать, какие ограничения могут быть введены на этот раз, но предполагают, что они могут коснуться энергетического сектора.
США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия
США вместе с союзниками ответят России на испытания противоспутниковой ракеты, поставившие под угрозу всех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях. Об этом заявил глава Государственного департамента Энтони Блинкен.
По версии США, ракета была выпущена, предположительно, по советскому спутнику "Космос-1408". В результате в космическом пространстве возникло более 1,5 тысяч осколков.
Энтони Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". Этот космический мусор "теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран".
Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). США вместе с союзниками обещали принять меры в ответ на "безрассудные" действия России.
В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали.
- Согласно информации NASA, советский спутник сигнальной разведки "Космос-1408" был запущен в 1982 году.
- Утром 15 ноября МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором. Станция и экипаж не пострадали: космонавты и астронавты в целях безопасности укрывались в кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.
- В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.
Бибилов заявил, что ждет признания от Беларуси и других государств
Южная Осетия ожидает признания своей независимости от Беларуси и других государств. Как пишет ТАСС, об этом президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов сказал журналистам в кулуарах церемонии вручения ежегодной Международной литературной премии «Буламаргъ».
«Мы ждем признания со стороны не только Белоруссии, но и со стороны других государств. Считаю, что та история, которая нас объединяет, и объединяла Советский Союз, и те братские отношения, которые между нашими народами, являются основой для того, чтобы признать республику», – сказал он.
Анатолий Бибилов выразил надежду, что и другие страны признают независимость республики.
«Думаю, что признания дальнейшие будут. Южная Осетия хочет жить в мире со всеми государствами как постсоветского пространства, так и всего мира», – добавил югоосетинский лидер.
Ранее о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. В Палате представителей Национального собрания Беларуси заявили, что в парламент не поступал подобный законопроект. В Комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали «фейком и чушью».
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
В Абхазии убили молодого человека, который, по информации МВД, пытался взорвать гранату
В самопровозглашенной республике Абхазия произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными жителями Гагрского района, в ходе чего один из них был убит при попытке взорвать гранату. Об этом сообщается на сайте абхазского МВД.
«В ходе реализации оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району была создана оперативная группа из числа сотрудников УУР МВД и ОУР УВД по Гагрскому району, установлены лица, готовящие преступление.
16 ноября примерно в 7 часов утра в г. Гагра по ул. В.Г. Ардзинба при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями п. Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием –пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 г.р., доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 г.р. Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча.
На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стрелянные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», – говорится в сообщении.
Абхазский вице-президент Бадра Гунба сегодня побывал в Гагрском районе и встретился с руководством администрации района. По информации пресс-службы, «обсуждалась ситуация, связанная с предотвращением покушения на милиционеров в Гагре утром 16 ноября».
Как пишет Нужная газета, пользователи социальных сетей связывают это происшествие со смертью 24-летнего Анри Атейба. Молодой человек, по информации родственников, был избит сотрудниками УВД, после чего совершил попытку суицида.
В Грузии от коронавируса скончались еще 83 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 83 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 140.
За сутки в стране выявили 5204 новых случая коронавируса. Накануне провели 52 834 теста: PCR-тестов – 15 607, экспресс–тестов на антиген – 37 227.
Выздоровели еще 4785 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 791 115, выздоровевших – 727 184.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,85%, за последние 14 дней составляет 9,85%, за неделю – 9,25%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8224 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 057 216.
В Азербайджане заключенный активист больше недели держит голодовку с требованием освободить его
Представитель оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли десятый день держит голодовку в знак протеста против несоблюдения закона об амнистии, незаконного содержания под стражей более трех лет и конфискации имущества, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода со ссылкой на его родственников.
Салех Рустамли с 1998 года проживал в России. Активиста арестовали в городе Шамкир во время поездки в Азербайджан в мае 2018 года, в 2019 году его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу об отмывании денег. Следствие утверждало, что Рустамли незаконным путем перевел $420 тысяч на счета ПНФА, пишет Настоящее время.
Вскоре после начала голодовки Салех Рустамли был переведен в тюремную больницу. Сын Рустамли Сезгин Рустамов рассказал OC Media, что его отец намерен продолжать голодовку. "Мой отец сказал, что никогда не прекратит голодовку, и настоял на своем решении. Он заявил, что через 10 дней откажется от воды. По его словам, так или иначе его освободят: живым или мертвым", – рассказал он.
Родственники, которые встретились с ним 14 и 15 ноября, сообщили, что еще 14 ноября его состояние было относительно стабильным, а сегодня он чувствует себя хуже, он с трудом говорит и чувствует боль в теле.
По словам адвоката Бахруза Байрамова, его подзащитный похудел на 10 килограммов и с трудом передвигается.
14 ноября Салеха Рустамли посетили сотрудники аппарата омбудсмена, которые сообщили, что за его состоянием ведется наблюдение, предусмотрены встречи с членами его семьи и адвокатом.
Салех Рустамли был арестован в мае 2018 года, сначала – по обвинению в хранении наркотиков. Тогда он заявил, что на протяжении 20 дней подвергался пыткам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Позже были задержаны другие члены партии – Бабек Гасанов, Агиль Магеррамли и Руслан Насирли. Генпрокуратура и МВД обвинили задержанных в отмывании денег, обвинения по статье о наркотиках были сняты.
Сам Салех Рустамли рассказывал, что он и другие азербайджанцы часто переводили средства семьям политзаключенных. По его словам, с момента отъезда в Россию он отправил партии всего около $10 тысяч.
Норвежский Хельсинкский комитет призвал правительство Азербайджана немедленно освободить Рустамли. "Правительство не может продолжать несправедливое и необоснованное тюремное заключение Рустамли и наблюдать, как он медленно умирает в тюрьме", – говорится в заявлении правозащитников.
Украинского омбудсмена не пустили к Михаилу Саакашвили. ВИДЕО
Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с находящимся в глданской тюремной больнице экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Об этом Денисова сообщила журналистам.
По словам украинского омбудсмена, она хотела встретиться и с министром юстиции Грузии, однако Рати Брегадзе не ответил на её телефонный звонок и сообщение.
Министр юстиции Грузии подтвердил, что Людмила Денисова не сможет встретиться с голодающим Михаилом Саакашвили.
«Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства», – сказал Брегадзе на брифинге.
По его словам, когда заключенный находится в лечебном учреждении, ведомство «обязано заботиться о состоянии его здоровья». Ранее он также заявил, что для превенции распространения коронавируса в тюремную больницу №18 на территории глданской тюрьмы пускают лишь лиц, имеющих на это право согласно грузинскому законодательству. Среди них – депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи.
При этом Брегадзе упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время её предыдущего визита.
«В прошлый раз, когда госпожа Денисова находилась (на встрече с Саакашвили – ред.), она сделала одностороннее заявление. Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила», – сказал Брегадзе.
Как сообщало «Эхо Кавказа», Людмила Денисова прилетела в Грузию накануне. Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил об ухудшении состояния здоровья, неудовлетворительных условиях содержания и попросил о встрече.
Ранее к Михаилу Саакашвили не пустили европейских политиков – депутата Европарламента Анну Фотыгу, члена Сейма Литвы, руководителя группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундаса Лопату и его коллегу из Сейма Вилию Таргамадзе. В Минюсте заявили, что основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному стали состояние здоровья политика и меры безопасности.
Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) разрешила американской фармацевтической компании Pfizer провести в России клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Ведомости".
В испытаниях примут участие россияне старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами COVID-19. Всего привлекут 90 человек в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.
Препарат под названием PAXLOVID (ингибитор протеазы и ритонавир) снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89 процентов, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза.
Представитель Pfizer рассказал изданию, что всего в испытаниях PAXLOVID участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе из России. Если препарат получит одобрение локальных регулирующих органов, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
О завершении второго этапа клинических испытаний PAXLOVID в США Pfizer отчиталась в начале ноября. По информации Reuters, к концу года Pfizer намерена произвести более 180 тысяч доз лекарства, а за следующий год довести их количество до 50 миллионов.
В начале ноября Великобритания одобрила использование молнупиравира , который производится в виде пилюли компанией Merck . Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска.
В России также ведётся разработка лекарства от COVID-19, который уже прошел вторую фазу клинических испытаний. Препарат МИР-19 влияет на конкретный участок генома вируса и не позволяет ему размножаться.
Стив Бэннон сдался ФБР в связи с предъявлением ему обвинения
Бывший советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон 15 ноября прибыл в ФБР - в связи с предъявлением ему первого уголовного обвинения за отказ сотрудничать с комитетом Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января.
В пятницу, 12 ноября, большое жюри предъявило Бэннону обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ явиться для дачи показаний и предоставить законодателям запрошенные документы. Неуважение к Конгрессу США карается тюремным заключением на срок до одного года. Ожидается, что 67-летний Бэннон предстанет перед федеральным судом в ближайшее время.
Стив Бэннон – один из наиболее близких соратников бывшего президента, которые вызваны для дачи показаний в специальном комитете Конгресса США - по делу о нападении сторонников Трампа на Капитолий.
