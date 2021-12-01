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Экономика

«Все произошло из-за некомпетентности Кахи Каладзе»

Каха Каладзе

Грузия обжаловала решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал правительство компенсировать издержки российской энергетической компании «Интер РАО» в размере 80 миллионов долларов. Власти настаивают, что закупочный тариф, установленный в 2014 год, был определен в соответствии с договором, и Грузия не должна платить компенсацию за обесценение лари. Экспертам трудно оценить доводы грузинского правительства, так как договор с «Интер РАО» остается секретным, но они полагают, что виновными в произошедшем являются тогдашние переговорщики, в частности – бывший министр энергетики Каха Каладзе.

Арбитражный спор между грузинским правительством и «Интер РАО» ведется с 2017 года. Российская компания требовала от властей Грузии компенсации за ущерб, который якобы был вызван обесценением лари. В компании «Интер РАО» считают, что закупочный тариф на электроэнергию, производимую находящимися в ее собственности гидроэлектростанциями в Грузии, также должен покрывать убытки, вызванные обесценением национальной валюты.

Грузинская сторона настаивает, что принятая в стране методология определения тарифа не предусматривала такой компенсации. Сегодня в Минюсте Грузии заявили, что решение арбитража, ставшего на сторону российской компании, уже обжаловано.

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«Все произошло из-за некомпетентности Кахи Каладзе»
by Эхо Кавказа

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«Стокгольмский арбитражный суд постановил, что «Интер РАО» полагалось получить определенную сумму компенсации. Поначалу компания требовала покрытия издержек на сумму 200 миллионов долларов, однако суд учел аргументы и доказательства правительства Грузии, определив 23 ноября размер компенсации в 80 миллионов долларов. Государство по-прежнему считает, что тарифы были установлены правильно в 2014 году, и поэтому арбитражное решение было обжаловано в Стокгольмском суде как необоснованное. Соответственно, правовой спор продолжается, но, независимо от его итогов, это никак не отразится на тарифах для населения», – говорится в сообщении ведомства.

Министр энергетики Натия Турнава сегодня заявила, что тариф на электроэнергию устанавливается независимым органом – Комиссией по регулированию энергетики и водных ресурсов, – на основе прозрачной методологии, и, по ее мнению, требование российской компании необоснованно. Эксперты на это возражают: подписание документов с «Интер РАО» произошло в обход регулирующей комиссии

Напомним: правительство «Грузинской мечты» в конце 2012 года провело цикл переговоров с энергокомпаниями о снижении тарифов, что являлось выполнением одного из главных предвыборных обещаний победившей на выборах партии. В декабре 2012 года между правительством Грузии и «Интер РАО» был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым был снижен тариф на электроэнергию в Грузии. Бывший в то время руководитель регулирующей комиссии Гурам Чалагашвили (назначенный еще во времена правления «Нацдвижения») тогда заявил, что документ был секретным и регулятора к его подписанию не привлекали:

«Подписанты – это, с одной стороны, правительство, а с другой стороны - компании. Нас не привлекали ни к их подписанию, ни к разработке документа. Можно сказать, сама комиссия не имела полномочий участвовать в заключении договора, и в итоге был получен документ, который находится под грифом секретности».

Бывший министр энергетики Каха Каладзе тогда объяснял, что меморандум был засекречен в соответствии с требованиями российской компании.

По мнению политолога Гии Хухашвили, именно амбиции и некомпетентность грузинских переговорщиков стали основными факторами, из-за которых грузинским налогоплательщикам раз за разом приходится из своего кармана оплачивать огрехи правительства:

«Все произошло из-за некомпетентности тогдашнего министра энергетики Кахи Каладзе. И это не единственный случай – еще свежи на памяти его переговоры с руководством «Газпрома», в результате чего Грузия, уверяю, недосчиталась несколько раз по 80 миллионов долларов, переведя напрямую оплату транзита газа в Армению вместо гарантированных 10% «натурой». Необходимо понимать, что вести переговоры с энергетическими гигантами, обладающими неограниченным финансовым потенциалом, очень сложное дело. По каждому пункту договоров необходимо максимально просчитывать риски, чего, уверен, не произошло ни с «Газпромом», ни с «Интер РАО». Убежден, что грузинская сторона пошла на сговор с российской компанией, проигнорировав риски. Не стоило вступать в эти переговоры, не понимая слабости своей позиции. Возможно, это является главной причиной секретности всех переговоров Минэнергетики».

Необходимо отметить, что с 2013 года тарифы для населения повышались несколько раз, в результате чего цена на электроэнергию для населения выросла в два с половиной раза, а для коммерческого сектора – в три раза. Последний пересмотр тарифов произошел ровно год назад.

Что касается грузинского лари, то за отчетный период он обесценился приблизительно на 80%. Можно лишь предполагать, что эти факты (помимо отдельных пунктов секретного договора) могли повлиять на решение Стокгольмского суда.

В прошедшем арбитражном споре интересы Грузии представляли Министерство юстиции и юридическая фирма White & Case, а интересы российского энергогиганта защищала компания Freshfields Bruckhaus Deringer and Dentons.

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