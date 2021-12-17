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Эстония потребовала от Грузии отчета в связи с прослушкой посольства
Премьер-министр Эстонии Каи Каллас рассказала в интервью Eesti Päevaleht о встрече с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, прошедшей в рамках саммита «Восточного партнерства».
Прессе сообщили, что беседа прошла в очень теплой атмосфере. Каллас же признала, что обсуждались и более сложные темы — затормозившиеся реформы в Грузии и появившиеся осенью сообщения о том, что в Тбилиси прослушивались дипломатические представительства западных стран, в том числе и Эстонии.
Отвечая на вопрос, обсуждала ли она на встрече с Гарибашвили и эти темы, эстонский премьер ответила, что об этом говорилось очень конкретно.
«Я сказала, что мы хотим вас поддерживать и вам помогать, но облегчите это нам. Проведите судебную реформу, попытайтесь преодолеть раскол в обществе», – сказала Каллас.
Глава эстонского правительства сообщила, что потребовала отчета о продвижении расследования по прослушке посольства.
«Я сказала, что это совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы – ваши друзья, не говорим ничего плохого за вашей спиной. Так не делается», – рассказала Каллас.
«Спросила, как далеко продвинулось расследование, потому что раньше сообщалось, что оно идет. По словам грузинского премьер-министра, случай расследуется, но конкретного ответа у него не было», – сообщила Каллас.
Как пишет Eesti Päevaleht, осенью текущего года из-за возможной прослушки посольства в МИД Эстонии был вызван посол Грузии в Таллинне.
Ранее в связи со скандалом в головной офис ЕС в Брюсселе был вызван и постоянный представитель Тбилиси в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили.
- В сентябре в Грузии разгорелся скандал в связи с утечкой тысяч предполагаемых файлов спецслужб, в которых, как утверждается, задокументирована широкомасштабная слежка за журналистами, священнослужителями, дипломатами и другими. Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале расследования по факту нарушения тайны частной коммуникации.
Другие новости дня
Дядю Саакашвили Темура Аласания допросили в Тбилисском городском суде
Дядю экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания допросили в Тбилисском городском суде в присутствии судьи-магистрата. Аласания заявил журналистам, что решил прийти на допрос несмотря на то, что является гражданином США.
«Во-первых, мне нужно узнать, какие претензии у них есть ко мне. Во-вторых, я поговорил с американским консулом, поговорил с политическим советником и вместе с моими адвокатами решил приехать и выяснить, в чем заключаются их претензии», – сказал Аласания.
Он утверждает, что записи, на основании которых в 2018 году было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны частной коммуникации, не являются аутентичными.
«Ни одна из записей не является аутентичной. Я не доверяю этой экспертизе и не буду ее комментировать. Я не буду проводить экспертизу, потому что я не гражданин этой страны, я гражданин США. Я не обращался с просьбой о расследовании. Если мои права нарушаются, я должен просить защиты, и буду просить её там, где я живу. Но я не считаю это необходимым», – сказал он.
«Это – политический пиар, грубая попытка отвлечь внимание от основной кризисной ситуации, вызванной социальной, политической и экономической ситуацией, а также незаконным политическим преследованием третьего президента», – добавил дядя Саакашвили.
Темур Аласания говорит, что приехал в Грузию, чтобы поддержать сестру, посетить могилу матери, а также отметить день рождения Михаила Саакашвили – 21 декабря политику исполнится 54 года.
- В 2018 году в СМИ появилась запись предполагаемой беседы Саакашвили и Аласания, в которой они говорят о необходимости радикализации общества. В записи голос, похожий на Аласания, говорит, что «заплатит миллион тому, кто убьет Бидзину из снайперской винтовки», на что Саакашвили отвечает ему: «Сейчас лучше позаботься о журналистах и Гварамия».
Лаша Талахадзе установил новый рекорд и стал пятикратным чемпионом мира
Грузинский спортсмен Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд в весовой категории свыше 109 кг по сумме упражнений на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Талахадзе показал результат 492 кг (225 кг в рывке + 267 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету (488; 223+265). Талакадзе установил его на Олимпийских играх в Токио в этом году.
Талахадзе 28 лет, он стал пятикратным чемпионом мира, также он является двухкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом Европы.
Суд арестовал участниц Pussy Riot Марию Алёхину и Люсю Штейн
Тверской районный суд Москвы назначил по 15 и 14 суток ареста участницам Pussy Riot Марии Алёхиной и Люсе Штейн по статье о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщает "Медиазона".
Активисток задержали 16 декабря. На Штейн составили протокол из-за карикатуры 2018 года, на которой она изображена в фуражке со свастикой. "Это чей-то фан-арт и фотошоп, если что", – уточнила она.
На Алёхину составили протокол из-за фотографии с изображением Александра Лукашенко со свастиками, которая была опубликована на её странице в инстаграме в 2015 году.
Летом полицейские неоднократно задерживали участников Pussy Riot, а суды назначали им административные аресты. В некоторых случаях активистов задерживали на выходе из спецприёмника сразу после освобождения. После второго ареста двое активистов, Вероника Никульшина и Александр Софеев, решили временно покинуть Россию.
Абхазский парламент отказался лишать неприкосновенности двух депутатов
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия не дал согласие на лишение неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая.
Как пишет агентство «Апсныпресс», против лишения коллег депутатской неприкосновенности проголосовали 17 из 20 присутствовавших на заседании парламентариев.
Как сообщалось ранее, 15 декабря генеральный прокурор Адгур Агрба направил в парламент представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Кокая и Ардзинба и возбуждении уголовных дел в отношении них.
По версии прокуратуры, в действиях Гарри Кокая обнаружены признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме.
В случае с Алмасханом Ардзинба речь идёт о также о двух статьях УК – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ардзинба сегодня назвал прокурора человеком, «объединившимся с людьми с сомнительным прошлым».
«Вы пытаетесь переписать историю. Из ваших слов получается, что я один мог захватить МВД. Вы вынудили свидетеля Барциц. С пятого раза он узнал меня, увидев на процессе. Ваша наглая и безответственная политика привела вас сегодня сюда. Вы избили людей, а ещё пытаетесь их судить», – сказал он.
По словам депутата Гарри Кокая, в представлении «очень много лжи».
«Свидетельские показания вымышленные, вымышленные и оскорбления. Об этом скажут адвокаты. Прокурор начал заниматься политикой, а не своими обязанностями – соблюдением законов. Он занимается политическим преследованием», – сказал он.
Кокая утверждает, что криминальный умысел был 30 сентября не у него, а у тех, кто избивал ветеранов войны, а именно у министра внутренних дел и его заместителей.
«Вы должны защищать всех граждан. Вы так далеко не пойдёте. Вы свою карьеру в таком молодом возрасте загубили, чтобы сегодня служить главе государства и всем остальным», – сказал депутат.
«Не только депутаты в День Победы и Независимости салютовали выстрелами в воздух, но ни по одному случаю уголовное дело заведено не было. Этого не было за всю новейшую историю Абхазии», – заявил депутат Валерий Агрба.
По его словам, к представлениям прокурора есть немало вопросов. Он назвал вопиющим фактом, то, что в документе про Гарри Кокая указано: «будучи в состоянии алкогольного опьянения».
«Не проводилась экспертиза. Как это было определено? Для процессуальных документов это недопустимо», – сказал Агрба.
- По версии абхазских властей, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
- 2 декабря Бжания отправил Дбар в отставку, назначив его начальником Государственной службы охраны.
РФ официально предложила США отказаться от приема в НАТО стран бывшего СССР
МИД России опубликовал на своём сайте проекты договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности. Как утверждается, эти документы были переданы 15 декабря заместителю Госсекретаря США Карен Донфрид, которая была в Москве с визитом.
В российском проекте договора с Вашингтоном, в частности, говорится:
«Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».
«Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество».
В документе также говорится об ограничении на развёртывание вооружений, в том числе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия вне национальной территории.
В проекте соглашения с членами НАТО сказано:
«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств».
Комментируя документ замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении к состоянию, которое существовало на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО. Он также добавил, что «Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО».
О необходимости гарантий в связи с ситуацией вокруг Украины ранее заявлял президент России Владимир Путин. Заявления Москвы сопровождаются наращиванием вооружённой группировки у границ с Украиной. Западные страны и Киев утверждают, что Россия может готовить вторжение.
Путин обосновывал необходимость гарантий тем, что, по его мнению, страны Запада неприемлемым для России образом вооружают Украину, что создаёт для России угрозу. Россия в 2014 году аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе, где продолжается вооружённый конфликт.
- В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и США отвергли требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
ЕС заказал вакцину, адаптированную к «омикрону». Она ещё не разработана
Европейский Союз заказал крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции компаний BioNTech и Pfizer, адаптированной к новому штамму "омикрон". Как сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС одобрили первый транш в размере 180 млн дополнительных доз вакцины. Контрактом предусмотрено, что адаптированные вакцины "при необходимости" будут разработаны в течение 100 дней.
В Pfizer ранее уже называли такой срок для разработки адаптированного варианта существующей вакцины. Там, однако, подчёркивают, что необходимы дополнительные данные относительно того, насколько "омикрон" способен преодолевать защиту, создаваемую существующей вакциной. Ряд исследований, проведённых в ЮАР и Израиле, показывают, что две дозы вакцины часто бывают недостаточными, чтобы избежать заражения, но третья "бустерная" доза даёт защиту.
Как пишет издание N+1, исследователи из пяти стран проанализировали, насколько хорошо плазма привитых нейтрализует омикрон-вариант коронавируса. Согласно опубликованным результатам, учёные не обнаружили нейтрализующей активности у плазмы привитых российским "Спутником V", а также препаратами Sinopharm и Johnson & Johnson. Сыворотка привитых вакциной Pfizer нейтрализует новый штамм в 41 раз хуже, чем предыдущие варианты коронавируса, защита, создаваемая прививками Moderna и AstraZeneca, также слабее.
Разработчики вакцины "Спутник V" из центра Гамалеи выпустили заявление, в котором выразили сомнения по поводу верности результатов исследования. Они считают, что авторы "намеренно использовали образцы сыворотки, которые не являются репрезентативными". В институте пообещали опубликовать собственные результаты исследования эффективности "Спутника".
В России по состоянию на четверг выявлено 25 заражённых "омикроном" в разных регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сдержать распространение нового штамма в России невозможно.
Новая мутация коронавируса впервые была выявлена во второй половине ноября на юге Африки. Специалисты отмечают его высокую заразность. В то же время, уже имеющиеся данные указывают на то, что в среднем течение болезни может быть более мягким, чем при заражении штаммом "дельта". Медики во многих странах, однако, предупреждают, что, даже если это и так, нагрузка на систему здравоохранения даже при снижении процента тяжелобольных может оказаться критической из-за огромного числа заражённых.
В Британии, где по оценкам "омикрон" скоро станет доминирующим штаммом, за последние сутки выявили больше всего инфицированных с начала пандемии - больше 88 тысяч. На этом фоне Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию страны. В заявлении французских властей сказано, что "въезд будет разрешен только британцам, которые назовут "веские причины" для путешествия и предъявят негативные тесты. При этом туризм и деловые поездки к веским причинам не относятся.
В России в последние дни число новых случаев инфекции, по официальным данным, несколько снижается. За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлены 27 743 новых случая инфекции, умерли 1080 человек.
В МИД Грузии прокомментировали приговор по делу Хангошвили
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало приговор россиянину Вадиму Красикову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
В Тбилиси говорят, что «грузинская сторона сотрудничала с соответствующими ведомствами Германии по делу об убийстве гражданина Грузии и с самого начала публично отреагировала на факт убийства».
«После того, как Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в убийстве гражданину России и назвала организатором убийства государственные структуры центрального правительства Российской Федерации, Грузия решительно осудила это насильственное деяние, совершенное Российской Федерацией, и призвала международное сообщество к соответствующему реагированию», – сказано в заявлении.
В МИД говорят, что осуждают убийство гражданина Грузии и призывают мировое сообщество дать произошедшему надлежащую оценку.
Ведомство не указывает, планирует ли грузинская сторона провести дополнительные консультации с Германией, которая после приговора россиянину решила выслать из страны двоих российских дипломатов.
- Как сообщалось ранее, Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.
- В Москве заявили, что категорически не согласны с вынесенным в Германии решением. В МИД РФ при этом назвали Хангошвили террористом и «одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе».
Суд присяжных оправдал бывшего военного по делу об убийстве в Гудаури
Суд присяжных Горийского районного суда оправдал Мераба Кобиашвили, обвиняемого в убийстве 28-летнего парня на горнолыжном курорте Гудаури в феврале прошлого года.
По словам адвоката Тариэла Какабадзе, десять из 12 присяжных признали Кобиашвили невиновным в умышленном убийстве, а двое – виновным. Одновременно по другой части обвинения – попытки умышленного убийства, Кобиашвили был признан невиновным единогласно.
«Очень долго они совещались. Четырех часов им не хватило, затем добавили еще три часа, а уже после вынесен был вердикт», – сообщил Какабадзе.
Сам Кобиашвили в комментарии СМИ поблагодарил присяжных «за правильное решение и за правду», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я с нетерпением ждал этого решения, потому что я не совершал умышленное убийство. Это очень большая трагедия, которую я должен нести на своих плечах всю оставшуюся жизнь», – сказал Кобиашвили.
16 февраля 2020 года в Гудаури ссора между молодыми людьми завершилась стрельбой. В результате один человек был убит, а второй – ранен.
В тот же день полиция задержала стрелявшего – им оказался бывший военный Мераб Кобиашвили. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и в покушении на убийство. Позже полиция задержала еще шестерых человек по обвинению в групповом насилии против Кобиашвили. Их дело было выделено в отдельное производство, а Кобиашвили признан потерпевшим.
Адвокаты Кобиашвили заявляли, что у их подзащитного не было намерений убивать кого-либо. Согласно их версии, мужчина стал случайным очевидцем драки и вмешался, чтобы разнять молодых людей. В это время, утверждают они, на Кобиашвили напали несколько человек, и он был вынужден обороняться.
Кобиашвили ожидал вердикта суда присяжных на свободе. В ноябре 2020 года он был освобожден в связи с истечением девятимесячного срока содержания под стражей.
Вашингтон поддержал Берлин в связи с приговором по делу Хангошвили
Власти США поддерживают предпринятые властями ФРГ действия в связи с приговором россиянину Вадиму Красикову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Мы приветствует реакцию Германии на решение берлинского суда осудить индивида за совершение убийства на (германской) территории, которое, как установил суд, было совершено в интересах российского государства», – написал он в соцсети Twitter.
Как сообщалось ранее, Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.
После этого МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России в ФРГ нежалательныим персонами.
В Москве заявили, что категорически не согласны с вынесенным в Германии решением. В МИД РФ при этом назвали Хангошвили террористом и «одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе».
В Грузии задержан подозреваемый в коррупции экс-чиновник из Казахстана
По информации Агентства по противодействию коррупции Казахстана, бывший заместитель акима города Тараз Кайсар Сарытай задержан в Грузии. Он находился в международном розыске.
Сарытая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана – присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере; превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.
«В настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Республику Казахстан», – сказано в сообщении антикоррупционной службы.
В казахстанском ведомстве заявили, что уделяют особое внимание розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования.
«Большинство из них принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для казахстанского правосудия, и скрываются за пределами страны», – добавили в агентстве.
Словом года в России стала «вакцина», а фразой года – «избыточная смертность»
Эксперты ежегодного конкурса "Слово года" под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна признали "вакцину" главным словом 2021 года в России. На втором месте – "QR-код", на третьем – "антиваксеры". Также в списке для голосования были "Мемориал", "пытки", "токсичный" и "антитела".
В номинации "Фраза года" победило выражение, которое раньше употребляли только социологи, а теперь оно стало широко использоваться. Это "избыточная смертность". Немного меньше голосов экспертов набрало выражение, получившие широкое хождение после показа фильма, снятого командой Алексея Навального, – "дворец Путина". В списке есть и другие словосочетания, связанные с оппозиционером и его расследованиями, — "бункерный дед" и "трусы Навального".
Для языка ненависти, лжи и пропаганды у конкурса существует номинация "Антиязык года". Здесь больше всего голосов было отдано словосочетанию "иностранный агент" вместе с его сокращённой версией "иноагент". Также в первую тройку этой рубрики вошли "рекорд смертей" и "берлинский пациент".
Словом десятилетия назвали "ковид", а в 2011 году это был "гламур".
Конкурс "Слово года" существует 15 лет. Свои варианты в течение 11 месяцев в одноимённой группе в фейсбуке предлагают около 3,5 тысяч участников. Затем группа лингвистов, писателей и культурологов подводит итоги.
- Государственный институт русского языка имени Пушкина ранее сообщил, что в 2021 году наиболее употребляемым в российских медиа стало слово "спутник" – прежде всего благодаря названию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
- В английском языке словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова vaccine (вакцина) и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться.
Bloomberg: США торопят ЕС с согласованием новых санкций против РФ
США подталкивают Евросоюз к скорейшему согласованию нового пакета санкций в отношении Москвы на случай широкомасштабного вторжения России на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников, – отсутствие признаков готовности отвести войска от границы с Украиной со стороны российского президента Владимира Путина. В Белом доме, как пишет Bloomberg, считают, что договорённость о новых санкциях станет чётким сигналом для Кремля, который заставит его отказаться от эскалации.
Однако в ЕС полагают, что излишняя спешка в этом вопросе может повредить дипломатическому решению кризиса. Bloomberg отмечает, что европейские страны гораздо больше США зависимы от поставляемой Россией энергии и других товаров и беспокоятся о возможных последствиях санкций.
В частности, источники агентства называют "крайне проблематичной" такую меру, как отключение России от международной системы платежей SWIFT из-за возможных проблем для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.
Накануне Евросоюз по итогам саммита лидеров входящих в него стран в Брюсселе призвал Россию принять меры по снижению напряженности, возникшей в связи с концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной, и умерить агрессивную риторику. Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили, что "ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнёрами", говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.
В то же время Европейский союз высказался в поддержку дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе в рамках так называемого нормандского формата для выполнения Минских соглашений.
Вчера же в ходе саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза в очередной раз продлили ещё на полгода экономические санкции в отношении России, которые были введены в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.
- США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно 100 тысяч своих военнослужащих.
- Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 53 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента (днём ранее – 39). Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 971.
За сутки в стране выявили 2979 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3123). Накануне провели 47 937 тестов: PCR-тестов – 18 056, экспресс–тестов на антиген – 29 881.
Выздоровели еще 3470 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 904 181, выздоровевших – 852 560.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,21%, за последние 14 дней составляет 7,26%, за неделю – 6,76%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 505 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 361 557.
Госдепартамент: «Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности»
Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности, – об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, который касается борьбы с терроризмом.
«В 2020 году Грузия продолжила активно сотрудничать по многим вопросам борьбы с терроризмом. Из-за ограничений в связи с COVID-19 Грузия участвовала в ограниченном количестве тренингов с США, но остается решительным партнером США в области безопасности.
Грузия осудила гражданина Грузии по обвинению в терроризме за его причастность к деятельности, связанной с «Исламским государством» за рубежом. Грузия усовершенствовала свое законодательство по борьбе с отмыванием денег и терроризмом и укрепила инфраструктуру защиты границ», – говорится в заявлении Госдепартамента.
Как пишет Общественный вещатель Грузии, американское ведомство отмечает, что в 2020 году в Грузии не было террористических инцидентов.
«В целях борьбы с насильственным экстремизмом и радикализацией, Национальная стратегия Грузии по борьбе с терроризмом на 2019-2021 годы остается руководящим документом Грузии по борьбе с терроризмом. Постоянная межведомственная комиссия, возглавляемая Службой государственной безопасности, отвечает за надзор за этой стратегией и планом действий. Грузия работала над стратегией и планом действий по смягчению химической, биологической, радиологической и ядерной угроз в 2020 году, которые дошли до этапа утверждения межведомственной комиссии в конце 2020 года. Стратегия будет утверждена постановлением правительства Грузии, которое подпишет премьер-министр», – говорится в отчете.
В документе также сказано, что закрытие границы из-за COVID-19 способствовало ограничению передвижения террористов и подозреваемых в терроризме через Грузию и ее территорию.
«В 2020 году ни один гражданин Грузии не выехал в Сирию или Ирак для террористической деятельности. Офицеры Пограничной службы Грузии проверяли людей, автомобили и проездные документы в местных базах данных и в базах Интерпола. В мае гражданин Грузии Цезар Тохосашвили был экстрадирован в Грузию из Украины. Он был вовлечен в деятельность, связанную с «Исламским государством». Тохосашвили был признан виновным в причастности к террористической деятельности и приговорен к десяти годам лишения свободы», – говорится в отчете.
Отдельная глава отчета посвящена финансированию терроризма, а также борьбе с насильственным экстремизмом и отмечает прогресс, достигнутый Грузией в этом отношении.
В Грузии сообщили о возможных случаях заражения омикрон-штаммом COVID-19
Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом коронавируса у более чем десятка человек. Об этом директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в интервью «Рустави 2».
«Эти случаи были подозрительными по тому протоколу, который мы разработали. Подозрительные случаи идут в разные лаборатории. Примерно более десяти подозрительных случаев сейчас исследуются. Сегодня я могу сказать, что, действительно, к этому часу у нас нет лабораторно подтвержденных случаев «омикрона», однако это не означает, что он уже не циркулирует в стране», – сказал Гамкрелидзе.
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки, пишет агентство «Новости-Грузия».
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Всего в стране с населением более 3,7 млн человек с начала пандемии выявлено более 909 тысяч случаев заражения, более 849 тысяч человек выздоровели, 12 918 пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.
Специалисты не исключают, что в ближайшие месяцы омикрон-штамм коронавируса станет в Грузии доминирующим, сменив «дельту».
Сокуров извинился за спор с Путиным и пожаловался на угрозу жизни
Режиссёр Александр Сокуров извинился за спор с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об угрозах, которые поступают ему. Об этом он якобы написал в обращении, направленном к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, сообщает РБК со ссылкой на документ.
В тексте письма режиссёр принёс извинения за спор с Путным, который произошёл на встрече с членами СПЧ. "Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав – я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет", – цитирует РБК текст письма.
Сокуров пишет о том, что "достоинство и честь члена президентского совета" никто не будет защищать в России. Об угрозах режиссёру рассказали его друзья. Сокуров уверен, что гарантией его жизни может стать только вмешательство Путина в ситуацию.
"Если журналистика в нашей стране – занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?" – говорится в письме.
Режиссёр отказался комментировать РБК подлинность письма. Фадеев сообщил, что пытается успокоить Сокурова, и отказался от дальнейших комментариев.
Во время встречи Совета по правам человека (СПЧ) с президентом у Владимира Путина произошёл спор с режиссёром Александром Сокуровым, который в своём выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Сокуров на встрече также коснулся темы отделения регионов на Кавказе от России. Сокуров рассказывал Север.Реалии, что огорчён тем, что "собеседник не вник в то", что говорил режиссёр.
Конфликт прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Сокурова были "непрофессиональными". Глава парламента Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за выступления Сокурова.
В Абхазии выявлено 108 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 581 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 95 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 67 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 675 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29 267 человек.
Избыточная смертность в РФ за время пандемии превысила 1 млн человек
Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, то есть с апреля 2020 года, превысила миллион человек, подсчитало издание «Холод» на основе выступлений заместителя главы правительства РФ Татьяны Голиковой.
Во время рассмотрения законопроекта о QR-кодах в Госдуме вице-премьер сказала, что в первой половине декабря общая смертность снизилась на 14,7%. Голикова не уточнила, относительно чего произошло снижение. Однако ранее она приводила оперативные сводки относительно предыдущих месяцев. Из этого «Холод» делает вывод, что речь идет о снижении по отношению к первой половине ноября 2021 года.
Основываясь на предыдущих заявлениях Голиковой, журналисты «Холода» подсчитали, что за первую половину декабря в России умерли около 109 тысяч человек, а избыточная смертность составила около 35 тысяч человек. Так как избыточная смертность по состоянию на конец ноября составила 987 930 людей, журналисты пришли к выводу, что всего с начала пандемии этот показатель составляет около 1 023 000 человек.
Ранее сообщалось, что с декабря прошлого года по ноябрь нынешнего общая смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, что стало худшим показателем со времени Великой Отечественной войны, а убыль российского населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.
Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Доля умерших непосредственно от заболевания коронавирусной инфекцией составляет не менее 85-90% от всей избыточной смертности, утверждает демограф Алексей Ракша. По его словам, за прошлый год в России значительно выросла смертность только от тех болезней, на которые непосредственно влияет COVID-19, то есть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни нервной системы, пневмония и болезни дыхательной системы. Ряд экспертов считают, что на избыточную смертность также влияет перегруженность системы здравоохранения.
Саломе Зурабишвили: Пора выйти из ребячества, перейти к более зрелой, новой политике
«Наше государство уже 30 лет является совершеннолетним государством, пора выйти из этого ребячества, перейти к более зрелой, новой политике», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани, где проходит предновогодний прием для представителей разных партий, передает Общественный вещатель.
«Правда, было много событий, мы прошли через очень сложные процессы, где практически, за исключением некоторых периодов, были сплошные противостояния, было только два лагеря и больше гражданского противостояния. Это то, через что мы прошли, что мы знаем и чего, думаю, никто не хочет, чтобы повторилось в этой стране. Это страницы прошлого, которые мы вместе не осознавали до сегодняшнего дня, это страницы, которые сегодня тяжело ложатся на наши плечи», - заявила Саломе Зурабишвили.
По ее словам, общество не только устало, но и переутомилось от всего этого.
«Отовсюду слышно, что везде тяжелое положение, ко всему этому добавляется ковид, социальные условия, и в стране практически нет никакой перспективы. Давайте займемся основными вопросами, которые являются главными для любой страны - внутренним развитием, преодолением бедности, объединением общества, все разделено, даже церковь разделена. Как долго это может продолжаться и как далеко это заведет нас? В то же время мы забываем, что вокруг нас, смотрим на все изнутри, и не видим, что происходит на самом деле, какие угрозы, какие возможности. Пришло время молодежи», - заявила Саломе Зурабишвили.
Столтенберг: Решение об Украине и НАТО примут только Украина и НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг требования президента России Владимира Путина о предоставлении Москве «гарантий безопасности» в виде отказа от расширения Североатлантического союза и военно-технической помощи Украины.
На пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Столтенберг сказал, что вопрос о возможном приеме Украины в НАТО будет решать только сама Украина и 30 стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь союза сказал, что НАТО не пойдет на компромисс по вопросу о том, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Он также добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит оборонительный характер, и против России не направлено. Напротив, саму Россию он обвинил в агрессивном поведении, которое продолжается уже много лет. Столтенберг также отметил, что в НАТО пока не видят никаких признаков сокращения российской воинской группировки у границ с Украиной. Он назвал действия России провокационными, дестабилизирующими и подрывающими безопасность в Европе, и вновь призвал Москву к диалогу, в частности, в рамках Совета Россия-НАТО.
Зеленский сказал, что в случае начала крупномасштабных боевых действий между Россией и Украиной число жертв может пойти на сотни тысяч и миллионы. Он признал, что НАТО не обязано оказывать Украине вооруженную поддержку, но при этом добавил, что в случае такой войны сама Украина станет «форпостом» НАТО, даже не будучи его членом.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «безотлагательного» и «незамедлительного» начала международных переговоров для выработки «юридически зафиксированных гарантий» безопасности России. Гарантии, по мнению Путина, должны «исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений». Неясно, о каком формате переговоров о таких гарантиях говорит Путин. В последние дни он провел серию телефонных переговоров с лидерами Запада, включая президента США.
США и их союзники призвали Москву к деэскалации напряженности, заявив, что в случае широкомасштабного вторжения на Украину Россию ждут серьезные последствия. При этом США выразили готовность к диалогу. Союзники по НАТО прямым текстом не отвергли возможность обсуждать гарантии, которых требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно повторили в последнее время, что у России нет права вето по вопросу о расширении Североатлантического союза.
Три компании из Грузии включены в санкционный список США
Американское министерство торговли включило в свой черный список 37 организаций из Китая, Грузии, Малайзии и Турции за действия, «противоречащие внешней политике или интересам национальной безопасности США».
В списке три компании из Грузии. Компания Gensis Engineering проходит в нем и как грузинская, и как турецкая. Также к Грузии приписаны ROV Solutions и SAEROS Safety ERO Company.
Сообщается, что компании являются частью сети, которые используются для поставок или попыток поставок Ирану товаров американского происхождения, «которые в конечном итоге окажут поддержку оборонной промышленности Ирана в нарушение экспортного контроля США».
По информации СМИ, санкции вводятся также против Академии военно-медицинских исследований в Китае и 11 её исследовательских институтов, занимающихся микробиологией, эпидемиологией, токсикологией, биоинжинирингом, контролем заболеваний и даже ветеринарией за «использование биотехнологических процессов для поддержки китайской армии», ведомство ссылается и на информацию о «возможном оружии по контролю мозга».
Соответствующее уведомление американской ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства – так называемом Федеральном реестре.
В Казахстане протесты оппозиции в 30-ю годовщину независимости страны
В крупнейшем городе Казахстана Алматы 16 декабря, в день 30-й годовщины независимости страны, власти усилили меры безопасности.
Отмечается, что это было сделано в ожидании массовых протестов. Полицейское оцепление установили на Площади республики и прилегающих к ней улицах. "Этот день сейчас не для праздника, а для траура", - заявил Казахской службе Радио Свобода активист Ырысбек Токтасын, вспоминая два других событиях, также происходившие в декабре.
Речь идёт, в том числе, об антикремлёвских демонстрациях молодёжи в Алма-Ате в 1986 году, когда советский лидер Михаил Горбачёв сменил многолетнего руководителя Казахской ССР Динмухамеда Кунаева на назначенного Москвой Геннадия Колбина, русского по национальности. Власти жёстко подавили эти протесты, известные как Желтоксан (Декабрьское восстание). Сотрудниками сил безопасности, предположительно, были убиты сотни людей, что значительно расходится с официальными данными.
Другая трагическая годовщина связана со стрельбой по вышедшим 10 лет назад на протестную акцию нефтяникам в городе Жанаозен. Тогда погибли 16 человек, ещё один – в Шетпе.
Несмотря на полицейское оцепление в Алматы 16 декабря этого года десятки протестующих, представляющих незарегистрированную оппозиционную Демократическую партию, смогли пройти к Площади республики, где скандировали: "Желтоксан! Жанаозен! Мы не забудем! Мы не простим!". Собравшиеся также провели совместную молитву вблизи монумента независимости, фрагмент которого посвящён событиям Желтоксана.
Семеро активистов молодёжной группы "Просыпайся, Казахстан!" устроили в центре Алматы перформанс в память о погибших в 1986 и 2011 годах. Они надели белые костюмы с прицелами на спине и облитыми красной краской.
В столице Казахстана Нур-Султане полиция выставила заграждения у памятника жертвам голода в 30-х годах прошлого века. Также сообщается об отключениях интернета в этом районе.
Многие оппозиционные активисты были задержаны в разных частях Казахстана в преддверии 16 декабря по обвинениям в участии в предыдущих несанкционированных акциях.
В четверг в Алматы на выходе из магазина задержали без объяснения причин одного из ведущих оппозиционных активистов Алмата Жумагулова. В начале октября Жумагулов был отпущен на свободу после того, как истёк назначенную ему четырёхлетний тюремный срок по обвинению в поддержке запрещённого в стране движения "Демократический выбор Казахстана".
Это движение создал Мухтар Аблязов, бежавший из страны казахский бизнесмен и оппозиционный политик. Он и его сторонники открыто призывают к выступлениям против руководства страны, в котором уже более 30 лет доминирует бывший президент Нурсултан Назарбаев и его окружение.
"Демократический выбор Казахстана" был запрещён судом в стране в 2017 году, когда организацию признали экстремистской. Европейский парламент назвал решение казахстанских властей политически мотивированным.
YouTube удалил новый канал RT на немецком – в день запуска телевещания
YouTube удалил новый немецкий канал российской государственной телекомпании Russia Today в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Об этом сообщается в телеграм-канале RT.
В пресс-службе Google рассказали РБК, что канал RT auf Sendung был удален за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре был заблокирован другой канал RT DE.
"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – пояснили решение в Google.
28 сентября YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Компания предупреждала RT DE, что каналы могут быть удалены, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".
29 сентября Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ютьюб-каналы RT, пригрозив блокировкой видеохостинга. В письме Роскомнадзора утверждалось, что действия администрации Google "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации" и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Принятый в декабре прошлого года закон позволяет замедлять или блокировать сервис, выступивший, с точки зрения России, с актом цензуры.
Азербайджанский активист Салех Рустамли прекратил голодовку
Азербайджанский оппозиционный активист, сторонник партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли прекратил голодовку, которую держал 41 день. Об этом агентству Turan заявил врач Адыль Гейбулла.
«Учитывая многочисленные обращения родных, близких и общественности, он прекратил голодовку», – отметил Гейбулла.
Рустамли объявил голодовку 6 ноября в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамли отказался от воды. В знак солидарности с активистом от приема пищи отказались его родные и несколько активистов.
14 декабря состояние Салеха резко ухудшилось – у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. 15 декабря врачам удалось уговорить Рустамли согласиться на поддерживающее лечение.
В Баку активисты несколько раз пытались провести акции с требованием освобождения оппозиционера. Накануне полиция задержала 43 участника акции, девять из них оштрафовали за нарушение карантинного режима.
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