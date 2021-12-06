В Грузии с 1 января 2022 года увеличится пенсия

Ежемесячная выплата возрастным пенсионерам в Грузии увеличится с 1 января 2022 года. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил на заседании правительства.

Для пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрен рост выплат на 20 лари (6 долларов). Их пенсия достигнет 260 лари (83 доллара).

Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрен рост на 25 лари (8 долларов) – пенсия составит 300 лари (96 долларов).

По словам Гарибашвили, в высокогорных поселениях пенсия для лиц моложе 70 лет составит 312 лари (100 долларов), а для лиц старше 70 лет — 360 лари (115 долларов).

Как сообщалось ранее, с января будет увеличена и помощь ветеранам войны – с 22 до 100 лари.