«Все произошло из-за некомпетентности Кахи Каладзе»

Грузия обжаловала решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал правительство компенсировать издержки российской энергетической компании «Интер РАО» в размере 80 миллионов долларов. Власти настаивают, что закупочный тариф, установленный в 2014 год, был определен в соответствии с договором, и Грузия не должна платить компенсацию за обесценение лари. Экспертам трудно оценить доводы грузинского правительства, так как договор с «Интер РАО» остается секретным, но они полагают, что виновными в произошедшем являются тогдашние переговорщики, в частности – бывший министр энергетики Каха Каладзе.

Арбитражный спор между грузинским правительством и «Интер РАО» ведется с 2017 года. Российская компания требовала от властей Грузии компенсации за ущерб, который якобы был вызван обесценением лари. В компании «Интер РАО» считают, что закупочный тариф на электроэнергию, производимую находящимися в ее собственности гидроэлектростанциями в Грузии, также должен покрывать убытки, вызванные обесценением национальной валюты.

Грузинская сторона настаивает, что принятая в стране методология определения тарифа не предусматривала такой компенсации. Сегодня в Минюсте Грузии заявили, что решение арбитража, ставшего на сторону российской компании, уже обжаловано.

«Стокгольмский арбитражный суд постановил, что «Интер РАО» полагалось получить определенную сумму компенсации. Поначалу компания требовала покрытия издержек на сумму 200 миллионов долларов, однако суд учел аргументы и доказательства правительства Грузии, определив 23 ноября размер компенсации в 80 миллионов долларов. Государство по-прежнему считает, что тарифы были установлены правильно в 2014 году, и поэтому арбитражное решение было обжаловано в Стокгольмском суде как необоснованное. Соответственно, правовой спор продолжается, но, независимо от его итогов, это никак не отразится на тарифах для населения», – говорится в сообщении ведомства.

Министр энергетики Натия Турнава сегодня заявила, что тариф на электроэнергию устанавливается независимым органом – Комиссией по регулированию энергетики и водных ресурсов, – на основе прозрачной методологии, и, по ее мнению, требование российской компании необоснованно. Эксперты на это возражают: подписание документов с «Интер РАО» произошло в обход регулирующей комиссии

Напомним: правительство «Грузинской мечты» в конце 2012 года провело цикл переговоров с энергокомпаниями о снижении тарифов, что являлось выполнением одного из главных предвыборных обещаний победившей на выборах партии. В декабре 2012 года между правительством Грузии и «Интер РАО» был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым был снижен тариф на электроэнергию в Грузии. Бывший в то время руководитель регулирующей комиссии Гурам Чалагашвили (назначенный еще во времена правления «Нацдвижения») тогда заявил, что документ был секретным и регулятора к его подписанию не привлекали:

«Подписанты – это, с одной стороны, правительство, а с другой стороны - компании. Нас не привлекали ни к их подписанию, ни к разработке документа. Можно сказать, сама комиссия не имела полномочий участвовать в заключении договора, и в итоге был получен документ, который находится под грифом секретности».

Бывший министр энергетики Каха Каладзе тогда объяснял, что меморандум был засекречен в соответствии с требованиями российской компании.

По мнению политолога Гии Хухашвили, именно амбиции и некомпетентность грузинских переговорщиков стали основными факторами, из-за которых грузинским налогоплательщикам раз за разом приходится из своего кармана оплачивать огрехи правительства:

«Все произошло из-за некомпетентности тогдашнего министра энергетики Кахи Каладзе. И это не единственный случай – еще свежи на памяти его переговоры с руководством «Газпрома», в результате чего Грузия, уверяю, недосчиталась несколько раз по 80 миллионов долларов, переведя напрямую оплату транзита газа в Армению вместо гарантированных 10% «натурой». Необходимо понимать, что вести переговоры с энергетическими гигантами, обладающими неограниченным финансовым потенциалом, очень сложное дело. По каждому пункту договоров необходимо максимально просчитывать риски, чего, уверен, не произошло ни с «Газпромом», ни с «Интер РАО». Убежден, что грузинская сторона пошла на сговор с российской компанией, проигнорировав риски. Не стоило вступать в эти переговоры, не понимая слабости своей позиции. Возможно, это является главной причиной секретности всех переговоров Минэнергетики».

Необходимо отметить, что с 2013 года тарифы для населения повышались несколько раз, в результате чего цена на электроэнергию для населения выросла в два с половиной раза, а для коммерческого сектора – в три раза. Последний пересмотр тарифов произошел ровно год назад.

Что касается грузинского лари, то за отчетный период он обесценился приблизительно на 80%. Можно лишь предполагать, что эти факты (помимо отдельных пунктов секретного договора) могли повлиять на решение Стокгольмского суда.

В прошедшем арбитражном споре интересы Грузии представляли Министерство юстиции и юридическая фирма White & Case, а интересы российского энергогиганта защищала компания Freshfields Bruckhaus Deringer and Dentons.