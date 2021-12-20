Встречные курсы для трех президентов

В Грузии ожидают встречу двух бывших президентов – Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили. Если Минюст даст согласие, она состоится в горийском военном госпитале, где Михаил Саакашвили проходит курс лечения после голодовки. Встреча должна, как заявлено, содействовать общенациональному примирению, к которому призывает президент Саломе Зурабишвили. Она также сегодня в течение дня встречалась с грузинскими политиками. Но поиски компромисса не стали для «Национального движения», лично Михаила Саакашвили, поводом для отказа от масштабной акции протеста в день рождения экс-президента с требованием его освобождения.

«Главное – не получить комичный и абсурдный отказ», – сказал бывший президент Георгий Маргвелашвили грузинским СМИ, объяснив, что после встречи с президентом Саломе Зурабишвили, прошедшей накануне, он осознал, что в начатом ею процессе общенационального примирения и согласия без разговора с Михаилом Саакашвили не обойтись:

«Его публичные заявления позволяют мне сказать о том, что он видит этот процесс так же, как госпожа Саломе, как я. Он также видит те трудности, перед которыми стоит грузинское государство. Мне кажется крайне адекватным обсуждение этих вопросов с ним. Он лидер самой большой оппозиционной партии, и его позиция, его готовность к участию в этом процессе мне дает надежду на то, что процесс, начатый госпожой Саломе, продолжится с правильными акцентами».

И Маргвелашвили, и Саакашвили обнародовали свои заявления, в которых они, обращаясь к тюремной администрации, Минюсту, Минобороны и Минздраву, просят согласия на их встречу. Ведомства пока хранят молчание.

Разрешением проведать Михаила Саакашвили в горийском госпитале сегодня воспользовался депутат «Нацдвижения» Коба Накопия. Он рассказал о слабости тела, но бодрости духа третьего президента, который в ожидании встречи с четвертым президентом для обсуждения путей примирения не отказывается от масштабных акций протестов, ближайшая из которых состоится завтра, 21 декабря, в Тбилиси на проспекте Руставели:

«Этот человек нуждается в реабилитации. Это пытка, за которой последует соответствующая международная правовая оценка. Во всех нормальных странах в такой ситуации Михаил Саакашвили уже давно был бы освобожден. Мы этого обязательно добьемся, в том числе, путем перманентных и масштабных акций».

Коба Накопия, как и другие соратники Саакашвили, говоря о пытках, в том числе фармакологических, опирается на новое заключение альтернативного консилиума из Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Накануне врачи и эксперты под руководством главы центра Мариам Джишкариани обнародовали заключение, в котором говорится о неадекватном лечении третьего президента психопатическими препаратами, которое проводилось ранее, и посттравматическом стрессовом расстройстве, о том, что пройденный за месяц лечебный курс неэффективен. Говорит Мариам Джишкариани, руководитель Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия»:

«К сожалению, месячный курс в горийском госпитале нельзя считать эффективным в нейропсихологическом направлении. Мы думаем, что пациенту нужно пройти курс неврологического лечения и реабилитации в специальной клинике нейрореабилитации. Если таковой не окажется в Грузии, конституционное право пациента найти соответствующие условия, в том числе, за рубежом».

Представители «Грузинской мечты» ссылаются на оценки консилиумов при Минздраве и Народного защитника. Они не подтверждают факт фармакологических пыток в отношении экс-президента Михаила Саакашвили.

Потому депутат партии власти Ираклий Заркуа считает Мариам Джишкариани «рядовым активистом «Нацдвижения». Сомневается Заркуа, как и другие его однопартийцы, в искреннем желании партии Саакашвили к примирению. В таком случае, убежден Ираклий Заркуа, не планировалась бы завтрашняя акция протеста. И если лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе Михаила Саакашвили сравнивает с Гитлером, то с учетом 21 декабря депутат Заркуа решил сравнить третьего президента со Сталиным и его сторонниками:

«Кажется, в Гори собираются и сталинисты отмечать день рождения своего великого вождя. А другая группа, «Нацдвижение», собирается отмечать день рождения своего вождя. Проблема не в этом, а в том, чтобы не создавать гражданам Грузии дискомфорт. В том числе и в предновогодние дни. Люди гуляют с детьми, а тут – перекрытие дорог, скандирование. Мы ведь все увидели, что это у них не пройдет, у этого нет доброго конца, нет продолжения».

Идея акции в день рождения Михаила Саакашвили с требованием его освобождения не понравилась части оппозиции. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе пояснил, в каком случае он пошел бы на акцию и то в качестве частного лица:

«Если это конкретная акция приурочена ко дню рождению (Михаила Саакашвили), не думаю, что я должен в ней участвовать. А если будут выдвигаться такие вопросы, как деполяризация, прекращение политического преследования, реформа судебной системы и справедливые выборы, – это уже мне будет интересно, и я, как гражданин, обязательно пойду (на акцию протеста)».

Представители оппозиционных партий сейчас больше сосредоточены на процессе примирения, который начала президент Саломе Зурабишвили. В партиях «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» заявили, что ждут своей очереди для встречи с президентом. Она в течение всего дня принимала политиков и от власти, и от оппозиции. О готовности встретиться с президентом без всяких предусловий заявили сегодня и в «Нацдвижении». Однако ранее председатель «Нацдвижения» Ника Мелия заявил, что, пока Михаил Саакашвили «находится в плену» и не на свободе, трудно будет говорить о начале процесса примирения, который с учетом крайней поляризации и без того обещает быть долгим.