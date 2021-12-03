Лавров предложил Грузии комфорт и безопасность

Заявленная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым позиция о североатлантических перспективах Грузии и Украины больше похожа на угрозу. В Тбилиси уверены: Москва не сможет помешать интеграционным процессам. Но эксперты предупреждают: откровенность Лаврова говорит о том, что Россия не намерена просто так отпускать Тбилиси.

Североатлантические устремления Грузии и Украины неприемлемы для Москвы. Саммит министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Стокгольме обозначил жесткие противоречия между Россией и Западом по вопросу расширения НАТО за счет бывших советских республик. Принявший участие в заседании глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал понять: любые дальнейшие интеграционные процессы в контексте Грузии и Украины повлекут за собой жесткую реакцию Москвы.

Позже, на итоговой пресс-конференции Лавров более развернуто представил позицию Москвы по вопросу расширения НАТО за счет Киева и Тбилиси. Россия считает себя вправе вмешиваться во внешнюю политику соседних стран, если посчитает, что та политика может угрожать ее безопасности. При этом глава российского МИДа уверяет, что на стороне Москвы международное право:

«Знаю «мантру», которую повторяют натовцы. Недавно генеральный секретарь Столтенберг озвучивал, что только члены НАТО, Грузия и Украина будут решать, вступать этим странам в Североатлантический альянс или нет. Никто не имеет права вмешиваться. Это продекларированная позиция конкретной группы стран. Напомню, что в международном праве есть иные постулаты, признаваемые всеми. Базовый – каждое государство имеет полное право выбирать формы защиты своих законных интересов безопасности, суверенитета и территориальной целостности. В данном случае есть обязательство, подписанное на высшем уровне всеми западными партнерами, Украиной, Грузией, о том, что безопасность неделима. Ни одно государство не имеет права обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других».

По словам Лаврова, Россия предложила Западу «кодифицировать политические заявления и декларации на высшем уровне», сделав принцип неделимости безопасности юридически обязывающим. Проект договора даже был внесен на рассмотрение стран-участниц ОБСЕ. Но страны НАТО категорически отказались обсуждать этот вопрос:

«Они официально провозгласили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут предоставляться только членам НАТО».

То, что именно действия Москвы в Грузии и в Украине и являются причиной того, что Тбилиси и Киев все эти годы добиваются получения этих гарантий, стремясь стать полноправными членами Североатлантического альянса, Россия признавать отказывается. Грузия и Украина, со своей стороны, не устают напоминать мировому сообществу о существующих реалиях. Выступая перед коллегами из стран-членов ОБСЕ, глава МИД Грузии Давид Залкалиани обвинил Россию в невыполнении взятых ею на себя международных обязательств и продолжении аннексии грузинских территорий:

«Несмотря на многочисленные международные призывы, Россия продолжает пренебрегать своими международными обязательствами и отвергает выполнение соглашения о прекращении огня при посредничестве ЕС от 2008 года. Несмотря на выполнение этого обязательства, Россия продолжает милитаризацию Абхазии и Цхинвальского региона, регулярно проводит незаконные военные учения и продолжает возводить новый тип «Берлинской стены» – многокилометровый забор из колючей проволоки в центре моей страны. Грузия стала одной из первых жертв программы гибридной войны, направленной на подрыв нашего суверенитета и государственности. Этими действиями Россия нацелена не только на отдельные страны, но и на всю архитектуру безопасности Европы. Еще более тревожно, что шаги по аннексии регионов Грузии продолжаются».

Впрочем, в Москве эти действия нарушением обязательств не считают. Глава российского МИДа Сергей Лавров оправдывает политику своей страны тем, что якобы именно НАТО спровоцировало нынешние конфликты по периметру российских границ. По словам Лаврова, на протяжении последних трех десятков лет Запад планомерно пытается окружить Россию буферными государствами, на которых может быть размещена военная инфраструктура США и их ближайших союзников. Вот только, по мнению российского министра, этим Североатлантический альянс делает себя лишь еще более уязвимым:

«Этот менталитет начал проявляться в 1990-е годы: «либо вы с нами, либо с Россией». Сейчас он проявляется в позиции НАТО по отношению к принципу неделимости безопасности. Это опять попытка расколоть Европу, «затащить» в свои ряды как можно больше стран. НАТО уже скоро их не сможет «проглотить». Вместо того чтобы добавлять безопасность, альянс становится не столь монолитным с точки зрения его изначальной задачи – обеспечения территориальной обороны. «Новоприобретения» в лице многих восточноевропейских стран нисколько не добавили, даже уменьшили способность НАТО быть боеспособной единицей и активно себя защищать».

