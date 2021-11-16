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Общество

«Появилась угроза жизни женщины, которая могла бы стать матерью еще многих детей»

Общественная палата Абхазии провела сегодня обсуждение абсолютного запрета на прерывание беременности. Врачи рассказали о негативных последствиях, к которым приводит закон, но при этом ни повышения рождаемости, ни улучшения демографической ситуации в результате его действия в Абхазии не наблюдается. Общественная палата встала на сторону женщин и ценности их жизни и призвала внести поправку в закон и разрешить аборты по медицинским показаниям.

Обсуждение инициировала член Общественной палаты Людмила Лолуа. Она напомнила, что в 2016 году депутаты парламента внесли изменение в закон о здравоохранении и ввели полный запрет на аборты. Единственный случай, когда можно прервать беременность, – это внутриутробная гибель плода. Во всех остальных случаях предусмотрена уголовная ответственность. Чтобы усилить запрет, депутаты внесли изменение и в Конституцию Абхазии, где декларировали равную защиту матери и нерожденного ребенка. За этот закон единогласно проголосовали все депутаты, кроме двоих: вице-спикера Эммы Гамисония и Ахры Бжания.

Людмила Лолуа рассказала участникам встречи об интервью Ксении Собчак с известным одиозным персонажем Энтео, который громил художественные выставки в Москве. Он сообщил Собчак, что за десять тысяч долларов организовал в Абхазии принятие парламентом закона о запрете на аборты.

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«Появилась угроза жизни женщины, которая могла бы стать матерью еще многих детей»
by Эхо Кавказа

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Врач акушер-гинеколог Оксана Читанава заверила, что врачи Абхазии против абортов, они ведут разъяснительную работу и стараются отговорить женщин от прерывания беременности, если она не угрожает жизни. Однако абсолютный запрет на прерывание беременности способствует развитию «абортного туризма», а в тех случаях, когда он недоступен женщине, возникают трагические ситуации:

«Если женщины не хотят вынашивать ребенка, они на прерывание беременности все равно идут. Наша страна маленькая, границы близкие, и очень развит «абортный туризм». Они выезжают и решают эту проблему за пределами Абхазии. Когда этот закон вступил в силу, года через полтора собрались акушеры-гинекологи и рассказывали о тех проблемах, с которыми они столкнулись на практике и которые связаны с тем, что мы не можем проводить прерывание беременности по медицинским показаниям. Когда беременность угрожала жизни женщины, у нас были, к сожалению, печальные случаи, когда им было отказано в аборте и женщины погибали. Или же, когда диагностирован грубый порок развития плода, но женщины не могли выехать за пределы республики и оставались у нас. Они обращались к врачам, мы говорили, что не можем им помочь, они дальше обращались в вышестоящие инстанции. Это становилось достоянием большого количества людей. Информация, которая должна быть конфиденциальной, очень болезненная для человека, становится достоянием всех, это обсуждается, тем более что наша страна маленькая, и все друг друга знают. Это очень большая психологическая травма. Хорошо, если получается прервать эту беременность, а если нет, и женщина вынашивает девять месяцев больного или нежизнеспособного ребенка, и он потом погибает? Это депрессия, потом эти женщины лечатся у психологов. Это очень непросто. У нас даже были попытки суицида, когда женщины не могла родить в силу каких-то своих личных обстоятельств, они принимали препараты и вены себе вскрывали. Было несколько случаев, когда женщины доставали какие-то препараты, принимали их, и у нас была женщина, у которой произошел разрыв матки, женщину спасли, но ребенка не спасли».

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба привела данные рождаемости и сообщила, что запрет на аборты никакого влияния на них не оказывает:

«С января по сентябрь 2021 года в Абхазии родилась одна тысяча детей, из них пятеро – мертворожденные. 475 родившихся с начала года – девочки, 525 – мальчики, 622 родившихся ребенка – абхазы, 118 – армяне, 123 – грузины, 76 – русские, 61 – другие национальности. За аналогичный период 2020 года родились 1113 детей, фактически этот закон не увеличил рождаемость».

Врач-неонатолог Азамат Хибба присутствовал при принятии закона и знает, что его лоббировали депутаты под диктовку московских пролайферов:

«Приезжие товарищи из Москвы, это сектанты – пролайферы, депутаты привозят неадекватных людей и принимаются неадекватные законы. Изначально было понятно, что толку никакого от этого закона не будет, ни рождаемость не увеличится, ни демографические проблемы не решатся. И вот мы через пять лет к этому пришли. А теперь это все нужно в здравый вид приводить, но я скептически к этому отношусь, потому что этот закон надо будет отзывать вместе с этими депутатами. Женщина с радостью не бежит на аборт, потому что ей так захотелось. Конечно, когда анализы проводятся и видно, что патология – это трагедия, рождается инвалид. Причем пролайферы, когда речь заходит о помощи детям-инвалидам, о реабилитации, их как будто ветром сдувает. Такое впечатление, что под юбку каждой женщине хотят залезть, зачем им это надо, у нас разве других проблем нет в Абхазии? Это совершенно нерациональные вещи, и люди неадекватные. Если женщина хочет сделать аборт, она его сделает, но будут и такие ситуации, когда женщина будет страдать, и ее здоровье будет подрываться».

По словам исполнительного директора Центра гуманитарных программ Арды Инал-ипа, запрет на аборты вместо увеличения рождаемости подвергает опасности жизни женщин:

«Я против абортов, но мы говорим о праве прерывать беременность по медицинским и социальным показаниям, очень важно, чтобы услышали эту разницу. Такая большая ложь в этой инициативе – включении этого запрета в закон о здравоохранении. Якобы озабоченность о демографии, озабоченность о жизни, но на самом деле, как мы видим, демография нисколько не улучшилась, и, наоборот, появилась угроза жизни женщины, которая могла бы стать матерью еще многих детей. Получился совершенно обратный результат. И при этом меня поражает спокойствие и жестокость нашего общества, прежде всего, конечно, парламента, в руках которого прекратить эту ситуацию, потому что фактически они делают несчастными женщин, их семьи, иногда не одна, а несколько семей страдают, а кто дал право рисковать жизнью каких-то женщин? Это совершенно неприемлемая ситуация, в которой мы живем несколько лет».

Участник проекта по исследованию взаимосвязи между абортами и демографической политикой Элита Кокоскерия уверена, что закрепление права на жизнь до рождения и запрет на аборты приводят к нарушению фундаментальных прав женщин:

«Закрепление права на жизнь до рождения фактически отождествило жизнь женщины и оплодотворенной яйцеклетки, эмбриона и плода, что привело к лишению женщины полного спектра услуг в области репродуктивного здравоохранения. Оно крайне важно для защиты таких фундаментальных прав женщины, как право на жизнь, на здоровье, на безопасность, на человеческое достоинство, на свободу от дискриминации, равенство и автономию. Может ли защита внутриутробной жизни обладать объективной ценностью? Безусловно. Но справедливо ли фиксировать на законодательном уровне право на жизнь? Нет. Государство может пытаться обеспечить любые меры по защите заинтересованности в сохранении внутриутробной жизни, но в строгом соответствии с фундаментальными правами человека, присущими женщине. В противном случае, женщина в нашем обществе просто воспринимается как инкубатор или инструмент для продолжения рода».

Все участники обсуждения сошлись на том, что в закон о здравоохранении необходимо внести поправки и разрешить прерывание беременности по медицинским показаниям. Общественная палата подготовит соответствующую резолюцию и направит ее в парламент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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