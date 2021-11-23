Дипломатическая прикосновенность Хуберта Книрша

В Грузии разгорается новый дипломатический скандал. В центре внимания – посол Германии Хуберт Книрш, в последнее время критикуемый оппозицией и некоторыми СМИ за высказывания, которые противники власти считают проправительственными. Впрочем, в этот раз послу досталось от немецкого издания. Bild предположил, что у германского посла могут быть личные интересы в демонстрации лояльности по отношению к «Грузинской мечте».

Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш вынужден защищаться – публикация в немецком издании Bild поставила дипломата в откровенно неудобное положение. Статья, в которой автор ставит под сомнение беспристрастность главы германской дипмиссии в контексте политического противостояния в Грузии, добавила послу проблем. За последний год – начиная с парламентских выборов 2020-го и заканчивая последними муниципальными – дипломат отличился целым рядом довольно жестких высказываний об оппозиции и безоговорочно признал легитимность официальных результатов обоих волеизъявлений грузинского народа. За это господин Книрш был не раз критикуем оппозиционными политиками и СМИ. Нынешняя же публикация лишь подлила масла в огонь.

В материале говорится о поддержке, которую дипломат якобы уже многие годы оказывает правительству «Грузинской мечты», а также об источниках дохода супруги Книрша. В частности, автор подчеркивает, что Ева Мария Книрш преподает в Кутаисском международном университете, куда фонд «Карту», принадлежащий семье Бидзины Иванишвили, осуществил большие инвестиции. Кроме того, приводятся другие источники дохода семьи, прямо или косвенно связанные с основателем «Грузинской мечты».

«С весны 2021 года супруга посла работает приглашенным преподавателем в области компьютерных наук в Кутаисском международном университете. Университет получил государственное финансирование в размере 145 000 евро в 2019 году и 610 000 евро в 2020 году. Это контрастирует с единовременной инвестицией в размере 1 млрд евро со стороны фонда «Карту», который принадлежит семье олигарха и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Это не скрытые платежи, а сумма, за которую университет благодарит своего щедрого благотворителя на главной странице веб-сайта. Работа Евы Марии Книрш в университете олигарха – не единственный источник дохода в семейный бюджет посла Германии из источников, близких к правительству», – говорится в статье.

В ответ на публикацию Хуберт Книрш распространил заявление, в котором отверг обвинения и дал понять: его деятельность и деятельность его супруги никак не влияют на его объективность как посла Германии. Что же касается интерпретаций, то любой желающий волен высказывать свое мнение:

«Одно из немецких интернет-изданий опубликовало статью о моей работе в Грузии и наших отношениях с неправительственными организациями, а также о работе, которую моя жена выполняет в Кутаисском международном университете. Все могут свободно формировать собственное мнение о моей деятельности или озвучивать это мнение. Статья никак не повлияет на наше хорошее сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями. Мы продолжим работать ради свободы собраний, политического плюрализма в Грузии и деэскалации напряженности между политическими силами. Что касается моей супруги Евы Марии, я поистине горжусь ее интенсивной и профессиональной деятельностью, которая предполагает образование грузинских студентов в контексте компьютерных наук. Я также горжусь ее гражданской и общественной активностью».

Примечательно, что среди респондентов, с которыми беседовал автор статьи, – представители грузинских правозащитных организаций. В частности, руководитель НПО «Тбилиси Прайд», занимающейся правами ЛГБТ-сообщества, Георгий Табагари и представитель грузинского офиса Transparency International Георгий Ониани. Последний считает, что интерес немецкой прессы к деятельности посла и его супруги неслучаен, так как речь идет о Грузии, где власть пытается контролировать все процессы:

«Очень печальный факт, что у общественности возникли вопросы в отношении посла Германии в связи с тем, что его высказывания в адрес правящей партии были менее критичны (относительно результатов парламентских и муниципальных выборов). И сейчас продолжением этого стали вероятные связи посла, которые вызывают дополнительные вопросы. В частности, присутствует ли тут конфликт интересов. В других развитых демократических странах это, возможно, не было бы проблемой. В стране, где институты не находятся под контролем правящей партии или не финансируются ею. Но в Грузии, где все это есть, эти вопросы требуют большего внимания».

Со своей стороны, Георгий Табагари считает недопустимым тот факт, что официальный представитель одной из ведущих демократий защищает партию власти от критики неправительственного сектора. В частности, Табагари обращает внимание на протест НПО в связи с выдвижением в июне прошлого года в комитет ООН по правам ребенка на тот момент представительницы «Грузинской мечты» Софио Киладзе. Ее профильные неправительственные организации обвиняли в гомофобии и ксенофобии. Тогда, отмечает Табагари, Книрш раскритиковал не сомнительное выдвижение, а протест НПО:

«Вопрос Киладзе не является незначительным. Этот человек был председателем парламентского комитета по правам человека. Она была одним из проводников политики, направленной против прав человека. Она была инициатором внесения определения брака (как союза мужчины и женщины) в Конституцию. С ее стороны было такое огромное количество неприемлемых заявлений в то время, когда она была членом парламента, что поддержка в ее адрес со стороны посла Германии или любого другого западного дипломата выглядела очень странно».

Также Книршу припомнили, как в июне 2020 года он публично раскритиковал заявление Федеральной прокуратуры Германии по поводу убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. По версии следствия, мотивом убийства могло быть «противодействие пророссийскому правительству Грузии». На это Книрш официально заявил, что это «вводящая в заблуждение формулировка» и что «немецкие правоохранительные органы не намеревались каким-либо образом характеризовать правительство Грузии».

В том же, что касается работы супруги посла в университете, построенном на деньги Бидзины Иванишвили, автор статьи признает, что Министерство иностранных дел Германии не видит проблем с трудоустройством Евы Марии Книрш. Более того, в МИД ФРГ прямо заявили, что «поддерживают профессиональную деятельность партнеров командированных сотрудников за рубежом» и что о деятельности г-жи Книрш им известно.

Тем не менее член Европарламента Виола фон Крамон, курирующая вопросы Грузии в Комитете по продвижению демократии и наблюдению за выборами, в комментарии Bild не столь лояльна к германскому послу и его супруге:

«В политически поляризованной стране, будучи супругой посла Германии, она оказалась лишена какого-либо политического чутья, работая в университете, который на 99% финансируется олигархом, стоящим за правящей партией. Конечно, здесь есть конфликт интересов в отношении политической задачи ее мужа. Лично я считаю, что это очень проблематично, и могу только настоятельно рекомендовать прекратить все виды деятельности, которые приносят доход по государственным контрактам».

Тем не менее, хотя Кутаисский международный университет действительно в значительной степени финансируется Бидзиной Иванишвили, в целом, по мнению опрошенных журналом экспертов, «доходы от этого вида деятельности, которые нередки для партнеров послов, кажутся слишком низкими, чтобы можно было говорить о коррупции». И вряд ли работа супруги Хуберта Книрша влияет на его позицию в отношении «Грузинской мечты».