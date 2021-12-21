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Оппозиционеры попытались прорвать оцепление у здания абхазского парламента
Участники оппозиционного митинга переместились к зданию парламента самопровозглашенной республики Абхазия и попытались прорвать кордон правоохранителей.
Telegram-каналы сообщили, что на месте были слышны выстрелы. Позднее журналисты уточнили, что это были взрывы петард, которые применяют митингующие против силовиков. По информации «Нужной газеты», силовики в ответ применили дымовые шашки.
Ситуация на месте накалилась после того, как оппозиционеры, организовавшие митинг у сухумского драматического театра, провели встречу с абхазским лидером Асланом Бжания. Переговоры они назвали безрезультатными.
«На встрече присутствовали президент, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар. Мы рассказали о мнении митингующих, что хотим услышать президента по озвученным вопросам. Он ответил, что услышал нас и что в своем обращении к соотечественникам в понедельник высказал свою позицию, и нет надобности идти на митинг. Нам предложили сесть и обсудить волнующие вопросы в весьма расплывчатом формате. Президент сказал, что он не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза, а именно с Каном Кварчия», - сказал председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц.
По информации Telegram-канала АМРА-life, Кан Кварчия призвал участников акции выдвинуться к парламенту именно после того, как Аслан Бжания отказался вести с ним диалог. Это, предположительно, связано с инцидентом 4 декабря, из-за которого Кварчия призвал своих сторонников вооружиться.
Накануне Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
Другие новости дня
Ника Мелия: Мы объявляем массовую голодовку с требованием освобождения Михаила Саакашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил на акции на проспекте Руставели, что до освобождения Михаила Саакашвили они начинают акцию массовой голодовки, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Мелия, к данной акции протеста присоединятся многие сторонники.
«Мы начинаем новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили из плена, и с сегодняшнего дня объявляем массовую голодовку. Это трудное решение, это конституционное право, это ненасильственный метод, но это трудно. В процессе принятия этого трудного решения я, возможно, не смогу быть советчиком для многих людей, и я никого не могу обязать пойти на этот трудный шаг, но от себя добавлю, чем масштабнее, чем выше будет консолидация, тем скорее результат будет положительным. Весь мир должен увидеть, что мы не смиримся с пленением третьего президента страны. Мы начинаем массовую голодовку на Кахетинском перекрестке, около нашего офиса. Нас будет много», - заявил на митинге Ника Мелия.
По словам Ники Мелия, борьба должна стать более частой и качественной. Вместе с тем, Мелия заявил, что нужно помнить об ответственности перед населением.
«Мы должны позаботиться об освобождении взятого в плен человека, и для этого есть этапы, но борьба - это борьба», - заявил он.
По словам Ники Мелия, он приветствует процесс национального согласия, инициированного президентом Саломе Зурабишвили.
Против адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене
Против известного петербургского адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене, следует из нового представления Министерства юстиции России о лишении Павлова адвокатского статуса.
Представление поступило в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга 15 декабря. Согласно документу, дело по статье «государственная измена» было возбуждено Следственным комитетом еще 27 апреля.
Отмечается, что это уже четвертая попытка Минюста лишить Павлова статуса адвоката, однако в предыдущих представлениях не было никаких упоминаний об уголовном деле по столь тяжкой статье.
Cрок действия европейских цифровых ковид-сертификатов будет составлять девять месяцев
Европейская комиссия утвердила новые правила, согласно которым срок действия цифровых ковид-сертификатов будет составлять 9 месяцев (270 дней). Решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендуются не позднее, чем через шесть месяцев после окончания первого цикла вакцинации.
Кроме того, сертификат будет действовать еще 3 месяца по истечении шести месяцев, чтобы обеспечить корректировку национальных кампаний вакцинации и доступ граждан к бустерным дозам.
Согласно решению Еврокомиссии, европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан по ЕС во время пандемии коронавируса.
Кроме того, отмечается, что эти правила были приняты на основе научных данных и оценки объективных критериев. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС. При введении различных правил использования сертификатов на национальном уровне государства-члены должны привести свои собственные правила в соответствие с правилами Европейской комиссии. Правила, принятые Европейской комиссией, распространяются только на поездки между странами-членами ЕС.
На проспекте Руставели в Тбилиси собираются сторонники Михаила Саакашвили
«Свободу Мише!» – в центре Тбилиси, на проспекте Руставели собираются сторонники экс-президента Грузии. Акция приурочена ко дню рождения Михаила Саакашвили – ему сегодня исполнилось 54 года.
