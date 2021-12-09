Саакашвили не явился в суд. Ему больше нечего сказать?

Отказ Михаила Саакашвили присутствовать сегодня в суде по делу о незаконном пересечении им госграницы стал поводом для дискуссий. Бывший президент сослался на плохое самочувствие, но решил готовиться к «большой перезагрузке». Его адвокаты назвали еще одну причину отсутствия в суде их подзащитного. А у правящей «Грузинской мечты» оказались свои предположения.

Сторона обвинения просила изъять из списка доказательств опрос 12 свидетелей со стороны защиты и получила отказ. Но адвокатам Михаила Саакашвили не пришлось долго тешиться промежуточным преимуществом: судья отклонила ходатайство о снятии ограничения для Саакашвили на телефонные разговоры. Адвокат Бека Басилая объяснил это нежеланием властей допустить прямое общение экс-президента с народом. Кроме того, он напомнил, что возвращение Михаила Саакашвили на родину – поступок исторический и героический:

«Любой путь его возвращения на родину – легальный, главное, чтобы эта дорога была мирной. Михаил Саакашвили выбрал крайне мирный путь, чтобы у власти не было возможности для разного рода спекуляций, манипуляций и провокаций. Михаил Саакашвили вернулся для того, чтобы помочь грузинскому народу, обществу освободиться из клешней олигархического правления».

Ничего нового не сказали и представители стороны обвинения.

Прокурор Леван Вепхвадзе сообщил о том, что и так было известно: «Факт один – этот человек, обвиняемый Михаил Саакашвили, официально не пересекал государственную границу, и он находится в Грузии».

И еще:

«Детально установлено, в том числе, и то, кто помогал ему на территории Украины – это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы».

О том, что Саакашвили приехал, спрятавшись в трейлере парома Одесса-Поти, известно почти с первого дня его задержания.

По этому факту еще четверым гражданам Грузии предъявлено обвинение. И, как накануне написал на своей странице Facebook Михаил Саакашвили, своим присутствием в суде он хотел выразить поддержку этим «патриотам и ни в чем неповинным людям». Но плохое самочувствие не позволило ему этого сделать. Бывший президент к своим сторонникам сегодня обратился со своей страницы в соцсети. Он сказал о необходимости «большой перезагрузки», о том, что в декабре нужно устроить большую акцию протеста.

«Не стоит расслабляться, поскольку основатель «Грузинской мечты» попытается «отвлечь внимание от двух основных тем – внеочередных выборов и моего заточения, небольшими отвлекающими факторами», – пишет Саакашвили, называя там же и «главных союзников Иванишвили – новогодние праздники, сациви и переключение людей на эти темы.

Сопоставляя жалобы близких Саакашвили о его ухудшающемся состоянии и саму активность в соцсети Михаила Саакашвили, а также прежние выступления третьего президента на судебных заседаниях по делам о разгоне митинга 7 ноября в 2007-м и растрате госсредств в размере девяти миллионов лари во время его президентства, в правящей партии пришли к выводу – Саакашвили больше нечего сказать. Так считает и глава юридического комитета депутат Анри Оханашвили:

«Ему нечего сказать на суде. Что он может сказать? Как между контейнерами со сметаной прокрался в страну? Мы это уже узнали из дела 7 ноября, где он указывал на Вано Мерабишвили (бывший министр МВД), узнали из дела о растрате (казенных) денег, где он пожелал, чтобы на скамье подсудимых сидела его бывшая супруга (Сандра Руловс)… А теперь он должен был сказать, что как трус прокрался в страну вместе со сметаной? Это ведь и для его сторонников неприемлемо».

Такие аргументы для сторонников Саакашвили оказались и в самом деле неприемлемы. Они сослались на слова адвокатов о том, что сегодня были предварительные слушания и присутствие экс-президента было необязательно. Другие не исключили, что после двухдневного инцидента, когда в горийский госпиталь к Саакашвили наведались сотрудники пенитенциарной службы, участвовавшие в его насильственном водворении в глданскую тюремную больницу, ему действительно стало плохо.

Возможно, дает о себе знать и лечение психотическими препаратами, о котором заявили независимые эксперты из Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Их заключение по этому вопросу ожидается завтра. А сегодня Народный защитник Нино Ломджария сообщила, что в ближайшие дни созданная при ее аппарате экспертная группа также изучит этот вопрос.

Что же касается судебного процесса по сегодняшнему делу, следующее заседание состоится 22 декабря. А 23 и 29 декабря Михаила Саакашвили ждут еще судебные заседания по двум другим делам.