Новые инвесторы остерегаются вкладывать деньги в Грузию

По данным Национальной службы статистики Грузии, в третьем квартале этого года доля реинвестирования в объеме прямых иностранных инвестиций в страну составила 98%. Это означает, что в июле-сентябре новые инвестиции из-за рубежа в Грузию фактически не поступали. В правительстве удовлетворены происходящим, эксперты же считают, что политическая нестабильность и некомпетентность правительства отпугивают инвесторов.

Согласно данным Грузстата, в третьем квартале зарубежные инвесторы вложили в экономику Грузии столько же, сколько и в провальном 2020 году – 299 миллионов долларов. Данные за три квартала также далеки от оптимистических: 728 миллионов долларов – наихудший результат за последние 15 лет, за исключением прошлого года. Из этой суммы 613 миллионов долларов (84%) – это реинвестирование компаниями, которые в течение многих лет оперируют на рынке страны.

Больше половины из этих денег – 324,5 миллионов долларов – было вложено в банковский сектор, на втором месте энергетика – 175,5 миллионов долларов, на третьем перерабатывающая промышленность – 131 миллион долларов.

Власти не видят проблемы в потере интереса со стороны новых инвесторов, считая это временным явлением. По мнению министра экономики Натии Турнава, рост доли реинвестирования в общем объеме инвестиций можно считать показателем хорошего имиджа Грузии.

«Можно выделить очень позитивный момент, что реинвестирование, как один из важнейших компонентов, в сравнении с прошлым годом выросло почти вдвое. Это означает, что инвестор, который работает в Грузии, вместо того, чтобы вывести дивиденды за рубеж, вкладывает их в нашу экономику. Можно сказать, что это является показателем твердого доверия к Грузии», – заявила Турнава.

Специалисты думают иначе. В правительстве делают хорошую мину при плохой игре, говорит Сосо Берикашвили, декан университета «Кавкасия»:

«Привлечь 300 миллионов долларов от новых инвесторов было бы неплохим событием, вдобавок к реинвестициям, но факт, что мы пока варимся в своем соку. К нам не идут крупные инвесторы по одной простой причине – они не хотят плести замысловатые схемы, они хотят демократически работающие институты и судебную систему с минимальными рисками. К сожалению, власти не ведут эффективной работы в этом направлении».

Потенциальных инвесторов отпугивает и такой немаловажный фактор, как политическая нестабильность, считает Звиад Чумбуридзе, генеральный секретарь Бизнес-совета Европа-Грузия:

«Политика и экономика неотделимы друг от друга. Как может страна привлекать инвесторов в текущих условиях? Представим, что потенциальный инвертор решил вложить деньги в Грузию. На что он в первую очередь обратит внимание? Будет вполне естественно, если в первую очередь на сорванные проекты порта Анаклия и Намахванской ГЭС. Что необходимо предпринять? Понятно, что необходим нестандартный подход со стороны власти, которая не только должна привлекать инвестиции, но и гарантировать их защиту на последующий период. Необходимы твердые гарантии от государства по защите инвесторов, а не по предпочтениям политиков. Иначе страна окажется в сложной ситуации».

Власти не раз заявляли, что заинтересованы в привлечении инвестиций. Летом прошлого года при тогдашнем премьер-министре Георгии Гахария был создан специальный консультативный совет с привлечением видных экспертов из западных стран. Впоследствии, после смены премьера, возглавивший правительство Ираклий Гарибашвили положил прежний план под сукно, приступив к разработке новой десятилетней концепции по привлечению инвестиций. Но, несмотря на все обещания и заявления в предвыборный период, задумки властей до сих пор не привели к видимым результатам.

Примечателен факт, что если за первые девять месяцев объем прямых иностранных инвестиций, включая реинвестиции, составил 728 миллионов долларов, то за тот же период выходцы из Грузии перевели в страну 1 миллиард 706 миллионов долларов.