По информации грузинских СМИ, митинг начнется после того, как оппозиционеры устроят шествие к проспекту Руставели от площадей Республики и Орбелиани.
По словам члена «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, у участников акции два основных требования – освобождение Михаила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
Сам Саакашвили продолжает курс лечения в Горийском госпитале. Собравшихся у клиники сторонников он поприветствовал через решетку окна своей палаты – показал им флаг Грузии и сложил пальцы в форме сердечка.
В Гори сталинисты не смогли устроить шествие – их было слишком мало
Члены «Коммунистической партии» и общества «Сталинистов» Грузии сегодня по традиции собрались перед домом-музеем Иосифа Сталина в Гори, чтобы отметить 142-ю годовщину со дня рождения коммунистического вождя.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель, участники акции принесли с собой красный флаг и фотографии Сталина. Однако из-за малочисленности участников акции, шествие в Гори не состоялось.
Руководитель общества «Сталинистов» Зура Зумбулидзе заявил, что «Сталин победил нацизм», но сегодня в Грузии «все еще есть нацизм», имея в виду бывшую правящую, а ныне самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение».
Зумбулидзе также считает, что Михаила Саакашвили «не следовало переводить в Гори» — в военном госпитале в этом городе экс-президента Грузии проходит курс лечения после 50-дневной голодовки, объявленной им после задержания. Кстати, Михаил Саакашвили родился в один день со Сталиным – сегодня ему исполнилось 54 года.
«Сегодня знаменательная дата, сегодня родился мировой гигант. Он выиграл Вторую мировую войну. Сталин победил нацизм, но сегодняшнее правительство не смогло победить нацизм», — сказал Зумбулидзе.
Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум после остановки российского газопровода
Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в 10 раз выше, чем в начале прошлого года, рост происходит на фоне остановки подачи топлива по газопроводу "Ямал — Европа" и метеорологических прогнозов на холодную зиму.
Стоимость газа в Европе начала расти летом, оставаясь до этого в коридоре $170–220 за тысячу кубометров. Причиной экономисты называли низкие запасы в европейских хранилищах после аномально холодной зимы и восстановления экономики после пандемии.
К концу осени цена несколько раз обновляла исторические рекорды. Ситуацию осложняет напряжённость вокруг России, которая фактически отказывается увеличивать поставки сверх заранее обговорённых объёмов.
Накануне российская газовая монополия "Газпром" отказалась бронировать мощности на прокачку газа по "Ямал — Европе", поставки по нему сокращались по мере приближения к пиковому зимнему спросу, — пишет газета "Коммерсантъ". Во вторник подача газа полностью остановилась, — сообщило российское государственное агентство ТАСС.
Если поставки России останутся на текущем уровне, к концу марта запасы газовых хранилищ в ЕС сократятся до рекордно низких 15 процентов, передавало агентство Bloomberg. При этом часть запасов нельзя будет использовать, они должны будут сохраняться для технических целей.
Глава ВОЗ: лучше отменить праздник, чем потерять жизнь
Всемирная организация здравоохранения призвала пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "омикрон", который стремительно распространяется по миру.
"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве. Он также подтвердил, что новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США "омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в стране. Он обнаружен уже во всех штатах, кроме Оклахомы и Северной Дакоты.
За период с 12 по 18 декабря доля заражений "омикроном" превысила 73 процента, а на доминировавшую до этого "дельту" теперь приходится чуть больше четверти новых случаев заболевания. В некоторых регионах, в том числе на юго-востоке и на северо-западе США, доля заразившихся штаммом "омикрон" превышает 90 процентов.
Накануне в Техасе был зарегистрирован первый в США случай смерти после заражения "омикроном". Умерший – мужчина старше 50 лет, который не был вакцинирован.
Штамм был обнаружен в ЮАР в конце ноября. Он обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и, как показывают исследования, способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Он уже распространен в нескольких десятках стран.
В России в настоящее время официально новым штаммом заражены 25 человек. Никто из них не болеет тяжело. Первый случай смерти от "омикрона" был зарегистрирован в Великобритании 13 декабря. На данный момент там известно о 12 умерших от заражения этим вариантом.
Ряд стран вновь ужесточают ограничения в связи с распространением "омикрона". Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун в связи с "омикроном". В Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи. Франция и Германия ввели карантинные меры для приезжающих из-за рубежа. Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади.
В то же время в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить локдаун, хотя главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.
В Абхазии объявили об отмене веерных отключений электроэнергии
В самопровозглашенную республику Абхазия сегодня был осуществлён второй этап перетока электроэнергии из Российской Федерации. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«На данный момент переток получен в полном объёме. Это позволит отказаться от графика «веерных отключений», за исключением ограничений, связанных с перегрузом в электрических сетях», – сказано в сообщении.
По информации компании, электроэнергия в Абхазию поступает из России, а также со станций «Ингури ГЭС» и «Перепадная ГЭС-1».
В «Черноморэнерго» также сообщили, что на второй сухумской подстанции идут работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов данной подстанции и исключить временные ограничения.
Отметим, что сообщение об отмене веерных отключений совпало с митингом, на котором оппозиция обвиняет власти в остром кризисе энергосистемы.
У гражданина Азербайджана конфисковали 20 млн рублей после въезда в Грузию
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт «Красный мост» на границе с Азербайджаном незадекларированную сумму в размере 21 млн 680 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщает налоговая служба Минфина Грузии.
По информации ведомства, гражданин Азербайджана совершал поездку на грузовике. Грузинским таможенникам он заявил, что не перевозит вещи, которые нужно декларировать.
Во время досмотра транспортного средства таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства. При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 915 633 лари. Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Извинись и уходи!» – у сухумского Драмтеатра проходит акция оппозиции. ФОТО
На сухумской набережной, на площади перед Абхазским драматическим театром проходит митинг оппозиции, который власти объявили несанкционированным. Организатор акции – Народно-патриотический союз Абхазии.
Участники митинга вывесили транспаранты с обращением к абхазскому президенту Аслану Бжания: «Не позволим продать Абхазию!», «Извинись и уходи!», «Народ тебе не верит, народ устал от лжи!», «Дайте свет и воду!», «Что ты сделал для родины?».
Как пишет «Апсныпресс», общественный деятель Ахра Бжания обозначил ряд тем и вопросов, которые накопились у оппозиции к власти.
«Ситуация с пандемией. Из-за халатности власти сотни наших граждан лишились жизни. Не знаю, сколько тысяч испытали колоссальные финансовые потери – непростое дело лечиться от этой болезни. Энергетика, которую добили во время легализации майнинга и еще неизвестно, сколько нам всем вместе придется заплатить долгов по перетоку электроэнергии. Нет никакого диалога ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. Есть какое-то выборочное применение закона только в отношении тех людей, кто не были сторонниками действующей власти. Очень настораживают и вопросы, связанные с суверенитетом страны. Что это за внешнеполитические инициативы, где обсуждаются многоуровневые переговоры с Грузией, где обсуждаются уступки нашего суверенитета? В обмен на что? На каких условиях? Почему вообще об этом надо говорить? Вопросов очень много, они накопились и мы сегодня о них скажем», – сказал Бжания.
У расположенного рядом комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности, на месте собрались сторонники Аслана Бжания. Территория огорожена автобусами, передает корреспондент «Эха Кавказа».
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
Лавров говорит, что Грузию пытаются «насильно затянуть» в НАТО
Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии», заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российского дипломата на пресс-конференции спросили, обсуждал ли он с главами МИД самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО.
«Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс», – сказал Лавров.
- В 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)?». В этом референдуме участвовали 1 982 318 человек, из которых около 77 % граждан проголосовали за вступление в НАТО.
- О поддержке населением Грузии вступления страны в НАТО говорят и соцопросы. В августе текущего года на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили «да», 11% – «нет», 14% – «не знаю».
«Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна – это будет «красной линией», если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации», – подчеркнул Лавров.
Как пишет «Интерфакс», он добавил: «Те предложения, которые по поручению президента мы внесли и которые связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации в контексте общей безопасности во всем евроатлантическом регионе, они четко отвечают на то, как мы видим эту ситуацию».
«И отвечают на вопрос о том, что Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги», – заявил глава МИД РФ.
- Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
- Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
- Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
Шойгу: НАТО отрабатывает на учениях применение против РФ группировок с задействованием Грузии, Молдовы и Украины
США и НАТО активизировали военную активность у границ РФ, стали чаще задействовать стратегические самолеты с условными пусками ядерных ракет по российским объектам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам», – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
«Количество их полётов у российских границ возросло более чем в 2
раза», – сказал он.
«Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части США. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдовы и Украины», – сказал министр.
