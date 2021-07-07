Успеть за 48 часов: от креста до радужного флага

В Тбилиси подводят итоги вчерашней ночи. Полиция задержала более 100 человек, которые пытались помешать проведению акции «За свободу» на проспекте Руставели, последовавшей за событиями 5 июля.

Проспект Руставели вчера разделился надвое: у здания парламента собрались люди, осудившие действия ультраправых и то, как на них отреагировали власти 5 июля, а у храма Кашвети – те, кто хотел помешать проведению этой акции.

5-го – в день, когда в столице должен был пройти Марш достоинства в поддержку ЛГБТ-сообщества, правые радикалы собрались в центре Тбилиси, разгромили офисы неправительственных организаций, избили более 50-ти представителей СМИ и вынудили организаторов марша отменить мероприятие.

Акция, участники которой выступили против всего вышеперечисленного, собрала довольно много людей. У здания парламента, где днем ранее правые радикалы сорвали флаг Евросоюза и установили металлический крест, гражданские активисты развернули радужный флаг. В ходе всей акции представители ультраправых групп пытались прорваться через полицейский кордон, бросали в демонстрантов камни, бутылки и яйца. Они продолжили все это и тогда, когда акция фактически уже завершилась и на территории, прилегающей к парламенту, оставались только представители СМИ. Ближе к полуночи, когда площадь перед зданием законодательного органа была пуста, полиция позволила ультраправым занять ее. Они вновь сорвали флаг Евросоюза и сожгли его. По итогу было задержано более 100 человек.

В то же время по фактам нападения на журналистов – а всего 5 июля, по данным МВД, пострадали 53 представителя СМИ, – в настоящее время задержаны семь человек.

«Уголовное следствие – довольно сложный процесс, должно быть собрано не одно доказательство, чтобы предъявить обвинения конкретному лицу. Я еще раз повторяю, наши следователи работают в режиме 24/7 по каждому факту, идентифицируют конкретных лиц из множества видеозаписей», – заявил сегодня в ходе брифинга замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

При этом, по его словам, 5 июля были мобилизованы фактически все полицейские силы – более трех тысяч полицейских. А организаторов прайда ведомство предупредило заранее о том, что проведение этого мероприятия было рискованным:

«Группа противников прайда, которая была агрессивной, рассредоточилась по всему городу (…) Мобилизованные 5 июля полицейские силы были полностью брошены на нейтрализацию различных групп, действующих в разных локациях, и проведение соответствующих правовых мероприятий в их отношении».

В том, что были применены далеко не все силы для предотвращения насилия, сомневаются представители оппозиции и неправительственного сектора. Более того, как считает, к примеру, Натия Мезвришвили – в прошлом замминистра внутренних дел, а сейчас член партии «За Грузию», власти поставили полицию под удар – и 5-го, и вчера, когда им пришлось «голыми руками» отбиваться от агрессивно настроенной толпы ультраправых:

«Власть поставила полицию в очень неудобное положение. Они выставили полицейских на 48 часов, дали смотреть на гражданское противостояние фактически без движений. Судя по всему, честь полиции для этой власти ничего не значит. Они сейчас должны не благодарить полицию, а извиняться перед ней».

Власти не смогли или не захотели взять под контроль действия насильственных групп, направленные против мирных граждан, считает республиканка Хатуна Самнидзе. В свою очередь Хатия Деканоидзе из «Нацдвижения» полагает, что деятельность ультраправых курирует сама власть:

«Это агрессивные группы, которые находятся в сговоре с властью. Я уверена, что им было дано прямое задание – отомстить критически настроенным СМИ, журналистам».

Тем временем сегодня сами журналисты провели акцию у здания правительственной администрации с требованием обеспечения безопасной деятельности.

«Я не надеюсь, что власть накажет виновных, потому что она сама виновна. Я воспринимаю все произошедшее как спецоперацию, спланированную самой властью против СМИ. Главный посыл, отправленный властью через своих черносотенцев, – это, что они могут бить каждого, кого увидят с камерой и с микрофоном в руках. Они сделали допустимой – перед выборами, перед столь сложными выборами – физическую расправу над представителями СМИ», – сказала Инга Григолия, ведущая TV Pirveli.

5 июля пострадали более 50 представителей СМИ, несколько из них все еще остаются в больницах.