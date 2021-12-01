Михаил Саакашвили обещает сорвать маски в суде

Михаил Саакашвили и «Нацдвижение» обещают шумное завтра. Адвокаты бывшего президента анонсируют на предстоящем судебном процессе его речь, которая разоблачит власти и их карманную судебную систему. А «Нацдвижение» призывает сторонников снова собраться у здания суда 2 декабря, хотя ни у кого нет полной уверенности, что власти обеспечат этапирование Михаила Саакашвили в зал заседаний. И это не единственное сомнение в обществе по отношению к правящей «Грузинской мечте»: оно касается и обещанных властями конституционных поправок для проведения будущих парламентских выборов.

О том, что Михаил Саакашвили живет завтрашним днем, чтобы предстать перед судом по делу о растрате почти девяти миллионов лари, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе:

«На завтрашнем процессе (экс)-президент произнесет слово, которое поднимет занавес над всеми теми абсурдными и политическими обвинениями, которые выдвигаются против него. Не хочу вдаваться в детали. Но это будет слово, срывающее маски со всех тех людей, которые будут представлять стороны обвинения и которые выполняют политическое задание власти. И это коснется судьи, если он окажется в числе таких людей».

Саакашвили заочно осужден на шесть лет лишения свободы по двум делам, еще по трем идет судебный процесс. Он, как и его политические соратники из «Нацдвижения» и сторонники, убежден в политизированности инкриминируемых ему властями обвинений. Одним из проявлений политической мести оппоненты власти считают обращение пенитенциарной службы с задержанным 1 октября Михаилом Саакашвили, его насильственное водворение в тюремную больницу и отказ от его этапирования на судебные процессы. Учитывая громкие заявления бывшего президента на судебном заседании 29 ноября, а также акции протеста его сторонников у здания суда, адвокаты Саакашвили не до конца уверены, что Минюст и завтра предоставит ему право предстать перед судом.

Тем не менее и в случае неприсутствия Саакашвили в суде «Нацдвижение» и его лидер Ника Мелия обещают масштабное собрание у здания тбилисского городского суда. И если по вопросу требований об освобождении Михаила Саакашвили и его поддержки акциями протеста у лидеров бывшей партии власти есть четкие планы, таковых нет по поводу прекращения бойкота парламентской работы и дальнейших действий по ключевому для большей части оппозиции вопросу – добиться внеочередных парламентских выборов и их проведения по измененной системе (https://www.ekhokavkaza.com/a/31585638.html).

В рядах парламентской оппозиции явное замешательство: «Нацдвижение» пока не раскрывает обещанные дальнейшие планы действия по внеочередным выборам, а в «Грузинской мечте» накануне, принимая во внимание заявление лидера партии власти Ираклия Кобахидзе, не исключили, что принятые в первом чтении конституционные поправки, возможно, прикажут долго жить.

Речь идет об изменениях, которые снизят с 5% до 2% проходной барьер на выборах в парламент при полностью пропорциональной избирательной системе. Это было, пожалуй, единственной соломинкой, за которую держалась оппозиция после того, как правящая сила 28 июля аннулировала соглашение от 19 апреля, принятое при содействии главы Еврокомиссии Шарля Мишеля. До вчерашнего дня правящая сила, отказавшаяся от всех других обязательств по соглашению, в том числе и по судебной реформе, этот пункт не затрагивала. Но вчера Ираклий Кобахидзе, а сегодня и другие лидеры партии власти утверждали, что после аннулирования соглашения Мишеля у «Грузинской мечты» нет никаких обязательств, и все зависит от ее доброй воли. А эта добрая воля, как пояснил пресс-спикер партии власти, депутат Шалва Папуашвили, возникнет в случае, если оппозиция откажется от идеи досрочных выборов:

«Для конституционных поправок нужны 113 голосов и полное согласие между политическими силами. А этот процесс полного согласия они хотят использовать для дестабилизации и смуты, чтобы потом потребовать внеочередные выборы. Удивительно, что они не избегают говорить об этом публично».

Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе расшифровала в словах Кобахидзе цели властной партии:

«Мы должны как-то заставить «Грузинскую мечту» вынести конституционные поправки на второе чтение в существующем варианте. Для этого нужны переговоры. «Грузинская мечта» ставит целью внести диссонанс в ряды оппозиции по этому вопросу, чтобы потом переложить ответственность на оппозицию за провал поправок. И мы не должны дать такую возможность «Грузинской мечте».

Однако, когда состоятся консультации оппозиционных партий, пока не известно, так же, как и то, учтут ли власти сегодняшнее совместное обращение примерно 20 профильных и правозащитных НПО. В нем говорится о необходимости жизненно важной для демократического развития страны реформы избирательной системы. Ранее гражданский сектор также настоятельно рекомендовал властям провести полноценную реформу судебной системы, но «Грузинская мечта» оказалась непреклонной, продолжая укомплектовывать Высший совет юстиции и Верховный суд бессрочными судьями, аффилированными с так называемым судебным кланом и партией власти.