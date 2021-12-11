Вахтанг Кикабидзе после встречи с Саакашвили: Ему нехорошо, но он не сломлен

Председатель сакребуло (муниципальное собрание) Дманиси был избран со второй попытки – на должность назначен представитель правящей партии «Грузинская мечта» Паата Кулиашвили.

На сегодняшнем заседании дманисского сакребуло присутствовали 15 депутатов от «Грузинской мечты» и один член оппозиционного «Единого национального движения» Рамиз Рамазанов. Кандидатуру Кулиашвили они поддержали единогласно, пишет агентство «Новости-Грузия».

Одновременно Рамазанов занял пост первого заместителя председателя сакребуло Дманиси, который еще до начала заседания заявил, что намерен продолжить работу в совещательном органе в качестве независимого депутата. Он также подчеркнул, что не присоединяется к бойкоту ЕНД.

Ранее представители оппозиции и неправительственных организаций подняли тревогу якобы из-за исчезновения Рамазанова. Они утверждали, что правящая партия оказывает на него давление, поскольку его голос является решающим для избрания главы совещательного органа.

«Я был у знакомых в Грузии. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил», – заявил Рамазанов журналистам.

Сегодня вновь не смогли выбрать председателей сакребуло в двух муниципалитетах региона Самегрело-Земо Сванети: Зугдиди и Цаленджихе.

В Зугдиди заседание муниципального собрания пришлось перенести еще на неделю. Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители «Единого национального движения» покинули зал спустя несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.

По итогам муниципальных выборов 22 места в сакребуло Зугдиди досталось оппозиционной партии «Единое национальное движение». 20 мандатов – у правящей «Грузинской мечты», а еще три — у партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».

Заседание перенесли на неделю и в Цаленджихе – это единственный город, где мэром стал оппозиционер.

Представитель партии Гахария Георгий Кварацхелия попросил время для консультаций с партиями.

«Мы считаем правильным, что избрание председателя сакребуло должно решаться путем соглашения и компромисса между представленными в сакребуло партиями. К сожалению, пока соглашение не достигнуто. Поэтому мы просим перенести заседание на одну неделю и, если в течение недели не удастся достичь соглашения, то наша партия примет соответствующее решение», — заявил Кварацхелия.

В сакребуло муниципалитета Цаленджиха, в котором 27 мест, 11 представителей «Грузинской мечты», 11 – «Единого национального движения», три – партии «За Грузию», один — «Лело для Грузии» и один независимый депутат.