«Из какого теста должны быть лидеры нации»: дискуссия после стрельбы в Гагре

Вечером в среду 24 ноября в абхазском сегменте «Фейсбука» завязалась дискуссия после поста одного из активистов этой социальной сети.

Он написал:

«Услышал, как молодые пацаны собирались отомстить и устроить самосуд над милиционерами, которые или повесили, или довели до самоубийства их друга… Кто бы что ни сказал и ни думал, я хочу сказать, что именно из такого теста, как эти пацаны, должны быть лидеры народа, нации. Образованные и отчаянные, когда дело касается чести, совести, мужского, свободы. Только с такими людьми Абхазия может пройти как по лезвию ножа свой путь, и чтобы пепел тех героев, кто пал за свободу, бил в наши сердца».

Несколько десятков пользователей, в том числе и известные в обществе люди, поставили лайки, несколько единомышленников поддержали автора поста комментариями, но были и те, кто резко возразил ему. Как комментаторы, так наверняка и остальные читатели поста поняли, о ком шла речь, но тем не менее надо пояснить это для всех.

Рано утром во вторник 16 ноября, по сообщению пресс-службы МВД РА, при попытке предотвращения покушения на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району их коллегами был смертельно ранен 22-летний Амир Кетия и ранен в предплечье 23-летний Омар Хагуш, оба – из поселка городского типа Бзыпта. Как считается, они хотели отомстить за смерть своего товарища Анри Атейба, пытавшегося, по официальной версии, покончить собой в гагрском СИЗО. Позднее та же пресс-служба, сообщая о побеге 18 ноября из так называемого спецблока Республиканской психбольницы двух пациентов, упомянула, что один из них, Роман Бейя, являлся обвиняемым в преступлении, предусмотренном в статье УК – «покушение на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору с жителем Гудаутского района Мишелия Тимуром Суликовичем и жителем Гагрского района Кетия Амиром Феликсовичем, имевшим место 13.08.2020 года в поселке Алахадзы Гагрского района».

А позавчера, 24 ноября, на внеочередном заседании сессии парламента Абхазии министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар, говоря о Кетия и Хагуше, заявил:

«Эти молодые ребята неоднократно судимы, несмотря на свой юный возраст. То есть рецидивисты по тяжким статьям. В 2020 году Кетия при грабеже отдыхающих во время задержания милиционерами попытался ударить ножом сотрудника милиции». Но суд в отношении его ограничился условным сроком. Министр выразил уверенность, что если бы Кетия за грабеж и сопротивление сотрудникам милиции в прошлом получил бы не три года условно, а реальный срок, то его гибели можно было бы избежать.

И сказал далее:

«Когда данное преступление обсуждалось, а оно обсуждалось за сутки, уже непосредственно ШЛА подготовка к преступлению, там была вся переписка (в СМС). То есть гражданин Кетия должен был выстрелить из обреза в голову замначальника УВД, а второй, сейчас раненый, должен был его добить… Там даже обсуждался вопрос, что когда он детей ведет в школу, совершалось бы это преступление».

Отвечая на вопросы, Дбар упомянул, что покойный Анри Атейба два года назад уже совершал попытку суицида в РОВД поселка городского типа Цандрипш.

Соответствует ли все процитированное из слов министра в парламенте реальности? С достоверностью можно утверждать лишь то, что никто пока с опровержением публично не выступил.

Но вернемся к дискуссии в «Фейсбуке». Поддержавшие автора поста писали:

«Такие люди формируют характер народа. Можно не оправдывать действия молодых парней, но нельзя отрицать, что их порыв был благородным. Благородство стало большой редкостью в нашем обществе, очень жаль»;

«Все верно, ну ничего, каждому придет мщение!!!»;

«1. Мечтаю о таких друзьях, как эти мальчики, и каждому желаю иметь таких друзей. 2. Мальчики не сразу пошли на этот поступок, они пошли на этот поступок спустя несколько месяцев после того, как поняли, что закон – это только ширма и их законные права никто защищать не собирается».

Но одна из пользовательниц ФБ написала:

«Не могу пройти мимо. Вы не находите, что лидеры уже должны быть совсем другой породы??? Может, все-таки наконец пришло время, когда уважение закона, глубокие познания, сила воли, а не бандитская мораль, и, главное, нравственный стержень должны стать качествами людей во власти. Посмела вмешаться, потому что считаю, что нельзя формировать сознание нашей молодежи такими спорными примерами».

Другая возмутилась:

«По-вашему, лидеры должны быть наркоманами и ворами? Абсолютно не согласна! Пора уже, и причем давно, забыть такой беспредел и жить по закону и порядку!»

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к известному в Абхазии эксперту, психологу по образованию Арде Инал-ипа с предложением высказать свое мнение. Вот что она сказала:

«Конечно, это особый феномен, когда публично превозносят людей из криминальной среды. Я считаю, что это очень опасное явление. Опасное явление нашей социальной жизни. И нездоровая черта общественного сознания, считаю. Но, слава богу, такие оценки, подобные рассуждения, морализаторство относительно того, что спасение Абхазии может быть в руках нашего «доблестного» криминала, все-таки большинством общества, в том числе и большинством молодежи, не разделяются. И, напротив, вызывают либо осуждение, либо, чаще всего, ироничное к себе отношение, даже насмешку. Действительно, трудно всерьез воспринимать такое философствование. Криминал всегда противостоял государству. И противостоит государству, законности, правопорядку. И невозможно – надо, чтобы наша молодежь это очень хорошо понимала, – быть одновременно преступником и патриотом. Это исключающие друг друга понятия. Потому что криминал, криминальные понятия, нормы, ценности – все это разъедает нашу государственность, создает препятствия и на пути экономического развития государства, правового, а в результате и политического становления нашего государства. Вот об этом должны помнить наши молодые люди, когда слышат такие наивные, поверхностные рассуждения о том, кто может спасти Абхазию».

Мы заговорили о возможных составляющих подобных представлений. Вспомнили и о таком явлении прошлого на Кавказе, как абречество, когда в глазах народа романтизировались благородные разбойники, хотя, конечно, далеко не все они были благородными. Но дело не только в этом. Жизнь многообразна, и в современных книгах, кинофильмах нередко рисуется противостояние «оборотней в погонах» и их чистых душой и при этом несгибаемых жертв. Другой вопрос – имеет ли эта беллетристика отношение к реальным, живущих среди нас людям и их поступкам? Ну и, наконец, в обществе хорошо известно, что наша правоохранительная система, мягко говоря, отнюдь не безупречна. Всем хорошо памятны, к примеру, случаи смерти задержанного от избиений в Сухуме, избиений задержанного российского туриста в Гагре… Арда Инал-ипа продолжила:

«Если еще говорить о том, какие обстоятельства, факторы поддерживают это явление, то, наверное, это и ошибки, слабость наших правоохранительных органов, когда в стенах их происходят какие-то недопустимые вещи, которые осуждаются нашим обществом. И тогда общественное мнение может качнуться в сторону противоположную. Это одно. Второе – когда в поисках сторонников политические силы не гнушаются иногда привлекать в свои ряды людей с криминальным прошлым. Когда нет у нас заслонов попаданию людей с криминальным прошлым в парламент. Знаю, что бывали такие случаи. Мне кажется, это очень серьезные вещи, о которых надо серьезно думать. И искоренять некритичное отношение к этому миру криминальному и его представителям».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия