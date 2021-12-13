«Ничего олигархического они там не найдут»

К родным арестованного экс-министра связи Георгия Кабисова, который уже почти четыре года находится в заключении, могут наведаться судебные приставы. Семья узнала об этом от своих источников, вызывающих доверие. Официального уведомления они пока не получили, но полагают, что власти решили начать процесс взыскания ущерба в 155 миллионов рублей, который, согласно приговору Цхинвальского городского суда, бывший министр причинил Комитету связи. Защита Кабисова не знает, откуда взялась эта сумма.

Судебные приставы на днях начали проявлять интерес к семье экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. По информации родных, они намерены сделать опись имущества, так как якобы бывший чиновник задолжал государству 155 миллионов рублей. Родные теряются в догадках о происхождении этой суммы, говорит жена заключенного Зарина Кабисова:

«В конце прошлой недели до нас дошла информация, что к нам собираются прийти судебные приставы, чтобы сделать опись имущества. Якобы у Георгия долг перед государством в 155 миллионов рублей. Мы даже не знаем, откуда эта сумма взялась. Этот долг в суде не рассматривался, никакого решения о том, что что-то будет изыматься, не было. Мы просто не знаем, что нам делать, мы в замешательстве».

На странице «Группа поддержки Георгия Кабисова» в «Фейсбуке» Зарина Кабисова попыталась еще раз ответить на вопрос о средствах, «которые требуют у Георгия»: «Обвиняют Георгия в том, что, состоя в совете директоров (в совете директоров пять человек, трое из руководства Российского «Мегафона» и два представителя из Южной Осетии, компании «Мегафон-Южная Осетия»), голосовал каждый год не за распределение выручки компании (75 % должны были быть перечислены в Россию, а 25% в Госкомитет связи), а за расширение сети на всю республику. Если бы голосовали по-другому, то через год-два и распределять было бы нечего!.. Сейчас, благодаря тому, что 25% выручки не уходили в Комитет связи, а 75%, соответственно, российскому инвестору «Мегафон», антенн стало: 3G антенн около 80, 4G антенн чуть меньше. Без всего этого связи бы просто не было!.. Обвинение суммировало деньги на некоторые работы и закупленное оборудование, на которые были построены антенны «Мегафон» в городе и районах, оптоволоконные линии связи (более 200 км), и требует, чтобы из этой суммы Георгий заплатил 25 процентов государству, притом что и строительством, приемкой работ, и финансированием Георгий не занимался. Этими работами занимался топ-менеджмент, назначенный российским «Мегафоном»… Я часто встречаюсь с коллегами Георгия, которые вспоминают, какие трудные были времена и как сложно было работать. Но люди не считались ни со временем, ни с трудностями. Многое делалось на энтузиазме, на патриотизме. И за эти четыре года изоляции Георгия многое можно было сделать! Но... Кому-то он помешал. Остальное вы знаете сами...»

Напомним, окончательный приговор экс-министру связи и массовых коммуникаций Георгию Кабисову был оглашен 5 июля 2019 года. На тот момент он уже находился в заключении почти два года – с ноября 2017 года. Судья Цхинвальского городского суда Инал Тибилов признал экс-министра виновным по трем статьям УК РФ: ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), ст. 201 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 222 (незаконное хранение оружия), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, которые впоследствии сократил до семи лет. Кроме того, суд удовлетворил иск Комитета связи к бывшему министру на 155 миллионов рублей. Комитет выступал главной потерпевшей стороной, правда, представители ведомства, которые периодически появлялись в зале суда, не могли ответить ни на один вопрос адвокатов Кабисова, а происхождение этой суммы так и осталось тайной за семью печатями. Один из юристов Комитета связи в суде прямо заявил, что «иск поддержать не могу, с иском незнакома».

В беседе с «Эхом Кавказа» адвокат Кабисова Икрамжан Раматов тогда так прокомментировал возникшие в приговоре 155 миллионов рублей:

«А этот иск на 155 миллионов рублей откуда возник?

– А я не знаю, я поражаюсь, откуда этот вопрос мог возникнуть, потому что вопрос касательно конфискации, вопрос касательно иска абсолютно не исследовался судом… Закон не сработал, совесть суда тоже не сработала. Чем руководствовался суд, какими доказательствами и каким законом, не знаю. Предстоит нам разобраться в этом после того, как мы получим приговор… Я неоднократно обращал внимание суда, я им говорил: покажите хоть один документ, который представила сторона обвинения, что он являлся управляющим чего-либо… Там был допрошен генеральный директор ООО «Остелеком», который говорит, что, нет, он в трудовых отношениях с нами не состоит, никаких управленческих функций не выполнял… Я просто могу это связать (это обвинение) с выступлениями, например, генерального прокурора. То есть прежде чем это дело стало объектом рассмотрения суда, оно массово обсуждалось в СМИ, в выступлениях прокурора и иных должностных лиц. И все это называется давлением на суд. Я думаю, что ничего общего с законностью нет. Это, скорее всего, чисто политика и все».

Кассационная жалоба на решение Цхинвальского городского суда также была отклонена.

8 апреля этого года Верховный суд Южной Осетии отказал Георгию Кабисову и в условно-досрочном освобождении, так как якобы в его камере сотрудником ИК был обнаружен замурованный в стену интернет-роутер. Дисциплинарное взыскание по этому поводу и стало основанием для отказа. Сам экс-министр рассказал в суде, что его вывели из камеры на некоторое время, после чего и сообщили о находке. При этом никаких доказательств принадлежности роутера Кабисову, по словам его адвоката, представлено не было. Защита экс-министра обращала внимание судей и на тот факт, что, находясь под стражей, бывший чиновник никак не сможет начать выплачивать требуемую от него сумму.

«Частично взыскание произведено, вышки переведены в государственную собственность. Но я повторяюсь, задаю себе в тысячный раз вопрос: из каких средств, если колония не обеспечивает трудом, рабочим местом, откуда он должен доставать средства, каким трудом он должен зарабатывать и каким образом возмещать? Государство само создало такие обстоятельства, поставив сперва вопрос взыскать, а потом, не обеспечив местом, трудом, чтобы он мог зарабатывать какие-то средства для погашения взысканий по судебному решению», – сказал адвокат Икрамжан Раматов.

Супруга Кабисова Зарина сказала «Эху Кавказа», «что не было ни расчетов, ни экспертиз, никаких документов и доказательств, не дали опровергнуть этот лжеиск и доказать свою невиновность. Просто, видимо, нужен был благовидный предлог для незаконного и, по сути, бессудного отжатия имущества. И даже если приставы придут к нам в дом, то ничего олигархического на 155 миллионов они там не найдут».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии