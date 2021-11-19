Хоштария переведена в больницу для прохождения курса реабилитации после голодовки

Франция и Германия обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как Москва опубликовала переписку министров иностранных дел трёх стран по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины назвало действия России "добиванием "нормандского формата" - переговоров с участием Украины, России, Германии и Франции.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что нет ничего удивительного, что подобную переписку предают огласке. В то же время Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоится до истечения её полномочий, о чём она просила президента Путина.

Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем. В первом Лавров пишет о подготовке к встрече в "нормандском формате" и предлагает проект итогового заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, "ДНР" и "ЛНР", а сам конфликт назван внутриукраинским.

В ответном письме Маас и Ле Дриан выражают несогласие с российским проектом итогового заявления и предлагают свой вариант документа.

В последнем из опубликованных писем от 16 ноября Лавров пишет, что Москва всё чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением её роли в урегулировании конфликта. Лавров заявил, что Ле Дриан и Маас безосновательно обвинили Россию в отказе от министерской встречи в "нормандском формате" и попытках подорвать территориальную целостность Украины. В этом же письме российский министр предупредил коллег о планах опубликовать переписку. 18 ноября, отвечая на вопрос о причинах публикации дипломатической переписки, глава МИД России заявил, что его "достали".

Министерства иностранных дел Германии и Франции призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу. Лавров заявил, что Москва примет участие во встрече в "нормандском формате" исключительно после выполнения Киевом минских соглашений.

Россия обвиняет Украину в том, что она стремится подменить своими инициативами Минские соглашения об урегулировании в Донбассе, заключённые ещё в 2015 году. Украина заявляет, что исполнение Минских соглашений затрудняет именно позиция России.

Предыдущий саммит глав государств в "нормандском формате" прошёл в декабре 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский не раз публично заявлял о своем желании снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным.