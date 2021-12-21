РФ не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии – дипломат

Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал российский дипломат в эфире «Соловьев Live».

По его словам, стороны могут прийти к взаимопониманию, несмотря на первую реакцию Вашингтона, передает РИА Новости.

«Я думаю, это была первичная реакция. Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет», – добавил Гаврилов.

По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.

«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – сказал он.

Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.