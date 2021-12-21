Оппозиционеры попытались прорвать оцепление у здания абхазского парламента

Участники оппозиционного митинга переместились к зданию парламента самопровозглашенной республики Абхазия и попытались прорвать кордон правоохранителей.

Telegram-каналы сообщили, что на месте были слышны выстрелы. Позднее журналисты уточнили, что это были взрывы петард, которые применяют митингующие против силовиков. По информации «Нужной газеты», силовики в ответ применили дымовые шашки.

Ситуация на месте накалилась после того, как оппозиционеры, организовавшие митинг у сухумского драматического театра, провели встречу с абхазским лидером Асланом Бжания. Переговоры они назвали безрезультатными.

«На встрече присутствовали президент, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар. Мы рассказали о мнении митингующих, что хотим услышать президента по озвученным вопросам. Он ответил, что услышал нас и что в своем обращении к соотечественникам в понедельник высказал свою позицию, и нет надобности идти на митинг. Нам предложили сесть и обсудить волнующие вопросы в весьма расплывчатом формате. Президент сказал, что он не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза, а именно с Каном Кварчия», - сказал председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц.

По информации Telegram-канала АМРА-life, Кан Кварчия призвал участников акции выдвинуться к парламенту именно после того, как Аслан Бжания отказался вести с ним диалог. Это, предположительно, связано с инцидентом 4 декабря, из-за которого Кварчия призвал своих сторонников вооружиться.

Накануне Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.

Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.