По его словам, США наращивают военное присутствие у границ России.
«США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих», – отметил Шойгу.
- Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
- Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
- Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
США направили экспертов – помочь Украине в борьбе с хакерами из РФ
Власти США и Великобритания "незаметно" направили на Украину экспертов, которые должны помочь Киеву предотвратить потенциальные кибератаки со стороны России. Об этом пишет The New York Times.
Серьёзные кибератаки российских хакеров против Украины уже происходили в 2015 и 2016 годах. Они могут вывести из строя электросети, банковскую систему и другие важные компоненты экономики и правительства Украины.
По данным издания, атаки со стороны России происходят постоянно, однако в последний месяц они участились. Сейчас эксперты находятся в режиме повышенной готовности, поскольку новогодние праздники – самое уязвимое время для кибератаки.
По оценкам американской разведки, с помощью хакеров Россия хочет выставить президента Украины Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным" и получить повод для вторжения в страну.
В правительстве США считают, что президент России Владимир Путин "ещё не решил" по поводу широкомасштабного вторжения в Украину, поскольку за вторжением последуют санкции. Кибератаки, по мнению экспертов, могут остаться безнаказанными, так как власти России будут отрицать причастность к ним.
В администрации президента США Джо Байдена не стали комментировать отправку дополнительной помощи Украине. Власти заявили, что давно поддерживают усилия этой страны по укреплению киберзащиты и повышению киберустойчивости. В британском правительстве отметили, что помощь со стороны Великобритания и ее союзников носит оборонительный характер.
- США и страны Запада предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. По данным американской разведки, вблизи границ с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих.
- Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
- В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых Байден предупредил российского президента о санкциях против Москвы в случае начала военных действий. Путин в ответ заявил о неприемлемости расширения НАТО за счет Украины, однако власти США и руководство НАТО указали ему, что у России нет права вето на присоединение к Североатлантическому союзу новых стран, включая Украину.
Белый дом: США готовы к диалогу с Россией по нескольким каналам
Вашингтон готов к переговорам с Москвой по беспокоящим её вопросам безопасности, но США дают понять, что прежде Россия должна снять озабоченность Запада по поводу наращивания ее военного присутствия у границы с Украиной.
Об этом заявил Белый дом по итогам состоявшейся в понедельник, 20 декабря, телефонной беседы советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым.
Салливан сказал Ушакову, что США открыты к диалогу с Россией по нескольким каналам, включая прямое двустороннее взаимодействие, через Совет Россия-НАТО, а также по линии ОБСЕ. Одновременно советник главы Белого дома подчеркнул, что любые переговоры должны проходить в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона в Европе.
Как заметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, последние заявления согласуются с позицией США о необходимости контактов как с Россией, так и с Украиной и партнёрами в ЕС.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих.
Россия отрицает обвинения в том, что она готовит крупное вторжение на Украину, и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
В ходе виртуального саммита две недели назад президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина, что Соединённые Штаты введут жесткие экономические санкции против России, если она вторгнется на Украину, хотя Вашингтон дал понять, что он не считает, что Путин решился на такое нападение, отмечается в публикации на сайте "Голоса Америки".
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Согласно сведениям от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Ушаков уведомил Салливана о готовности Москвы к переговорам по безопасности и о том, что Россия на этих консультациях будет представлена замглавы МИД Сергеем Рябковым.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определают только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
РФ не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии – дипломат
Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал российский дипломат в эфире «Соловьев Live».
По его словам, стороны могут прийти к взаимопониманию, несмотря на первую реакцию Вашингтона, передает РИА Новости.«Я думаю, это была первичная реакция. Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет», – добавил Гаврилов.
По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – сказал он.
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Михаил Саакашвили: я приехал в Грузию, чтобы спасти её
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через свой Facebook-аккаунт обратился к своим сторонникам, которые в его день рождения выйдут на улицы с требованием освободить политика. В своем письме он рассказал о текущих событиях в стране, причинах своего возвращения и своих планах. По словам Саакашвили, для него сегодня существует единственный выбор – смерть или свобода, пишет СОВА.
В своем обращении третий президент Грузии пишет о том, что в тюрьму его поместили из-за того, что «мы создали современное государство» и «оказали сопротивление вмешательству России и не сдали столицу».
По словам Саакашвили, его «посадили и убивают» за экономические успехи и за то, что «Грузия впервые в истории стала игроком мирового уровня».
