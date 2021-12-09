Прокурор заявил, что украинский экс-чиновник помог Саакашвили выехать в Грузию

Декабрь и январь станут самыми тяжелыми месяцами для Грузии за все время ковид-пандемии. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы Иване Чхаидзе.

«Мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания гриппом, а также ожидаем, что в стране, вероятно, будет наблюдаться новая мутация, которая сама по себе еще больше усложнит ситуацию. Поэтому декабрь-январь, вероятно, будет самым тяжелым и серьезным испытанием в стране за все два года пандемии», - сказал Чхаидзе на пресс-конференции в медиа-центре «Мтавари», передает агентство «Новости-Грузия».

Профессор указал на то, что новый штамм коронавируса «омикрон» обладает способностью легко распространяться, то есть в стране увеличится число повторных заражений.

Чхаидзе отметил, что хотя неизвестно, когда штамм «омикрон» попадет в Грузию, но вскоре он станет доминирующим. «Омикрон» следует рассматривать как серьезную угрозу. Несколько дней назад он был распространен только в шести странах, а сегодня уже в 52 странах. Так что количество стран, где есть инфекция, очень быстро растет», - сказал Чхаидзе.

По словам профессора, «омикрон», в отличие от других штаммов коронавируса, не вызывает потери запаха или вкуса. «Для этого варианта характерно более простудное течение, не характерен кашель или продолжительная высокая температура, не характерны потеря запаха и вкуса. Его течение больше похоже на простуду, он вызывает головную боль, усталость в течение одного-двух дней», - сказал Чхаидзе.

Профессор напомнил, что у Всемирной организации здравоохранения есть две рекомендации относительно борьбы с «омикроном» - увеличить темпы вакцинации и активно делать бустерные прививки.

Чхаидзе отметил, что в Грузии полностью игнорируется правило ношения масок, что еще больше усложняет пандемию. Как отметил Иване Чхаидзе, процент ношения маски достиг 22%, а должен составлять 70-80%.

По данным на 8 декабря, всего в Грузии вакцинировано 36% взрослого населения страны, в то время как в начале процесса вакцинации предполагалось привить минимум 60-70%.

За минувшие сутки в Грузии вакциной против коронавируса привились 11 943 человек.