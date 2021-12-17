Эстония потребовала от Грузии отчета в связи с прослушкой посольства

Премьер-министр Эстонии Каи Каллас рассказала в интервью Eesti Päevaleht о встрече с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, прошедшей в рамках саммита «Восточного партнерства».

Прессе сообщили, что беседа прошла в очень теплой атмосфере. Каллас же признала, что обсуждались и более сложные темы — затормозившиеся реформы в Грузии и появившиеся осенью сообщения о том, что в Тбилиси прослушивались дипломатические представительства западных стран, в том числе и Эстонии.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли она на встрече с Гарибашвили и эти темы, эстонский премьер ответила, что об этом говорилось очень конкретно.

«Я сказала, что мы хотим вас поддерживать и вам помогать, но облегчите это нам. Проведите судебную реформу, попытайтесь преодолеть раскол в обществе», – сказала Каллас.

Глава эстонского правительства сообщила, что потребовала отчета о продвижении расследования по прослушке посольства.

«Я сказала, что это совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы – ваши друзья, не говорим ничего плохого за вашей спиной. Так не делается», – рассказала Каллас.

«Спросила, как далеко продвинулось расследование, потому что раньше сообщалось, что оно идет. По словам грузинского премьер-министра, случай расследуется, но конкретного ответа у него не было», – сообщила Каллас.

Как пишет Eesti Päevaleht, осенью текущего года из-за возможной прослушки посольства в МИД Эстонии был вызван посол Грузии в Таллинне.

Ранее в связи со скандалом в головной офис ЕС в Брюсселе был вызван и постоянный представитель Тбилиси в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили.