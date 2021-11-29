Сократ Джинджолия: «Нельзя допускать вот такого всплеска эмоций»

Можно было не сомневаться, что после внеочередного заседания сессии парламента 24 ноября, созванного после обращения оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии, и пресс-конференции НПСА на следующий день провластные политические силы публично отреагируют на увиденное и услышанное. И это действительно произошло, но на сей раз в форме не, как обычно, заявления, а совместного обращения председателей политических партий «Амцахара» Цугба А. М. и «Аитаира» Лакербая Л. И. к спикеру парламента.

Текст датирован 25 ноября, а опубликован на следующий день. Его авторы, обращаясь к спикеру Валерию Кварчия, пишут:

«В последнее время на глазах всего общества парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного Собрания. В нарушение регламента, а именно без проведения голосования, где необходимо большинство голосов от присутствующего количества депутатов, дают право нахождения на сессии и право выступления по первому желанию представителей оппозиции. Каждый раз это превращается в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир».

При этом авторы обращения оговариваются: «Нам не надо объяснять, что законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы жизни государства. Это право никто не оспаривает. Но мы категорически возражаем против того, чтобы парламент превращался в политический балаган. Не для того мы все отстаивали отечество в войне с Грузией. Мы все боролись за свободу и независимость, чтобы построить правовое цивилизованное Абхазское государство – для всех его граждан, а не для политически объединенных и финансово заинтересованных группировок. Мы также являемся частью единого многонационального народа Республики Абхазия, состоим в партиях, нас тоже не устраивают некоторые явления, отдельные государственные чиновники, политики и депутаты тоже. Но мы не позволяем себе диктовать парламенту, какие вопросы он должен обсуждать вне очереди, вне регламента. Мы не приходим на заседания сессий, не присутствуем в процессе голосования, не устраиваем в стенах высшего законодательного органа страны потасовки».

А завершается это обращение так: «Уважаемый Валерий Еремеевич. Вы являетесь спикером парламента, отвечаете за организацию его полноценной деятельности, за соблюдение требований регламента. Но, к сожалению, события показывают, что Вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику. Обращаемся к Вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в парламенте или, если Вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить с себя полномочия спикера парламента».

Разумеется, мнения по поводу этого обращения в абхазском обществе разделились. Симпатизирующие оппозиции были возмущены: что, мол, эти политики хотели сказать, что «парламент – не место для дискуссий?» Оппоненты возражали им: не просто дискуссии, а и неизменная полемика между провластными и оппозиционными депутатами во всех созывах парламента были и будут, но при этом полемика там происходила, как правило, в ходе обсуждения законопроектов, и лишь крайне редко парламентарии обращались к обсуждению общественно-политических кризисов в стране; нынешний же созыв, полномочия которого истекают будущей весной, в последние месяцы словно вообще отстранился от законотворчества.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня с предложением поделиться мнением о возникшей коллизии к члену Общественной палаты республики Сократу Джинджолия. Кстати, Сократ Рачевич вместе с Валерием Кварчия и Леонидом Лакербая был в составе первого созыва, называемого частенько в народе «золотым», абхазского парламента, а затем, после избрания в 1994 году Владислава Ардзинба президентом страны, стал первым спикером законодательного органа власти республики. Сократ Джинджолия сказал:

«Ну, понятно, что оппозиция ищет пути, чтобы продвигать свои идеи, доказать свою правоту, в том числе и через парламент, конечно, постольку поскольку там находятся депутаты, которые, как и в каждом парламенте, представляют интересы оппозиции. Это нормально. Но дело еще и в том, чтобы сам парламент, состоя из депутатов-государственников, отличал бы интересы отдельной партии от государственных интересов. Роль и руководителей парламента, и руководителей парламентских комитетов в том и заключается, чтобы предотвратить, знаете, сползание парламента исключительно к противостоянию отдельных политических партий. Вот тогда можно будет судить о деятельности парламента как законотворческого органа, выполняющего свою работу в интересах государства. Политические партии, конечно, всегда будут, и одни будут против других, но превращать парламент в инструмент вот такой борьбы между собой – конечно, недопустимо. Ни для провластных партий, ни для оппозиционных».

Мы заговорили о возможных вариантах реакции парламента и его руководства на процитированное обращение. Понятно, что сам спикер парламента не захочет складывать с себя полномочия, так же как ни один еще президент у нас не складывал с себя полномочий главы государства только после соответствующих обращений к нему оппозиции. Да и вряд ли Цугба и Лакербая рассчитывали на это. Тем более, с учетом того, сколько месяцев осталось до конца полномочий созыва… Джинджолия сказал:

«Сейчас кому-то уходить и разваливать парламент нет никакого смысла. Нельзя таких вещей делать, это, конечно, неправильно. Парламент должен внутри, между собой поговорить по всем проблемам, связанным со своей деятельностью и деятельностью партий, влияния этих партий на парламент. Это внутренние вопросы. Они сами должны это все обсудить. Обычно практика была такая: на закрытых собраниях, совещаниях, которые не являются сессионными заседаниями, рассматривались вот такие вопросы внутренние. Вопросы, которые возвращали работу парламента к регламенту. Нельзя допускать вот такого всплеска эмоций. То, что мы видели в последнее время на заседаниях сессий парламента, это, конечно, извините… просто недопустимо».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия