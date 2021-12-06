По итогам внеплановой проверки уволен главврач ахалгорской больницы

Главврач ахалгорской больницы Джемал Бедоев уволен по итогам внеплановой проверки. Временно исполняющим обязанности главврача назначена Моника Джиоева, сообщил агентству «Рес» министр здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Сослан Наниев.

Уволены также все сотрудники клиники, совмещающие должности, и не оказавшиеся на рабочих местах без подтверждающих документов.

Проверка последовала за материалом «Эха Кавказа» и частным расследованием гражданской активистки Тамары Меаракишвили.

«Посетил Ленингорскую больницу за неделю до контрольного посещения. Выявил нарушения в количестве совмещений и качестве, которое выражалось в количестве принятых пациентов по своему профилю, поставил задачу устранить эти нарушения. 2 декабря приехал с контрольной проверкой, взял с собой полное штатное расписание и по списку проверил всех, кого не нашёл без подтверждающих документов – уволил. Кроме того, снята ставка с одного из сотрудников из-за низкой лечебной эффективности, временно исполняющим обязанности главного врача назначена Джиоева Моника Сослановна», – рассказал Сослан Наниев.

По его словам, на запрос министра о контрольной документации был получен ответ, что документы в сейфе, ключи от которого у сотрудника, находящегося за пределами республики. Сейф был вскрыт, составлен акт, изъяты копии документов.

«На данный момент два местных врача состоят на трех ставках ввиду отсутствия врачей, это те врачи, которые постоянно проживают и находятся в Ленингоре. С подбором новых сотрудников эти ставки с них будут сняты. Изъятая финансовая и иная документация из сейфа изучается», – сказал глава Минздрава.

Как подчеркнул Наниев, работа по повышению эффективности будет продолжена во всех районных медицинских учреждениях.

На злоупотребления в системе здравоохранения Ахалгорского района местные жители жалуются не первый год. «Эхо Кавказа» писало о том, что несуществующие врачи лечили несуществующих больных за реальные бюджетные деньги. Во время пандемии коррупция в Ахалгори приобрела особый размах, говорилось в нашем материале от 1 декабря.