Поэтому в Москве считают, что Тбилиси стоит трижды подумать, прежде чем становиться частью конструкции, которая неспособна эффективно защищать даже себя. Сергей Лавров дал понять: Россия не собирается выпускать Грузию из своей сферы влияния:

«Думать-то надо не о том «вот я куда-нибудь вступлю, а на остальное наплевать». Давайте все-таки думать о принципах, которые мы все поддержали и провозгласили. Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется ОБСЕ: равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности. Убежден, что Грузии в такой конструкции будет комфортно».

По мнению грузинских экспертов, такой комфортной конструкцией в отношении Грузии Москва видит пресловутую платформу «3+3». Работа по привлечению в этот формат стран Южного Кавказа активно идет, и единственным действительно сложным элементом является именно позиция Тбилиси. Несмотря на обвинения со стороны местной оппозиции, власти страны открыто декларируют прозападный курс и утверждают: нахождение Грузии на одной геополитической платформе с Россией невозможно до тех пор, пока Москва оккупирует Абхазию и Южную Осетию.

По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, сегодняшняя Грузия существенно отличается от Грузии 2008 года, имея беспрецедентно крепкие отношения со странами Запада и обладая столь же беспрецедентной поддержкой:

«Действия нашего правительства являются прогнозируемыми. Каждый наш шаг направлен на достижение конкретного результата. В частности, в ключе интеграции в НАТО. И наши партнеры ценят это. И это обсуждалось, в том числе, в Риге. Об этом говорил и генсек НАТО. Есть положительная оценка со стороны НАТО в отношении Грузии как страны-аспиранта. Так что мнение России тут не учитывается. Уникальность НАТО как организации в том, что она не зависит от чьего-либо мнения, кроме стран-участниц».

В «Грузинской мечте» слова Сергея Лаврова назвали ожидаемыми. Но, по словам представителя партии власти Михаила Сарджвеладзе, это не помешает Грузии добиться своей цели:

«России лучше привыкнуть к мысли, что Грузия давно вышла из орбиты так называемого российского влияния. Подобные заявления Россия делала, например, в отношении тех же стран Балтии, прежде чем они стали членами НАТО. И это не помешало трем бывшим советским республикам стать членами Североатлантического альянса и Европейского союза. Думаю, у нас есть веские основания пойти по тому же пути и достичь заветной цели грузинского народа».

По мнению политолога, руководителя программ российских исследований Грузинского центра стратегических исследований Торнике Шарашенидзе, не стоит впадать в истерику по поводу планов Москвы, но Тбилиси при этом не должен поддаваться давлению со стороны инициаторов этого формата, так как Грузии он попросту ни к чему:

«Я, честно говоря, не вижу поводов для особых истерик, но, с другой стороны, Грузия, конечно, не должна в этом формате участвовать, потому что у нас уже есть прекрасные отношения с Турцией, Арменией и Азербайджаном. Ну, Иран – это отдельный вопрос, потому что эта страна находится в изоляции. Не из-за нас. Это не наша вина. Что касается России, то существует формат Карасина-Абашидзе. Есть деловые отношения. Грузинский экспорт в Россию растет, кстати. Импорт тоже, но не такими быстрыми темпами, что для нас, конечно, прекрасно. Российские туристы к нам приезжают. Культурные отношения тоже никто не отменял. Так что, о чем еще договариваться? По вопросам безопасности есть Женева, есть еще какие-то каналы, которые работают и должны работать, потому что, когда у тебя такая серьезная проблема с таким огромным соседом, нужно иметь кое-какие каналы коммуникаций. Так что, о чем договариваться в «3+3»? С Ираном договариваться, например, и с Турцией не вижу смысла».

Самой большой проблемой для Грузии в связи с планами Москвы по восстановлению региональной гегемонии является то, что «конструкции безопасности», которые продвигает Москва, исключают участие в них США и ЕС. А это значит, что Тбилиси предлагают выступать на арене не в своей весовой категории. И посулы России не стоит принимать за чистую монету, считает Торнике Шарашенидзе:

«Сторонники этого формата говорят: вот там нет Абхазии и Южной Осетии, значит, Россия косвенно соглашается с тем, что это не страны, это не игроки. Но это не утешение. Грузия все равно не должна там участвовать, потому что у Грузии, в отличие от Армении и Азербайджана, нет покровителей в регионе. У Армении есть Россия, у Азербайджана есть Турция. У Грузии нет покровителей в регионе, у Грузии покровители далеко. А этот формат как раз исключает покровителей, которые далеко».

Впрочем, «покровители», судя по прошедшим министериалам НАТО и ОБСЕ, сегодня больше сосредоточены на украинском направлении. И хотя группа стран-друзей Грузии выступила с заявлением в поддержку Тбилиси, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Сергеем Лавровым обсуждал именно Украину. Говоря о Кавказе, Блинкен упомянул проблему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Про проблемы Тбилиси, несмотря ни на выступление министра Залкалиани, ни на личную встречу с ним, глава Госдепа не вспомнил. Во всяком случае, вслух.