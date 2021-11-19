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Югоосетинские депутаты сорвали сессию, требуя обсудить вопрос де-факто границы
Первое после осенних каникул заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия не состоялось. Заседание было сорвано из-за разногласий депутатов по повестке дня.
Часть депутатов требовала обсудить промежуточные итоги работы комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией. У некоторых оппозиционеров возникли вопросы к югоосетинскому президенту Анатолию Бибилову. Речь, в частности, идет о карте, которую внес Бибилов на рассмотрение в парламент в 2019 году. Депутаты считают, что она не соответствует интересам Южной Осетии.
Вице-спикер парламента Петр Гассиев на заседании президиума отметил, что не имеет полномочий выносить данный вопрос на сессию.
Как пишет агентство «Рес», в повестку дня сессии было внесено шесть вопросов, в том числе об изменениях в бюджет на 2021, а также поправки в бюджет Пенсионного фонда.
- Ранее, по итогам очередного раунда Женевских дискуссий в МИД России предложили «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Это не первое подобное заявление российского ведомства.
- В МИД Грузии заявляют, что незаконные заявления Москвы о так называемой делимитации-демаркации оккупационной линии совершенно неприемлемы. «Единственное решение вопроса — деоккупация грузинских территорий», – говорят в грузинском ведомстве.
Другие новости дня
Саакашвили до перевода в Горийский госпиталь хочет встретиться с консулом Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует обсудить перевод в Горийский военный госпиталь со своим адвокатом Никой Гварамия и консулом Украины в Грузии. Об этом сообщила один из лидеров «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.
По её словам, власти уже не раз обманывали Саакашвили.
«Возможно, третьего президента Грузии похитят, если от кого-то будет такой заказ», – отметила Херхеулидзе.
Ника Гварамия уже прибыл в глданскую тюремную больницу. Он пояснил, что консул Украины находится на самоизоляции и с Саакашвили встретится другой представитель украинского посольства.
- Власти Грузии сегодня предложили Михаилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.
- По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Гори Саакашвили должен прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста у клиники.
- Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.
Будущее правительство Германии может легализовать марихуану
В Германии в недалёком будущем может быть легализовано употребление марихуаны. Об этом договорились три партии, которые ведут сейчас переговоры о формировании нового правительства - сообщает издание Politico со ссылкой на немецкие СМИ.
Социал-демократы, "Зелёные" и Свободные демократы договорились легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях и продажу каннабиса взрослым в специализированных магазинах. На право продажи марихуаны будет выдаваться лицензия, условиями получения которой будут гарантии контроля качества и запрет на продажу продукции несовершеннолетним. Пока неясно, будет ли также легализовано выращивание конопли с целью получения марихуаны.
В данный момент каннабис легализован в Германии для употребления в медицинских целях. "Зелёные" и СвДП долгое время выступают за полную легализацию марихуаны - при условии государственного контроля за рынком.
Переговоры о новом кабинете начались вскоре после выборов в Бундестаг, на которых успеха добились прежде всего социал-демократы. Вместе с "Зелёными" и Свободными демократами у них будет большинство в парламенте, а христианские демократы впервые за долгое время окажутся в оппозиции. Однако из-за разногласий по ряду вопросов между партиями переговоры, как ожидается, займут ещё как минимум несколько недель. Пока у власти остаётся прежний кабинет канцлера Ангелы Меркель.
Лидер «Дроа» Элене Хоштария прекращает голодовку
Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария прекращает голодовку, начатую в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 17 дней Хоштария продолжала голодовку в здании парламента Грузии, требуя перевести заключенного Саакашвили в многопрофильную частную клинику. Сегодня Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в Горийский военный госпиталь.
«Безопасный перевод в клинику в Гори – это решение проблемы лечения Саакашвили, поэтому это основание для прекращения моей голодовки. Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону общественные беспорядки и человеческая жизнь», – заявила Хоштария сегодня.
Она добавила, что в настоящее время ожидает врача, после консультации с которым должна будет согласовать курс реабилитации и начать выход из голодовки.
Саакашвили продолжает голодовку со дня своего задержания 1 октября. Накануне он потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали некоторые независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале просто невозможно.
Президент Болгарии: «На данный момент Крым российский»
Кандидаты в президенты Болгарии – действующий президент Румен Радев и поддержанный правоцентристской партией ГЕРБ Анастас Герджиков – на дебатах перед вторым туром выборов, который пройдёт в воскресенье, поспорили о политике по отношению к России. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.
Спор начался с вопроса о принадлежности Крыма. Герджиков назвал аннексированный Россией полуостров территорией Украины. Радев же ответил: "На данный момент он российский, какой же ещё?"
Подобные формулировки о Крыме – без признания аннексии де-юре, но фактически с признанием полуострова российским де-факто – ранее использовал и ряд других европейских политиков, считающихся пророссийскими.
Говоря о санкциях в отношении России, Радев высказал мнение, что они неэффективны. По мнению Герджикова, санкции нельзя отменять до тех пор, пока Россия не откажется от нарушений прав человека и "гибридных войн". Он обвинил Россию в том, что она относится к Болгарии как к Беларуси, фактически считая её "наполовину российской". "Так не может продолжаться", – заявил кандидат. Радев не стал отрицать, что угрозы со стороны России существуют. В частности, он упомянул об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году – он предположительно был отравлен "Новичком" сотрудниками российской военной разведки (Россия это отрицает).
Как сообщает Болгарская служба РС, в целом дебаты прошли в тоне взаимного уважения. По ряду вопросов кандидаты демонстрировали согласие.
Радев, поддержанный рядом левых и центристских партий, считается фаворитом выборов. В первом туре в прошлое воскресенье он набрал почти 50 процентов голосов, его оппонент – 22 процента. Румен Радев имеет репутацию если не прямо прокремлёвского, то, во всяком случае, стремящегося избегать конфронтации с Москвой политика. Болгария, однако, является парламентской республикой, и внешнюю политику страны определяет главным образом правительство, а не президент.
Главы МИД самопровозглашенных республик поздравили Инала Ардзинба с назначением
Инала Ардзинба с назначением на пост главы абхазского МИДа поздравили министры иностранных дел самопровозглашенных республик – Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха.
Югоосетинский министр Дмитрий Медоев в поздравлении выразил уверенность, что под руководством Ардзинба коллектив абхазского МИДа «будет эффективно решать поставленные перед ведомством задачи».
«Наработанный за последние годы опыт позволяет с полным основанием говорить об уверенной внешней политике, проводимой нашими государствами на пути дальнейшего укрепления независимости и дальнейшего расширения международного признания», – отмечает Медоев.
Поздравил Инала Ардзинба и приднестровский министр иностранных дел Виталий Игнатьев.
«Приднестровская сторона высоко ценит братские отношения с Апсны и рассчитывает на то, что Ваши усилия в новом качестве позволят не только укрепить дружественные связи между нашими странами, но и придать новый импульс двустороннему сотрудничеству», – отметил Игнатьев.
Плодотворной работы Ардзинба пожелал глава нагорно-карабахского внешнеполитического ведомства Давид Бабаян.
«В Арцахе придают важное значение взаимоотношениям с Абхазией. Учитывая многолетний опыт и высокий уровень взаимодействия дипломатических ведомств Республики Арцах и Республики Абхазия, уверен, что и под Вашим руководством тесное сотрудничество будет и далее успешно развиваться во имя жизненных интересов народов наших государств», – отметил Давид Бабаян.
О назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия стало известно 17 ноября. Накануне его представили коллективу абхазского МИДа.
- Инал – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
Сторонники Саакашвили на акции ожидают его перевода из Глданской тюрьмы
Сторонники оппозиции в центре Тбилиси дожидаются ответа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на предложение о переводе в Горийский военный госпиталь.
«Что мы должны сделать сейчас? Мы должны дождаться его ответа, и его ответ будет правильным, он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем», – заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ника Мелия.
Главное требование сегодняшнего митинга – перевод Саакашвили в многопрофильную клинику. Мелия признал, что оппозиция пересмотрела свои планы после заявление Минюста. При этом он указал, что решающее значение имела беспрецедентная поддержка граждан Грузии и заявления международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Если бы не эта жесткая борьба, сегодня не было бы сделано никаких заявлений… Я благодарю вас за терпение и за ваш мирный протест», — сказал он.
18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. За несколько минут до начала масштабной протестной акции оппозиции, в Минюсте сообщили, что готовы перевести экс-президента Грузии в военный госпиталь в городе Гори, находящийся в ведомстве министерства обороны.
В настоящее время в больнице Глданской тюрьмы у Саакашвили находится одна из лидеров «Национального движения» Эка Херхеулидзе. Ожидается, что она сообщит, согласен ли третий президент на перевод в военный госпиталь.
Власти Грузии предлагают Саакашвили продолжить лечение в Горийском госпитале
Власти Грузии предлагают экс-президенту Михаилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.
По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Гори Саакашвили должен прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста у клиники.
«Как только будет получено его согласие, будут запланированы все мероприятия, чтобы безопасно перевести заключенного в Горийский госпиталь», – сказал Брегадзе.
Глава Минюста также добавил, что после завершения курса лечения Саакашвили продолжит отбывать срок в руставской тюрьме. Брегадзе также утверждает, что все права Саакашвили были защищены с момента задержания, а сам политик не выполнил решение Европейского суда по правам человека (в ЕСПЧ призвали экс-президента прекратить голодовку).
Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу. При этом адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял, что в случае перевода политика в Горийский госпиталь «возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом».
Лидеры «Единого национального движения» обещали не проводить митинги у клиники, в которую переведут Саакашвили.
- Накануне, на 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Австрия объявила обязательную вакцинацию населения
Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан. Жители должны полностью привиться до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 19 ноября объявило австрийское правительство.
Кроме того, власти ввели общий локдаун на 10 дней. Он может быть продлён максимально до 20 дней, заявил канцлер Александр Шалленберг.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом 14 ноября правительство Австрии ввело жёсткие ограничительные меры для невакцинированных жителей страны.
В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун для непривитых затрагивает около двух миллионов человек. Им запрещено покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин или к врачу. В общественные места вход для невакцинированных закрыт даже с негативным ПЦР-тестом.
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти самопровозглашенной республики Абхазия обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.
«Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии», – сообщили в ведомстве.
Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России.
«В частности, в ресторане пансионата «Самшитовая роща» произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация», –указали в ведомстве.
Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем абхазского руководства, пишет РИА Новости.
Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили
В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в глданской тюремной больнице Тбилиси.
«Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», – сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Михаила Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.
«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину», – резюмируют в МИД.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки.
Армения подтвердила гибель шести военнослужащих в боях 16 ноября
По имеющимся на сегодня данным, в боях на границе Армении и Азербайджана 16 ноября с армянской стороны погибли шесть человек, сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, погибшие: 31-летний старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян, военнослужащие-контрактники: 30-летний младший сержант Меружан Артурович Арутюнян, 31-летний рядовой Гурген Ашотович Саргсян, 32-летний младший сержант Артур Дживанович Мартиросян, 41-летний рядовой Давид Гельбертович Амирян. Личность еще одного погибшего военнослужащего уточняется.
«При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести. По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и контролируется Вооруженными силами Армении», – говорится в сообщении.
До сегодняшнего дня военное ведомство сообщало о двух погибших военнослужащих. Вследствие продлившихся 6 часов боев азербайджанская сторона захватила в плен 13 армянских военнослужащих, судьба еще 24 военнослужащих была неизвестна.
Азербайджанская сторона официально сообщила о семи погибших и десяти раненых.
16 ноября на границе Армении и Азербайджана развернулись интенсивные бои с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.
COVID-19 в Грузии: 4278 новых случаев, 63 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 352.
За сутки в стране выявили 4278 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 298 тестов: PCR-тестов – 20 025, экспресс–тестов на антиген – 31 273.
Выздоровели еще 4154 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 804 571, выздоровевших – 741 470.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,34%, за последние 14 дней составляет 9,52%, за неделю – 8,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7099 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 082 020.
В Конгрессе предлагают не признавать легитимость Путина после 2024
Два конгрессмена - демократ из штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон - внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о непризнании Соединёнными Штатами легитимными "любых попыток президента Российской Федерации Владимира Путина остаться в своей должности после завершения своего последнего срока 7 мая 2024 года".
Конгрессмены считают, что поправки к Конституции России, одна из которых предусматривает так называемое обнуление сроков Путина и даёт ему возможность баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах, были приняты с нарушением международных обязательств России, а также благодаря масштабным фальсификациям в ходе так называемого всенародного голосования в прошлом году.
Конгрессмены при этом ссылаются на движение "Голос" (признано в РФ "иноагентом") и его информацию о том, что предположительно 27 миллионов бюллетеней в поддержку поправок были вброшены. Очевидно, речь идёт о подсчётах математика Сергея Шпилькина, изучающего российские электоральные аномалии. Также в тексте указывается, что США в принципе выступают против продления президентских полномочий в других странах путём референдумов, а также содержатся ссылки на выступления американских официальных лиц, осудивших нарушения во время всенародного голосования в России.
Текст содержит фактическую ошибку - в нём утверждается, что у Владимира Путина сейчас второй срок президентства, который начался в 2012 году. В действительности Путин в должности уже четвёртый срок. Исполняющим обязанности президента он стал ещё в 1999 году и с тех пор занимает высший пост, с перерывом на 4 года президентства Дмитрия Медведева (2008-2012).
