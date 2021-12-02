Абхазские политики обсуждают в Минске «варианты дальнейшего сотрудничества»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала Александра Лукашенко, которого Вашингтон не признает легитимным президентом Беларуси, «марионеткой Москвы». Так она прокомментировала прозвучавшее накануне в интервью Лукашенко российскому агентству РИА Новости заявление белорусского лидера о том, что он считает аннексированный Крым не только де-факто, но и де-юре территорией России.

Нуланд в режиме онлайн выступила в среду в Киеве на форуме по безопасности. Подробности ее выступления приводит Белорусская служба Радио Свобода.

«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел гораздо дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь в объятия Москвы, отказываясь не только от демократического развития, но и усугубляя ситуацию», - заявила в частности Нуланд.

Она также назвала ситуацию в Беларуси «трагичной» для граждан этой страны, которые, по ее словам, «требуют не так уж многого - права свободно выбрать своего лидера на честных и открытых выборах». По словам Нуланд, США координируют с ЕС введение санкций против режима Лукашенко.

Говоря об Украине, Нуланд отметила, что, если Россия решит силой дестабилизировать ситуацию в этой стране, то столкнется с санкциями, «которых еще не было». О том же в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.