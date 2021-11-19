Саакашвили до перевода в Горийский госпиталь хочет встретиться с консулом Украины

Два конгрессмена - демократ из штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон - внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о непризнании Соединёнными Штатами легитимными "любых попыток президента Российской Федерации Владимира Путина остаться в своей должности после завершения своего последнего срока 7 мая 2024 года".

Конгрессмены считают, что поправки к Конституции России, одна из которых предусматривает так называемое обнуление сроков Путина и даёт ему возможность баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах, были приняты с нарушением международных обязательств России, а также благодаря масштабным фальсификациям в ходе так называемого всенародного голосования в прошлом году.

Конгрессмены при этом ссылаются на движение "Голос" (признано в РФ "иноагентом") и его информацию о том, что предположительно 27 миллионов бюллетеней в поддержку поправок были вброшены. Очевидно, речь идёт о подсчётах математика Сергея Шпилькина, изучающего российские электоральные аномалии. Также в тексте указывается, что США в принципе выступают против продления президентских полномочий в других странах путём референдумов, а также содержатся ссылки на выступления американских официальных лиц, осудивших нарушения во время всенародного голосования в России.

Текст содержит фактическую ошибку - в нём утверждается, что у Владимира Путина сейчас второй срок президентства, который начался в 2012 году. В действительности Путин в должности уже четвёртый срок. Исполняющим обязанности президента он стал ещё в 1999 году и с тех пор занимает высший пост, с перерывом на 4 года президентства Дмитрия Медведева (2008-2012).

Если резолюция будет принята, она будет носить рекомендательный характер.

Ранее резолюцию с рекомендацией не признавать легитимность поправок и, как следствие, возможного нового срока Путина принял Европарламент.

В российском Совете Федерации заявили, что если Конгресс примет резолюцию, это "приведёт к разрыву отношений России и США". Сам документ назвали "вмешательством в выборы".

Путин ещё не говорил, намерен ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Необходимость принятия поправки об "обнулении" он объяснил необходимостью стабильного развития страны. Из его слов следует, что, если бы чиновники знали, что он точно уйдёт с поста президента в мае 2024 года, в России началась бы борьба за власть, что помешало бы развитию.