Если резолюция будет принята, она будет носить рекомендательный характер.
Ранее резолюцию с рекомендацией не признавать легитимность поправок и, как следствие, возможного нового срока Путина принял Европарламент.
В российском Совете Федерации заявили, что если Конгресс примет резолюцию, это "приведёт к разрыву отношений России и США". Сам документ назвали "вмешательством в выборы".
Путин ещё не говорил, намерен ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Необходимость принятия поправки об "обнулении" он объяснил необходимостью стабильного развития страны. Из его слов следует, что, если бы чиновники знали, что он точно уйдёт с поста президента в мае 2024 года, в России началась бы борьба за власть, что помешало бы развитию.
Омбудсмен Украины просит Грузию отпустить Саакашвили в больницу в третьей стране
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки. Об этом Денисова сказала во время брифинга в пресс-центре «Укринформа».
«Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии», – сказала Денисова.
Она призвала другие страны и международные правозащитные организации поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки.
Как сообщалось ранее, Денисова не смогла встретиться с голодающим в тюремной больнице Саакашвили. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, нет такого обязательства».
Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали
В Цхинвали проходит встреча югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях с сопредседателями от ЕС, ООН и ОБСЕ, которые прибыли для обсуждения повестки дня предстоящего раунда переговоров.
Глава югоосетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев поприветствовал сопредседателей и отметил, что эта последняя встреча в уходящем году, в ходе которой планируется обсудить вопросы, стоящие на повестке очередного раунда.
«В условиях продолжающейся пандемии коронавируса, рад видеть всех в полном здравии. На повестке – обсуждение вопросов обеспечения безопасности республики Южная Осетия, гуманитарные вопросы и, в первую очередь, вопросы касающиеся без вести пропавших граждан Южной Осетии. Накануне на встрече в формате МПРИ уже обсуждались некоторые актуальные вопросы, и глава югоосетинской делегации Егор Кочиев расскажет вам об итогах подробнее», – подчеркнул госсоветник.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар выразил слова благодарности за теплый прием. Сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер, в свою очередь, обратила внимание на то, что встреча в формате МПРИ, которая состоялась накануне, была плодотворной.
«Мы следим за ситуацией, а также наращиваем свою вовлеченность в вопрос без вести пропавших граждан Южной Осетии», – сказала она.
По информации агентства «Рес», Сёдер назвала де-факто границу «административной линией».
Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу выразила готовность к плодотворному диалогу и добавила, что на последней в этом году встрече в формате МПРИ принимали участие «два сопредседателя–женщины, такое было впервые».
Константин Кочиев заметил, что «когда появляются женщины в качестве ведущих в такой серьезной встрече, это означает, что ситуация мирная и спокойная».
Голодающая Элене Хоштария отказывается от медикаментозного лечения
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, которая уже 17 дней голодает, требуя, чтобы Михаила Саакашвили доставили в многопрофильную клинику гражданского сектора, отказывается от медикаментозного лечения. Об этом депутат написала на своей страничке в соцсети Facebook, передает СОВА.
«Всю прошлую ночь я ждала кадра или фразы о том, что его переведут [в гражданскую больницу] после стольких рекомендаций врачей и паники. Наконец, с ночи я сделала вывод, что в то время, когда в голове Саакашвили и не только идут опасные процессы, даже за несколько критических часов это не исследовано до конца.
Времени не просто нет, возможно, уже поздно. Поэтому я решила приостановить медикаментозное лечение для изменения критических показателей, и пока его не переведут, я не буду делать никаких переливаний и ничего не приму. У меня нет другого пути. Я не бездействовать в решающие минуты. Немедленно переведите Саакашвили в клинику!», – написала Хоштария.
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 50-й день, накануне потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали некоторые независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале просто невозможно.
МИД Франции и ФРГ обвинили Лаврова в нарушении протокола
Франция и Германия обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как Москва опубликовала переписку министров иностранных дел трёх стран по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины назвало действия России "добиванием "нормандского формата" - переговоров с участием Украины, России, Германии и Франции.
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что нет ничего удивительного, что подобную переписку предают огласке. В то же время Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоится до истечения её полномочий, о чём она просила президента Путина.
Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем. В первом Лавров пишет о подготовке к встрече в "нормандском формате" и предлагает проект итогового заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, "ДНР" и "ЛНР", а сам конфликт назван внутриукраинским.
В ответном письме Маас и Ле Дриан выражают несогласие с российским проектом итогового заявления и предлагают свой вариант документа.
В последнем из опубликованных писем от 16 ноября Лавров пишет, что Москва всё чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением её роли в урегулировании конфликта. Лавров заявил, что Ле Дриан и Маас безосновательно обвинили Россию в отказе от министерской встречи в "нормандском формате" и попытках подорвать территориальную целостность Украины. В этом же письме российский министр предупредил коллег о планах опубликовать переписку. 18 ноября, отвечая на вопрос о причинах публикации дипломатической переписки, глава МИД России заявил, что его "достали".
Министерства иностранных дел Германии и Франции призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу. Лавров заявил, что Москва примет участие во встрече в "нормандском формате" исключительно после выполнения Киевом минских соглашений.
Россия обвиняет Украину в том, что она стремится подменить своими инициативами Минские соглашения об урегулировании в Донбассе, заключённые ещё в 2015 году. Украина заявляет, что исполнение Минских соглашений затрудняет именно позиция России.
Предыдущий саммит глав государств в "нормандском формате" прошёл в декабре 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский не раз публично заявлял о своем желании снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Путин считает неплохими перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», – заявил президент России Владимир Путин.
Говоря о преодолении разногласий, Путин отметил, что «возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию транспортных коридоров».
«На мой взгляд, перспективы там неплохие. Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании проблемы», – сказал президент России.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы. Пашинян не сообщил подробностей, лишь сказал, что предложения российской стороны для Армении приемлемы.
Врач Саакашвили: Мы не можем исследовать головной мозг, в Глданской тюрьме нет МРТ
В больнице Глданской тюрьмы нет аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) и провести исследование головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, осмотревший пациента в тюремном госпитале.
На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
«Состояние тяжелое, очень тяжелое. Сейчас, например, здесь у нас был невролог, который допустил очень неприятный диагноз, который, по моему мнению, заслуживает очень большого внимания. Миша Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную больницу, где есть аппарат высокого уровня, который позволяет изучить состояние его головного мозга», – сказал Кипшидзе.
Он подчеркнул, что данные исследования являются приоритетными и безотлагательными, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В эти минуты важнее всего сделать МРТ. Здесь нет аппарата МРТ, они есть всего в нескольких клиниках Тбилиси. Местные врачи предложили нам сделать компьютерную томографию, но мы отказались… Так что мы не можем сделать диагностику состояния головного мозга», – добавил врач.
17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Сегодня члены консилиума указали, что их прогноз оправдывается.
В тюремном госпитале сегодня побывали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе те, которые возглавляют профильные комитеты парламента. Экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко допустил, что Саакашвили переведут в гражданскую больницу, если врачи разных профилей дадут соответствующую рекомендацию.
Госдеп призвал обеспечить Саакашвили справедливый судебный процесс
Вашингтон призвал власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с ним справедливо.
«Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства, а также следовать рекомендациям Народного защитника относительно подходящего с ним обращения», – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует», – добавил он.
Отметим, что в предыдущем заявлении Прайс призвал Грузию обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно».
Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали «Мемориал»
Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», структуры которой российские власти объявили «иностранными агентами».
«Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», - заявили в совместном обращении Горбачев и Муратов, отметив, что продолжение работы правозащитной организации «отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть вызвало в стране тревогу и беспокойство».
11 ноября Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также ее подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.
В правозащитном центре назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «у «Мемориала» давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства».
Коронавирус в Абхазии: 119 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 647 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27 809 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Врач: Минздрав будет работать над переводом Саакашвили в многопрофильную клинику
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе разделяет мнение врачей о необходимости перевода экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику. Об этом заявил врач-реаниматолог Георгий Григолия - представитель консилиума, созданного при омбудсмене Грузии для оценки состояния Саакашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
«Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы произошел перевод Саакашвили. Позиция Тикарадзе основана на том, что она врач, а не политический деятель. Она согласилась со всеми аргументами и, вероятно, попытается что-то сделать. То есть она согласилась, что в том учреждении нецелесообразно лечить такого тяжелого больного и будет лучше перевести его в полипрофильную клинику. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление, что госпожа Екатерина и ее заместитель гораздо ближе к позиции врачей, чем к политическим руководителям», - сказал Григолия.
Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, то есть на тысячу рублей. В таком случае прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Также президент поручил подготовить поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 1100 рублей – в будущем году МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.
Владимир Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Соответственно, размер этих выплат тоже увеличится.
18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».
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