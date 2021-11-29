Как не обидеть избирателя?

В Грузии многие ломают голову, пытаясь понять секрет устойчивости правящей партии. Механизмы понятны – административный ресурс, идейные антимишисты, криминалы и т.д. Но есть и другое: широкие аполитичные массы сохраняют нейтралитет в отношении власти и менять ее не особенно рвутся. При этом «Мечта» среди этой прослойки населения довольно непопулярна – ее ругают последними словам, но терпят.

Самое очевидное объяснение – оно же неправильное: «боятся возвращения ЕНД к власти»… На самом деле, идейных мишененавистников в Грузии не больше чем в Штатах идейных антиреспубликанцев или в Британии антилейбористов. Пассивность почти 50% наверняка имеет и другое объяснение. Могу даже сказать какое.

Один из факторов стабильности власти «Мечты» мы видели буквально на днях: правительство Грузии столкнулось с недовольством люмпен-пролетариата и традиционалистов по поводу введения ковид-паспортов и тут же дало задний ход. Причем в своем фирменном стиле: вроде бы решение не отменили, а слегка видоизменили, однако при этом противникам вакцинации оставили лазейку, которая лишила смысла новую инициативу. В частности, пожизненные ковид-паспорта получат и те, кто один раз переболел коронавирусом.

Казалось бы, это частный случай, однако на самом деле он является частью политики «Мечты», и заключается она в том, что власть не должна никого обижать. Понятно, что это не распространяется на активных противников – они враги, а, как говорил кумир грузинских «мечтателей» Владимир Путин, «с врагами не говорят, врагов уничтожают».

Но совсем другое дело – нейтральная публика, те, кто ни там ни тут, ругает и тех и других, но на выборах твердо остается сидеть дома и ни в каких акциях протеста не участвует. Это также касается противников власти, которые ограничиваются голосованием раз в несколько лет, но ни в какой публичной активности участия не принимают.

«Грузинская мечта» многому научилась от эпохи правления «Национального движения» и сделала для себя вывод – людей нельзя обижать. Можно приворовывать потихоньку, бить по башке активистов, узурпировать целые институты власти, но вот обижать – нельзя. Правление «ГМ» – это настоящее учебное пособие на тему «Как никого не обидеть?»

В городе Кобулети религиозные фанаты пригвоздили к двери мечети свиную голову. Что бы сделало в таком случае «Нацдвижение»? Посадило бы за решетку всех, кто к этому был причастен. В итоге мусульмане были бы довольны, религиозные фундаменталисты – обижены. Что бы сделали традиционалисты, будь они у власти? Тем, кто прибил свиную голову к мечети, дали бы ордена, в итоге первые были бы довольны, вторые – наоборот.

«Грузинская мечта» ведет себя совершенно иначе: фундаменталистов не сажает, но и права мусульман защищает. В итоге – обе стороны не до конца довольны, но при этом не обижены.

В Дманиси местные грузины устроили драку с азербайджанцами, что чуть ли не привело к новому этническому конфликту. Правящая партия и тут пытается выйти сухой из воды – ее целью не является удовлетворить одних за счет унижения других. В итоге принимается соответствующее решение: погромщиков не сажают, но права местных азербайджанцев демонстративно защищаются. В результате – обе стороны не до конца довольны, ворчат, но по большому счету не обижены.

Отношения с криминальным миром. Общеизвестно, что «Грузинская мечта» пользуется услугами околокриминалов и уличной шпаны во время выборов, за это они, естественно, могут представить ей свой счет. Власть взамен на помощь на выборах дает околокриминалам некоторые послабления, не преследует их по-настоящему, сквозь пальцы смотрит на их мелкие разборки. Однако любые попытки «кошмарить» малый и средний бизнес немедленно пресекаются. «Мечта» прекрасно понимает: сохранить нейтралитет малого и среднего бизнеса – важнейшая задача. Целью правящей партии не является удовлетворить криминалов и обидеть бизнес. В итоге – и криминалам жить стало легче, и бизнес в целом чувствует себя защищенным. Обе стороны не до конца довольны, ворчат, но при этом не обижены.

Классика жанра – события 5 июля, когда союзники власти – фашисты и попы учинили погром над виртуальными гей-активистами и реальными журналистами. Что бы сделали в такой ситуации «националы»? Посадили бы всех, кто причастен к погромам, а гей-активистам позволили бы выйти на улицу. В итоге первые были бы страшно обижены, вторые – довольны. Традиционалисты сделали бы ровно наоборот: в итоге фашисты и попы были бы счастливы, а гей-активисты и разного рода влиятельные НПО, в том числе и западные, были бы обижены.

Но не такова «Мечта» – ведь ее цель не в том, чтобы возвысить одних и унизить других. В итоге лидеров погромщиков не тронули, но при этом четко дали им понять, что одно дело бить геев и журналюг и совсем другое – обычных горожан, которые имеют неосторожность выглядеть не так, как фашисты и попы считают нужным.

Погромщиков не сажают, но современному, либеральному образу жизни, который уже давно стал привычным для большинства горожан Грузии, ничто не угрожает. Несмотря на события 5 июля, Тбилиси по-прежнему остается довольно свободным и разнообразным городом. В итоге – все не до конца довольны, но и особо не обижены.

И так во всем: от строительства ГЭС до ковид-паспортов. Власть прекрасно понимает: нет топлива, лучшего для политической активности, чем личная обида, которая придает протесту совсем другой уровень ожесточенности.

В чем слабость оппозиции? В том, что большинство противников «ГМ» руководствуются исключительно идейными соображениями, а не личной обидой, как это было в период ЕНД…

Казалось бы, что тут плохого? Вроде бы прекрасно, когда никто не обижается.

Но, увы, мировая история наглядно показывает: прогресса, тем более в таких глухих странах, как Грузия, невозможно достичь, никого при этом не обидев. Любая реформа, любое движение вперед всегда имеет оборотную сторону – она плодит недовольных…

«Никого не обижать» – это фактор, который способствует долголетию «Грузинской мечты», но именно он является главной причиной того глухого застоя, в котором страна оказалась в последние годы.

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