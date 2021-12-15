«Президент повел себя неполиткорректно»

Абхазский парламент сегодня раскололся практически пополам: оппозиционная часть, которая хотела встретиться с президентом Асланом Бжания на своей территории, осталась в одиночестве, и депутаты говорили друг с другом о тех насущных проблемах, которые планировали обсудить с президентом. С другой половиной депутатского корпуса, состоящей из сторонников президента, Бжания встретился в кабинете министров.

Депутаты пригласили президента Аслана Бжания в парламент, чтобы задать накопившиеся у них вопросы. Президент к депутатам не пришел и предложил встретиться в зале заседаний кабинета министров. Абхазский парламент раскололся примерно пополам: 15 человек во главе со спикером остались в парламенте, а 14 человек слушали президента в кабмине. Оставшиеся на своей площадке депутаты размышляли о произошедшем и давали оценки событию.

Спикер парламента Валерий Кварчия занимался организацией встречи. Он проинформировал, что президент пожелал встретиться с депутатами в зале заседаний кабинета министров, формальным предлогом стал ковид, и спикер согласился. Однако потом часть депутатов стала настаивать на встрече в парламенте, но президент не стал менять место и выразил готовность пообщаться с теми, кто придет к нему.

Депутат Натали Смыр сообщила, что первоначально планировалась закрытая встреча с президентом, по итогам которой должен был появиться пресс-релиз. Она настаивала на том, что встреча должна пройти в Народном Собрании.

Натали Смыр – председатель комитета по бюджету, она выразила озабоченность перспективами принятия бюджета на 2022 год. По ее словам, Контрольная палата дала отрицательное заключение по индикативному плану на следующий год, и ей непонятно, каким образом правительство верстало бюджет? У Смыр сложилось впечатление, что исполнительная власть провалила бюджет. Она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить действия правительства на соответствие закону.

Илья Гуния также считает, что встречу с президентом надо было проводить в закрытом режиме и без посторонних поговорить «по душам» о состоянии государства и проблемах, которые существуют. Однако против проведения закрытой встречи с президентом высказался Дмитрий Ардзинба:

«Вы сейчас говорите, что встреча должна пройти без прессы, почему встреча с президентом должна быть закрытой? Почему люди не должны знать, о чем мы здесь говорим с президентом? Почему мы должны закрыться, я не понимаю? Президент озвучил очень много вопросов, которые мне неясны. По энергетике он говорил о дорожной карте, почему ее не озвучивают, кто ее составлял, где ее писали? Второй год ежегодного обращения к парламенту нет. Он говорит о суверенитете, как будто у нас тут монархия, а не народ определил свой суверенитет. Может, народ не согласен с его мнением? Много вопросов. Есть у людей свет, вода? Перестали болеть? И считается, что это все нормально и нам не о чем поговорить? Что это за отношение?»

Депутат Валерий Агрба назвал отказ Аслана Бжания встретиться с депутатами в стенах парламента «неполиткорректным»:

«Здесь же вся проблема в том, где именно проводить эту встречу с президентом. У нас действительно накопилось очень много вопросов к исполнительной власти, мы хотели на встрече с президентом озвучить обоснованные вопросы, разные факты и обстоятельства, по которым наши граждане испытывают обоснованное беспокойство. В соответствии с Конституцией, у нас все ветви власти независимые, приглашение президента и его приход сюда – это его добрая воля, но я считаю, что данная ситуация неполиткорректна по отношению к законодательному органу. Мы перешли в какую-то другую фазу, где часть наших депутатов – сторонники власти, поддерживающие президента, находятся в другом здании, а мы – здесь. Наверное, все-таки нам надо было подождать наших коллег и совместно обсудить дальнейшие наши действия».

Валерий Агрба обратил внимание депутатов на то, что два года президент Аслан Бжания у власти, и ни разу он не обратился к парламенту с ежегодным посланием, между тем закон вменяет ему это в обязанность. В послании должна быть изложена концепция социально-экономического развития, без которой общество не понимает, куда власть ведет страну, какие проблемы должна решать, какие реформы планирует проводить? Валерий Агрба также отметил, что прозвучавший на встрече с активом Гагрского района призыв президента увольнять невакцинированных педагогов является незаконным, так как в Трудовом кодексе Абхазии отсутствует такое основание для увольнения работника.

Гиви Кварчия высказался за открытую встречу с президентом, чтобы прояснить ряд вопросов по дорожной карте в сфере энергетики:

«В этой дорожной карте есть пункт 3.1.1 о внесении изменений в закон об электроэнергетике. Мы принимали его в 2017 году и голосовали практически единогласно именно для того, чтобы не вносить те изменения, о которых сейчас идет речь. Я хотел бы уточнить, что за изменения предполагаются? По плану этой дорожной карты они должны быть внесены в четвертом квартале 2021 года, у нас до конца года остается пара недель. Это вопрос горящий. И еще один очень важный вопрос в этом плане мероприятий: у нас уже было провальное решение о легализации майнинга, а здесь опять говорится о легализации майнинга. И третье: везде в тексте дорожной карты упоминается энергоснабжающая компания. Словосочетание РУП «Черноморэнерго» употребляется только в части проведения аудита данной организации. Здесь очень много вопросов!»

Алхас Джинджолия выразил обеспокоенность тем, что руководство страны уже проводит встречи с инвестором и ведет себя так, будто все вопросы решены и проблем нет, между тем депутаты подготовили собственную дорожную карту по энергетике:

«Сколько было критики по энергетике, это уже заезженная тема. Тем не менее проходят встречи, на которые приглашается инвестор и ему преподносится как свершившийся факт, давайте начинаем работать, без анонсирования и без информационного освещения. Раз мы не можем сесть и поговорить, мы проведем комитет по экономическим реформам, опубликуем имеющуюся у нас дорожную карту, разработанную под руководством Минэка, рядом опубликуем дорожную карту и документы, предлагаемые группой депутатов. Я считаю, что столь важные решения стоимостью в миллиарды рублей не могут приниматься в закрытом режиме. Все понимают, что энергетику и все, что с ней связано, мы в этом году провалили, что мы загрузимся очередным внешним долгом, никто не выберется сегодня из этой зимы, из этой ямы, в которой мы находимся, речь идет уже о зиме 2023 года».

Алхас Джинджолия рассказал, что в парламент поступают документы, связанные с продажей недвижимости и выделением больших территорий в самых элитных участках морского побережья на непонятных условиях, речь идет о сотнях гектаров. Депутаты подготовили открытое письмо премьеру и президенту с просьбой выделить участок земли в Мюссере для организации центра детского отдыха.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия