Дмитрий Дбар: «Эти молодые ребята были неоднократно судимы»

Сегодня в парламенте Абхазия проходило внеочередное заседание сессии. Первоначально в розданный проект повестки дня было включено три вопроса. Но депутаты приняли решение обсуждение двух последних – об энергетическом кризисе и «разное» – отложить на следующий день, а сегодня сосредоточиться на первом, инициированном обращением созданного 17 ноября оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА) к парламенту «в связи со сложившимся острым системным кризисом в правоохранительной системе».

На заседание пришла группа представителей оппозиции. Член высшего совета общественной организации «Аидгылара» Лаша Шамба зачитал обращение НПСА, в котором говорится:

«Серьезный общественный резонанс вызвали незаконные действия органов внутренних дел, а именно: избиение и доведение до попытки самоубийства 12 августа 2021 года в изоляторе Гагрского УВД гражданина А. Атейба, впоследствии, не приходя в сознание, скончавшегося в медучреждении; избиение ветеранов-инвалидов и депутата парламента 30 сентября 2021 года в День Победы; очевидные попытки фабрикования уголовных дел в отношении депутатов парламента с целью их дискредитации исключительно по политическим мотивам… Вопреки требованиям действующего законодательства и здравого смысла президент Республики Абхазия, являясь гарантом Конституции, не только не принял срочных мер, но в своих неоднократных публичных выступлениях выражал удовлетворение работой правоохранительных органов и лично министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Апофеозом системного превышения должностных полномочий, непрофессионализма и безнаказанности сотрудников органов внутренних дел стало убийство в 7.00 16 ноября 2021 года сотрудниками уголовного розыска гражданина А.Кетия и ранение О.Хагуш при попытке их задержания в городе Гагре в связи с якобы готовившимся предполагаемым преступлением. Исходя из вышеизложенного, учитывая очевидную бесперспективность дальнейших обращений к президенту страны, генеральному прокурору, министру внутренних дел, требуем экстренного созыва внеочередного заседания сессии и для дачи оценки описанным событиям и принятия неотложных мер в отношении должностных лиц, несущих персональную оценку за обострение внутриполитической ситуации в стране».

В развитие обращения выступили Вианор Ашба и Аслан Барциц. Парламентарий Валерий Агрба остановился на инциденте, когда прокурор Сухума Алхас Агумава в эфире Абхазского телевидения публично заявил о ведущемся расследовании обращения, согласно которому тот стрелял в воздух из пистолета близ здания парламента. В поддержку прокурора города выступил генеральный прокурор республики Адгур Агрба. В какой-то момент полемики депутат Валерий Агрба заявил:

«Если бы вам сообщили, что депутат Агрба совершил особо тяжкое преступление в здании парламента – привел ребенка и его заживо съел, – вы бы тоже бы не проверили и заявили, что это произошло?»

После ряда выступлений парламентариев генпрокурор Адгур Агрба остановился на тех резонансных делах, о которых шла речь в обращении объединенной оппозиции. В частности, он выразил убеждение, что 16 ноября в Гагре имела место самооборона милиции:

«Очень часто употребляется такой термин, что произошло убийство, но со всей ответственностью заявляю вам, что я с первого дня был вовлечен в этот процесс. В городе Гагре возбудили уголовное дело, и в настоящее время проводятся следственные действия. У сотрудников милиции Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел и по Гагрскому району была информация о готовящемся преступлении в отношении их коллег. А именно: есть такой сотрудник Читанава, который сейчас отстранен от работы, и начальник уголовного розыска УВД Шванба. У сотрудников милиции была информация, что граждане Кетия и Хагуш готовят убийство. Это было за несколько дней. Более того, имеются смс-сообщения и две записи с камер видеонаблюдения. 16 ноября Кетия и Читанава, вооруженные, следовали по месту жительства Читанава. В это время готовилась спецоперация по их задержанию… В один из моментов Хагуш, который сейчас находится в больнице раненный в предплечье, произвел три выстрела из нагана в направлении сотрудников милиции Папба и Хеция. Которые находились в непосредственной близости от него, на расстоянии в 15 метров».

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар, продолжив рассказ об этом деле, сказал о Кетия и Хагуше:

«Эти молодые ребята неоднократно судимы, несмотря на свой юный возраст. То есть рецидивисты. По тяжким статьям. В 20-м году Кетия при грабеже отдыхающих пытался ударить ножом сотрудника милиции, который его задерживал».

Но суд, по словам Дбара, ограничился по отношению к нему условным сроком (три с половиной года). Что касается Анри Атейба, мстить за которого по одной из версий направлялись его товарищи Кетия и Хагуш, то Дбар заявил, что еще два года назад он предпринимал попытку суицида, будучи задержан правоохранительными органами.

На заседании сессии разгорелась бурная полемика. После перерыва парламентарии продолжили обсуждение вопроса без присутствия работников СМИ. Позже стало известно, что проект постановления, предложенный на рассмотрение парламента, не прошел. Согласно тексту проекта постановления, планировалось предложить президенту направить на рассмотрение в парламент предложения об освобождении от должности генерального прокурора и освободить от занимаемой должности министра внутренних дел. Генеральной прокуратуре предлагалось отстранить от занимаемой должности прокурора г. Сухума Агумава и провести в его отношении процессуальную проверку на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления, установленных частью 1 статьи 288, части 2 статьи 124 УК РА.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия