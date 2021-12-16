Шампанское с президентом Зурабишвили

Два часа назад началось новогоднее мероприятие, организованное президентом Грузии Саломе Зурабишвили для грузинских политиков. В обществе считают, что это первый шаг главы государства к началу процесса примирения и достижения национального единства – вывести страну из политического кризиса президент обязалась 10 декабря на саммите демократии. Однако многие оппозиционеры посчитали не очень удачной идеей использовать для этого новогодний прием.

Это обычное дело, на прием кто-то может прийти, кто-то нет, сказала президент Саломе Зурабишвили тем политикам, которые сегодня откликнулись на ее приглашение и пришли в президентский дворец Орбелиани. Это всего лишь шаг к началу процесса примирения, за которым будут другие встречи и мероприятия, сказала президент Саломе Зурабишвили:

«В первую очередь хочу поздравить вас с наступающим. Но не буду скрывать: у этого приема есть чуть другая цель – изменить атмосферу и внести новое настроение. Мы – народ настроения, и важно, чтобы изменился тот настрой, который давит сегодня на страну. Этим (приемом) пока ничего нового не начнется. Но это первый шаг. Хотя бы то, что мы все вместе стоим, уже позитив, и позитивно будет воспринято нашим обществом, которое очень тяжело переживает эту нескончаемую поляризацию, которая утопила и остановила нашу страну. И нет ни одного вопроса, который мы можем решить из-за этой поляризации».

Но многие не посчитали новогоднее мероприятие поводом для начала процесса примирения.

«К сожалению, мы пребываем не в той реальности сегодня, чтобы я могла чокаться бокалами с шампанским с представителями «Мечты», – написала с утра на своей странице Facebook лидер оппозиционной «Дроа» Элене Хоштария. Она не считает приемлемой ту форму, которой президент Саломе Зурабишвили решила начать процесс общенационального примирения и согласия. Это обязательство президент взяла на себя перед международным сообществом на саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом 10 декабря. А вчера попросила благословения у Патриарха Грузии Илии Второго.

В другом месте, в другом формате и при более ясной повестке дня оппозиционер Элене Хоштария готова участвовать в переговорах, инициированных президентом. Накануне аналогичное мнение высказали в «Нацдвижении» и тоже отказались от приглашения.

Не видит смысла подключаться к априори обреченному на провал процессу еще один оппозиционер, лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Своим ответом на вопрос, почему он решил не идти на президентский новогодний прием, Джапаридзе поделился также со своей страницы Facebook.

У президента нет политического веса, и даже весомый чиновник ЕС, глава Евросовета Шарль Мишель оказался бессилен: «Грузинская мечта» ведь отвергла соглашение, разработанное им и подписанное политическими силами 19 апреля. Возможно, у Патриарха Илии Второго это получилось бы, сказал Зураб Джапаридзе.

«Но он (Патриарх Илия Второй) этого не сделает, потому что плотно обнимается с «Мечтой» и Бидзиной, который использует его политическую силу для увеличения собственного политического и материального капитала. Они в одной упряжке», – считает Зураб Джапаридзе.

Но не у всех оппозиционеров такое мнение. Бывший спикер парламента и бывший лидер «Европейской Грузии», а теперь просто независимый депутат Давид Бакрадзе объясняет, почему он решил принять приглашение президента:

«Я собираюсь сегодня прийти к Саломе Зурабишвили. Не ради шампанского и елки, а для получения ответа на главный вопрос: «Как ей видится процесс примирения в условиях наличия политических заключенных в стране, как ей представляется национальное согласие в условиях заключения третьего президента Грузии (Михаила Саакашвили), как ей представляется согласие, когда сегодня завершились судебные слушания против Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, и когда мы все видим, что власти готовятся к аресту медиа-владельцев Ники Гварамия ( ТВ «Мтавари») и Авто Церетели ( ТВ «Пирвели»)».

Позицию представителей «Нацдвижения», лично Михаила Саакашвили и части оппозиции в правящей «Грузинской мечте» расценили как лицемерную. Ведь именно третий президент первым заговорил о необходимости начала процесса примирения. На самом деле бывший президент и его партия «Нацдвижение» ориентированы на деструкцию, считает один из депутатов властной партии Гурам Мачарашвили:

«Настал предновогодний период, и я надеюсь, что хотя бы в этом достигнем соглашения, что он действительно настал. «Национальное движение» не признает, что наступает Новый год. Ну и ладно. Такого типа неформальные встречи (у президента) способствуют налаживанию отношений, в том числе и между политиками. Но это в том случае, если оппозиция воспользуется этой ситуацией».

«Грузинская мечта» за все годы правления тщетно пытается до конца вытеснить из политического поля бывшую партию власти «Нацдвижение». Не исключено, что отсутствие данной партии на приеме у президента «Грузинская мечта» использует для попытки договориться с остальной частью оппозиции. Тем не менее грузинские наблюдатели не берутся прогнозировать исход инициативы президента о примирении политических сил, когда не известно ни о каких подробностях ее концепции.

Политолог, ассоциированный профессор GIPA Тенгиз Пхаладзе инициативу президента оценивает положительно и предполагает, что успех процесса зависит от президента, но не полностью:

«Разумеется, желание договориться должно быть у тех политических сил, которые вовлечены в этот процесс. Насколько они готовы сделать навстречу шаг, – это большой вопрос. Но я надеюсь, что все осознают необходимость деэскалации, потому что мы просто мчимся по наклонной в очень глубокую пропасть, и это падение нужно остановить».

Сможет ли сегодняшний новогодний прием у президента Саломе Зурабишвили хотя бы сбавить скорость падения страны в политическую бездну, станет известно завтра.