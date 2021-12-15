Гарибашвили заявил о необходимости ускорить интеграцию Грузии в НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия располагает всеми инструментами для вступления в НАТО, и дело остается лишь за политическим решением стран-членов альянса. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

«Грузия достигла значительного прогресса на пути к евроатлантической интеграции. Мы верим, что настало время для активизации нашего процесса интеграции и принятия конкретных политических решений. Это будет четким сигналом для всех стран аспирантов в связи с тем, что целеустремленность, приверженности и неустанный труд приносит реальные результаты», – заявил Гарибашвили.

Глава грузинского Кабмина также добавил, что «членство в НАТО является главнейшим вопросом внешней политики Грузии и политики безопасности, которое поддерживает подавляющее большинство грузинского народа».

«Я хотел бы напомнить всем, что на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники решили, что Грузия станет членом Альянса. Тогда это было очень сильным посланием, и оно по-прежнему актуально сегодня. Именно поэтому мы активно работаем над практической реализацией решения Бухарестского саммита 2008 года. Каждое государство имеет суверенное право выбирать собственный внешнеполитический курс. Это решение является краеугольным камнем, на котором основан процесс членства Грузии в НАТО. Считаем, что успешная реализация этого выбора важна как для НАТО, так и для Грузии», – сказал премьер Грузии.