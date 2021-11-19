Абхазская неделя: оппозиция в союзе, Инал Ардзинба – министр

Объединение оппозиционных сил стало главной политической новостью недели. Во многом этому способствовали: критическая ситуация в энергетике, глобальный экономический кризис и действия главы государства, демонстративно игнорирующего требования об отставке министра внутренних дел, и его заявления о необходимости продажи недвижимости иностранцам.

В оппозиционный блок – Народно-патриотический союз – объединились партии «Апсны», Форум народного единства, Народная партия, общественные организации «Аидгылара», «Аруаа», «Ахьяца», «АНД» и Совет ветеранов войны. 17 ноября состоялось подписание соглашения о создании политического союза (НПСА) и принята декларация об основных принципах и целях деятельности новой общественно-политической платформы. Представители оппозиции подвергли критике власти страны, отмечали полное отсутствие планов, направленных на социально-экономическое развитие государства, неготовность власти к диалогу, и призывали общественность проявлять гражданскую активность. Народно-патриотический союз потребовал от руководства государственного телевидения возобновить прямые эфиры с участием представителей объединенной оппозиции и предложил начать их с обсуждения деятельности правоохранительных органов, которая вызывает серьезную озабоченность общественности. Тем более что на этой неделе в городе Гагре произошло очередное ЧП. Сотрудниками милиции при задержании убит житель города Амир Кетия и ранен Омар Хагуш. По версии правоохранителей, молодые люди планировали покушение на сотрудника гагрской милиции, которого считают виновным в смерти в изоляторе ИВС своего друга 24-летнего Анри Атейба. Активисты социальных сетей отмечали непрофессиональные действия милиции, которая знала о готовящемся преступлении, но не приняла упреждающих действий. Пользователи отмечают причинно-следственную связь и говорят, что попытка мести – это результат того, что правоохранители не несут ответственности за совершаемые ими противозаконные действия, в частности – насилие в местах заключения.

Веерные отключения света также стали еще одной темой недели – время отключения света увеличено до двух часов в сутки. Помимо плановых отключений, причиной которых стал переизбыток потребления, происходят постоянные внеплановые отключения из-за перегрузки в сети.

На этой неделе президент Аслан Бжания продолжил «инспекционные» поездки по районам. 16 ноября Бжания посетил Гулрыпшский район, где обнаружил разрушенный еще в августе мост через реку в селе Допуакыт. На собрании с общественностью и активом района президент поручил руководству администрации повысить собираемость платы за электроэнергию и, по своему обыкновению, пригрозил отставками. «Там, где не будет результатов, это будет означать определенную усталость и замену команды», – сказал он и призвал администрацию района «искать инвесторов», так как «денег свободных у государства нет, значит, эти деньги надо привлекать». От пламенного призыва президента превратить Гулрыпшский район в «житницу республики» повеяло добрыми советскими традициями.

О других событиях. 17 ноября Бжания подписал указ о назначении на должность министра иностранных дел Инала Ардзинба, принимавшего активное участие в предвыборной кампании президента в 2020 году. Инал Ардзинба – сотрудник администрации президента России, работавший вместе с Сурковым. За пределами Абхазии известен тем, что включен в список врагов Украины. Прокуратура этой страны в 2015 году выдала ордер на его арест.

Инала Ардзинба с назначением на должность в Абхазии поздравил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Пользователи социальных сетей сообщают, что нового министра поздравили депутаты российской Государственной Думы Константин Затулин, Светлана Журова, Яна Лантратова, Борис Чернышев, аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, а также сотрудники администрации президента России. Весьма странно, что в этом списке пока отсутствует поздравление от министра иностранных дел России.

Тем временем замену достаточно успешного министра Даура Кове на Инала Ардзинба пользователи социальных сетей объяснили предвыборными обязательствами президента и давлением со стороны проправительственной партии «Амцахара». Отставной министр Даур Кове сообщил, что ему предложено занять должность заместителя секретаря в Совете безопасности страны. Такого штата в Совбезе пока нет, но глава государства обещал создать его в ближайшем будущем. И это, скорее всего, правда: создание новых штатных единиц – это то, что лучше всего получается у нынешнего президента Аслана Бжания, обвинявшего своего предшественника в раздувании государственного аппарата.

По данным Минздрава, ситуация с распространением COVID-19 не улучшается. Ежедневно в ковид-госпиталях умирают люди. За неделю от коронавирусной инфекции скончалось 10 больных. 15 ноября партия антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве шести тысяч доз прибыла в Абхазию. Минздрав ожидает поступления всего 30 тысяч доз вакцины «Спутник V». Напомним, что ранее в Абхазию поступило пять тысяч доз вакцины, а затем еще пять тысяч «Спутник Лайт». Пресс-служба президента подчеркивает, что вакцина завезена при личном участии президента Аслана Бжания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия