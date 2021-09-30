Год Ираклия Бебуа в абхазской тюрьме: семья требует встречи с грузинским премьером

Ровно год назад в Гали за сожжение абхазского флага был задержан гражданин Грузии Ираклий Бебуа. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы. Грузинская сторона на различных платформах поднимала вопрос освобождения Бебуа, впрочем, его родные и представители правозащитного сектора считают, что приложенных усилий недостаточно.

Ираклий Бебуа 30 сентября прошлого года, в день, когда абхазы праздновали 27-летие победы над грузинами, прямо в центре Гали сжег абхазский флаг. Позже он заявил, что сделал это сознательно, но при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними.

Абхазский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, признав виновным не только в «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом», но и в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов».

Уча Нануашвили, в прошлом Народный защитник Грузии, в настоящее время возглавляющий НПО «Институт исследования демократии» (DRI), полагает, что столь строго к поступку Бебуа отнеслись именно из-за его этнического происхождения:

«В случае с Ираклием Бебуа сыграло роль то, что он грузин, это очевидно … можно сказать, что это дискриминационное отношение. Особенно учитывая существующую информацию, что ручную гранату и оружие (изъятые при обыске дома) ему подбросили, чтобы ужесточить наказание. А надо сказать, что максимальное наказание, предусмотренное за сожжение флага в Абхазии, – один год. Сегодня же исполняется ровно год (как он находится в тюрьме), и в реальности он это наказание уже отбыл».

Без активного участия общественности ни одна из аналогичных историй не сдвинулась с мертвой точки, говорит Уча Нануашвили. Он считает, что и в случае с Ираклием Бебуа грузинское общество должно потребовать от властей более активных действий для освобождения мужчины:

«Я думаю, что и здесь очень многое зависит от активности семьи и общества. Власти и без этого обязаны (заниматься этим вопросом), но в реальности они делают немного, чтобы ускорить процесс. Они заняты другими проблемами, политикой, предвыборной кампанией, и для них дело Ираклия Бебуа – дело пятой и десятой важности».

А это, как полагает Уча Нануашвили, наглядно подтверждает тот факт, что родные Бебуа уже два месяца не могут «достучаться» до премьера Гарибашвили. 28 сентября в Тбилиси они провели акцию у здания администрации правительства.

«Нас интересует, какие шаги делаются для освобождения Ираклия. Когда два месяца назад мы потребовали (встречи с премьером), нам ответили, что требование ему передали. Через неделю, когда я вновь обратилась, сказали, что у него очень напряженный график и он не сможет встретиться. Когда я поинтересовалась по поводу состояния здоровья (Ираклия Бебуа), мне сказали, что оно нормальное, но никаких подвижек относительно его освобождения пока нет», – сказала двоюродная сестра Ираклия Бебуа – Тамуна Бебуа.

Мать Ираклия – Лали Пипия говорит, что переживает о здоровье сына и о том, получает ли он необходимое лечение, т.к., по ее словам, он страдает тяжелым хроническим заболеванием.

К акции протеста 28 сентября присоединился и врач Важа Гаприндашвили, который сам в свое время в определенном смысле побывал на месте Ираклия Бебуа – провел 49 дней в цхинвальской тюрьме.

«Конечно, власти должны быть очень активными, но в моем освобождении главную роль сыграл народ, без его поддержки, к сожалению, ничего не получается (…) Очень плохо, что прошел уже год, а активных действий со стороны нашего правительства нет. Недостаточно только лишь раз в месяц или два делать заявления. Здесь нужна активность. А обязанность общества – напоминать им, что они не могут забывать о своем гражданине», – сказал Важа Гаприндашвили.

Участники этой акции заверили, что при необходимости их протест примет перманентную форму.