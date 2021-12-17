РФ официально предложила США отказаться от приема в НАТО стран бывшего СССР

МИД России опубликовал на своём сайте проекты договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности. Как утверждается, эти документы были переданы 15 декабря заместителю Госсекретаря США Карен Донфрид, которая была в Москве с визитом.

В российском проекте договора с Вашингтоном, в частности, говорится:

«Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».

«Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество».

В документе также говорится об ограничении на развёртывание вооружений, в том числе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия вне национальной территории.

В проекте соглашения с членами НАТО сказано:

«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств».

Комментируя документ замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении к состоянию, которое существовало на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО. Он также добавил, что «Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО».

О необходимости гарантий в связи с ситуацией вокруг Украины ранее заявлял президент России Владимир Путин. Заявления Москвы сопровождаются наращиванием вооружённой группировки у границ с Украиной. Западные страны и Киев утверждают, что Россия может готовить вторжение.

Путин обосновывал необходимость гарантий тем, что, по его мнению, страны Запада неприемлемым для России образом вооружают Украину, что создаёт для России угрозу. Россия в 2014 году аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе, где продолжается вооружённый конфликт.