Газовый беспредел в Тбилиси

Сезонная проблема – отравление угарным газом, вновь обретает актуальность с началом зимы. Специалисты компании «Тбилиси Энерджи» предлагают абонентам самим обращаться к ним с просьбой проверить исправность газовых приборов, а тех, у кого они установлены кустарно, предупреждают: это опасно для жизни.

С началом отопительного сезона в столицу возвращаются и проблемы, связанные с неправильным использованием бытовой газовой техники. 3 декабря в Тбилиси погибли два человека из-за отравления угарным газом, и произошло это из-за кустарно установленной отопительной системы, сообщают в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Всего по схожим причинам с 1 января текущего года по ноябрь включительно в городе погибли 10 человек.

Ежедневно в компанию поступают десятки звонков с жалобами на резкий запах, идущий из квартир соседей или распространяющийся у самих абонентов, и чаще всего специалисты обнаруживают утечку. Основная причина тому – нагреватели воды и отопительные системы с открытой камерой сгорания (те, что берут воздух для горения из помещения, в котором они расположены), установленные кустарно. Только за ноябрь в Тбилиси специалистами компании было обнаружено 738 таких агрегатов, все они были подключены к сети газоснабжения незаконно (в основном без согласования подключались к другим абонентам или напрямую к сети). Газовые установки были демонтированы, а некоторым пользователям была приостановлена подача газа. Всего за этот период было проверено 9802 абонента. Говорит заместитель технического директора «Тбилиси Энерджи» Георгий Лепсверидзе:

«95% несчастных случаев происходит в арендованных квартирах и домах. Люди, которые планируют арендовать помещение или живут в арендованных квартирах, обязаны обратиться к нам по горячей линии 240 40 04. Они должны дать нам возможность проверить газопроводы и установки и только после нашего разрешения продолжить эксплуатацию этих установок. В противном случае закон позволяет нам посетить всех наших абонентов, что мы и делаем раз в году – это предусмотрено правилами Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, и демонтировать неправильно установленные агрегаты с открытой камерой сгорания».

Впрочем, случается и так, что абоненты повторно устанавливают агрегаты, что нередко тоже заканчивается несчастными случаями, рассказывает сотрудник компании «Тбилиси Энерджи» Давид Геджадзе:

«Были такие случаи, когда мы отключали установки открытого типа, а абонент самолично потом их подключал. Случалось, что после этого в трубе птицы вили гнезда, в таких случаях угарный газ начинает поступать в квартиру, из-за чего и происходят случаи отравления. Мы просим всех не подключать такие установки. В закрытых помещениях разрешается устанавливать только агрегаты закрытого типа, пользуйтесь только такими».

В противном случае компания вправе перекрыть подачу газа абоненту. Впрочем, эти предупреждения-угрозы часто просто не воспринимаются всерьез, говорит энергетик Эвтих Мачавариани и называет несколько причин, почему она возникает:

«Люди, которые прибегают к такому, думают, что это простое дело – установить такую технику. Думают, что если будут закрывать конфорки, то ничего не произойдет. Экономят деньги, нанимают непрофессионалов, говорят: «мой дядя уже устанавливал такую технику, пусть и мне установит». Думают, что вмонтировать шланг в плиту не проблема. Но это чревато утечками, неизвестно, когда погаснет такая конфорка, а такое часто происходит из-за незнания и безответственности. Устанавливать такую технику должны люди, которые разбираются в том, какое вообще оборудование подойдет для той или иной квартиры, как его устанавливать, люди, которые изучат состояние вентиляционных каналов».

Кроме того, абоненты должны запомнить несколько обязательных правил безопасности, говорит декан факультета энергетики Технического университета Гия Арабидзе:

«Как ковид нас научил мыть руки, так мы должны научиться тому, чтобы раз в полтора часа открывать окна или двери и проветривать помещения, в которых используем газовые приборы. Если вы почувствовали запах газа, сразу перекройте его и звоните на горячую линию. Проблема и в том, что детекторы, которые завозят в Грузию, часто некачественные и поднимают ложную тревогу. Мне рассказывали люди, что они отключали детекторы только потому, что часто включался сигнал. Этого нельзя делать ни в коем случае. Всегда звоните специалистам, если слышите тревогу, а если сомневаетесь в детекторе, то смените его, но не отключайте».

1 декабря текущего года в силу вошло постановление правительства, согласно которому качество всех импортируемых в Грузию агрегатов, работающих на газе, будет проверяться группой специалистов. Это способствует улучшению ситуации, уверены специалисты, если, конечно, эти регуляции будут выполняться.