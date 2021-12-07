Иск Гаприндашвили против Netflix – суд отказался допросить Каспарова

Суд штата Калифорния отказался допросить 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в рамках рассмотрения иска легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против компании Netflix. Об этом журналистам сообщила представитель Гаприндашвили, юрист Майя Мцариашвили.

Каспаров был консультантом сериала «Ход королевы», в котором были допущены две серьезные неточности в отношении Гаприндашвили. Она упомянута как российская шахматистка, которая никогда не играла против мужчин. При этом к 1968 году, в котором развиваются события в спорном эпизоде сериала, Гаприндашвили успела сыграть по меньшей мере с 59 мужчинами, среди которых 10 гроссмейстеров. В сентябре стало известно, что Гаприндашвили подала на Netflix в суд.

Как заявили представители шахматистки на сегодняшней пресс-конференции, устное слушание по делу состоится 24 января.

«Netflix представил традиционный способ защиты и предпринял ожидаемые нами шаги. Netflix подал прошение о прекращении судебного процесса. Таких правовых возможностей много в законодательстве Калифорнии», – сообщила Мцариашвили.

По её словам, главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую.

Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляют грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов. Как сообщалось ранее, адвокаты Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.