Члены комитета надеются, что выдвинутые против Бэннона обвинения подтолкнут и других свидетелй дать показания. Бэннон отказался явиться на слушания, сославшись на так называемую привилегию исполнительной власти.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф, состоящий в комитете, который ведет расследование, выразил уверенность, что дело Бэннона "очень сильно повлияет" на решения других людей, получивших повестки.
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Россия сбила спутник в ходе испытания противоспутниковой ракеты
Госдепартамент подверг критике проведенное Россией испытание ракеты, поразившей один из российских спутников на околоземной орбите. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал, что в результате испытания образовалось более 1500 единиц "отслеживаемого орбитального мусора". Об этом сообщил телеканал ABCnews.
Ранее в понедельник Вооруженные силы США заявили, что им стало известно о событии, которое привело к "образованию космического мусора", а один из официальных источников заявил, что Россия, по-видимому, провела испытание противоспутникового оружия.
Космическое командование США заявило, что активно работает над идентификацией обломков.
В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.
Испытания ракет для поражения космических аппаратов ведутся в США с конца 1950-х годов.
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В Абхазию доставили 6 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 6 тысяч доз прибыла в Абхазию. Об этом сообщили в Минздраве самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, препарат приобретён за счет средств абхазского бюджета. Вакцинация населения российским препаратом начнется уже на этой неделе.
В пресс-релизе указано, что руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 30 тысяч доз вакцины «Спутник V», первая часть которой уже доставлена в Абхазию. Переговоры с Россией о поставках вакцины вёл абхазский лидер Аслан Бжания.
- Первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля. К июлю она была израсходована.
- В августе в Абхазию доставили 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
- По сообщению Минздрава, российскими препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Абхазии вакцинированы всего семь с половиной тысяч человек.
Меркель обсудила кризис на границе с Лукашенко, Макрон – с Путиным
Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель 15 ноября провела телефонный разговор с Александром Лукашенко, сообщает Reuters.
Переговоры длились около 50 минут. Политики обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе и возможность оказать гуманитарную помощь беженцам. Они также договорились о дальнейших контактах. Других подробностей не сообщается.
Это первые переговоры Меркель с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Результаты голосования вызвали волну протестов в стране и арестов их участников. За это Европейский союз ввел против Беларуси несколько пакетов санкций.
Ситуацию на границе Польши и Беларуси также обсудили в телефонном разговоре президенты Франции и России – Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Они согласились о необходимости деэслакации кризиса, но разошлись в оценке его причин.
В Евросоюзе утверждают, что кризис вызван действиями белорусских властей, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов. Польша считает, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва.
Владимир Путин обвинения отрицает и утверждает, что мигранты сами дошли до границы. Российский президент пообещал «поднять эту тему» с Александром Лукашенко, заявил Елисейский дворец.
Эммануэль Макрон также заявил Владимиру Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины, где последние недели на границе была замечена «большая концентрация российских войск». Ранее предупреждение России сделал глава НАТО Йенс Столтенберг.
Пенитенциарная служба: у Саакашвили не обнаружили коронавирус
У Михаила Саакашвили не подтвердился коронавирус, сообщила сегодня вечером Специальная пенитенциарная служба Грузии.
«Учитывая повышенный общественный интерес, сообщаем, что проведение ПЦР-теста осужденному М.Саакашвили, не подтвердило наличие Covid-19. Для информации, несмотря на то, что осужденный М.Саакашвили не контактирует с другими осужденными в учреждении, и его безопасность максимально защищена, в профилактических целях сегодня, 15 ноября, М. Саакашвили было проведено ПЦР-тестирование, и ответ отрицательный», - сказано в заявлении ведомства.
Тестирование было проведено после того, как коронавирус подтвердился у Давида Дараселия - директора глданской тюрьмы, в которой содержится экс-президент Грузии.
Адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили заявил, что неизвестно, когда экс-президент в последний раз общался с директором тюрьмы, однако известно, что Саакашвили неоднократно контактировал с ним, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 46 дней, так как считает себя политзаключенным. По словам личного врача, он в тяжелом состоянии. Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его доставят в гражданскую клинику, однако власти отказывается это делать и он продолжает находиться в больнице при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси.
На Кубе перед Маршем за перемены задержаны десятки активистов
Сотрудники кубинской полиции и органов госбезопасности окружили дома нескольких политических активистов, в том числе драматурга-диссидента Юниора Гарсии, сообщает радио Marti. 15 ноября в стране должен пройти Гражданский марш за перемены.
Юниор Гарсиа – активист и создатель сообщества Archipiélago в Facebook. Его участники требуют от коммунистического правительства восстановить права кубинцев и освободить политических заключенных. Гарсиа создал сообщество после июльских протестов за свободу и против диктатуры, во время которых были задержаны тысячи участников. Это акция стала крупнейшей за последние тридцать лет.
15 ноября сторонники Archipiélago договорились выйти на Гражданский марш за перемены в разных городах Кубы. Юниор Гарсиа планировал пройти с белой розой в руках до набережной Малекон в Гаване накануне – в воскресенье.
Но в этот день его дом окружили сотрудники полиции, госбезопасности, а также сторонники действующего правительства. Они не дали активисту выйти из дома. Когда он попробовал пообщаться с ними из окна, соседи сверху спустили кубинский флаг.
О сотрудниках правоохранительных органов рядом с домом сообщали и другие активисты. «Сегодня с самого утра на моей улице полно агентов госбезопасности. Но я их не боюсь. Меня больше пугает ложь, коррупция и отсутствие свободы и достоинства, с которыми мы живем уже слишком долго», – написала искусствовед Каролина Барреро.
Управление по делам религии позвонило нескольким служителям церкви и пригрозило арестом в случае, если они примут участие в марше. На что один из них – отец Альберто Рейсе Писа – ответил: «Мы проповедуем Евангелие, а Евангелие Иисуса Христа говорит о свободе, о справедливости и об истине. Это то, чего просит наш народ. Если арест – это цена, которую нужно заплатить, то мы, следуя Евангелию, готовы на это».
По мнению правящей Коммунистической партии протесты проходят при поддержке США и являются попыткой свергнуть правительство. Участникам несогласованных акций грозит арест.
- Ряд кубинский журналистов сообщали, что начальство запретило им выходить из дома 15 ноября. Также правительство Кубы временно аннулировало аккредитацию у пяти журналистов испанского информационного агентства Efe. Двое из них позже смогли восстановить документы.
Столтенберг предостерег Россию от военных приготовлений
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о твердой поддержке Украины со стороны Североатлантического союза.
Мы видим значительное наращивание российской военной силы, сказал Столтенберг, выступая 15 ноября в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Глава НАТО, отметив необычную концентрацию войск, подчеркнул, что командованию НАТО известно: Россия и прежде была готова использовать военный потенциал для осуществления агрессивных действий против Украины.
Передвижения российских войск в последние дни вызвали опасения по поводу возможного нападения, отмечает «Голос Америки». Москва отвергла подобные предположения, одновременно выразив недовольство по поводу усиления активности НАТО в регионе.
Источник в структурах НАТО рассказал, что российские военные осуществляют транспортировку танков и самоходных артиллерийских установок ночью, чтобы избежать освещения указанных действий в соцсетях.
По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, нельзя исключить возможности российского нападения на Украину или попытки Москвы установить свое постоянное военное присутствие в Беларуси.
Сын Саакашвили от имени семьи просит перевести экс-президента в гражданскую клинику
Сын экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Эдуард Саакашвили, распространил сегодня видеообращение, в котором просит власти перевести своего отца в гражданскую клинику. Он надеется, что никто не хочет допустить смерти его отца, который уже 46-й день голодает и с 8 ноября помещен в тюремную больницу.
Старший сын Михаила Саакашвили живет и работает в США, где закончил университет и уже создал собственную семью. Его младший сын – Николоз Саакашвили, живет в Тбилиси с матерью – Сандрой Рулофс, и учится в тбилисской школе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я всегда был далек от политики, и сейчас обращаюсь к вам, как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне считал, что ему создадут соответствующие условия и будут обращаться достойно, и что его здоровью не будет грозить опасность. Но произошло то, что произошло, все мы увидели то, что увидели.
Лично я был ошеломлен. Сначала тем, что его не перевели в клинику, затем тем, что оскорбили его честь, а потом теми ужасными кадрами, которые, наверное, никогда не сотрутся из моей памяти. Хочу обратиться к сторонникам власти. Я знаю, что многие из вас считают себя гуманистами и понимаю, что у вас есть очень серьезные претензии к моему отцу.
Искренне хочу, чтобы настало время, когда общество вместе, объективно и сбалансировано оценит прошлое, но то, что происходит сейчас, уже вышло за рамки политического правосудия и превратилось в очень опасное и уродливое сведение счетов. Налицо в лучшем случае халатность, а в худшем – умышленное убийство.
Власти могут несколькими простыми шагами решить существующую проблему и убрать ту опасность, которая угрожает здоровью моего отца. Хочу надеяться, что его смерть никого не устраивает и никто этого не желает. Поэтому от своего имени и от имени своего брата и матери, прошу вас, переведите Михаила Саакашвили в гражданскую клинику», - заявил Эдуард Саакашвили.
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