«Я мирно передал власть и покинул страну, чтобы никому не мешать, а грузинский народ сам определял свою судьбу и выбор», – пишет экс-президент.
В своем обращении Михаил Саакашвили объясняет и причины своего возвращения на родину.
«Я вернулся, потому что увидел, что все остановилось. Сегодня экономические данные Грузии такие же, как в 2012 году. Цены выросли втрое, рабочие места сократились вдвое, страна пустеет. И самое главное, наших людей лишили выбора и сказали, что они не могут ничего изменить демократическим путем в Грузии. Что у грузин есть только два выбора – беспрекословное рабство или выезд за границу в качестве второсортной рабочей силы», – говорит Саакашвили.
Свой выбор бывший президент видит так: смерть или свобода:
«Потому что Грузия умрет без свободы, и тогда моя жизнь потеряет смысл».
Единственный выход из сложившейся ситуации экс-президент Грузии видит в неустанной борьбе за то, «чтобы сломать стену отчуждения», в уличных протестах, борьбе внутри и за пределами законодательного органа. Только это, по его словам, заставит уйти правительство и назначить «настоящие выборы».
«Я приехал в Грузию, чтобы спасти ее, и я верю в очень успешное будущее моей страны, но этого будущего можно достичь только путем борьбы, и я останусь с вами до полной победы!» – написал Саакашвили.
Бывшему президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года. Сторонники Саакашвили проведут акцию в центре Тбилиси с требованием его освобождения.
В Грузии задержан фальшивомонетчик, обналичивший 563 поддельные монеты
Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала мужчину, обвиняемого в изготовлении и обналичивании фальшивых монет номиналом в 1 лари. Ему грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
«Расследование установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды кустарно изготовил 563 монеты (формы и размера монеты в 1 лари), которые с помощью аппарата быстрого зачисления перевел на счет жены, откуда сумма впоследствии была обналичена», – сообщили в ведомстве.
Ведомство сообщает, что при обыске дома у обвиняемого было изъято 30 монет ручной работы и необходимое для их изготовления оборудование.
Расследование ведется по второй части 180-й статьи Уголовного кодекса Грузии (мошенничество), передает СОВА.
COVID-19 в Грузии: 3282 новых случая, 53 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 169.
За сутки в стране выявили 3282 новых случая коронавируса. Накануне провели 49 347 тестов: PCR-тестов – 14 960, экспресс–тестов на антиген – 34 387.
Выздоровели еще 3263 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 913 738, выздоровевших – 866 339.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,65%, за последние 14 дней составляет 6,71%, за неделю – 6,24%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 743 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 399 482.
Отметим, что накануне в Грузии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Армения вернула Азербайджану двух задержанных военных
Армения при посредничестве России вернула Азербайджану двух военнослужащих, задержанных на армяно-азербайджанской границе 18 декабря. Об этом сообщили в Минобороны Армении.
«18 декабря в зоне ответственности одной из воинских частей Армении были задержаны двое военнослужащих азербайджанских ВС, которые нарушили границу. Исходя из гуманитарных соображений и при посредничестве России оба нарушителя возвращены азербайджанской стороне», – говорится в сообщении.
В Минобороны Азербайджана заявили, что двое военнослужащих – солдат-сверхсрочник Теймур Гусейнов и солдат Мурад Мустафаев во второй половине дня 18 декабря «заблудились ввиду неблагоприятных погодных условий и перешли на противоположную сторону в направлении государственной границы Лачинского района».
«В результате проведенных переговоров было обеспечено возвращение этих военнослужащих», – заявили в азербайджанском ведомстве.
Отметим, что ранее Ереван и Баку официально не комментировали информацию о задержании азербайджанских военнослужащих.
На прошлой неделе Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих, плененных в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября.
На территории ЕС разрешено применение вакцины Novavax
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для препарата Nuvaxovid производства этой биотехнологической компании.
Таким образом, Брюссель разрешил применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax на территории ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности. Она станет пятой из одобренных на территории сообщества. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет.
В Германии и нескольких других странах ЕС началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" нарушило планы тысяч европейцев на Рождество и Новый год. Отложено и проведение в январе Давосского всемирного экономического форума. Он пройдёт в начале будущего лета.
Абхазские власти предупредили граждан, что «будут пресекать нарушение закона»
В преддверии запланированного у сухумского драмтеатра оппозиционного митинга власти самопровозглашенной республики Абхазия обратились к гражданам.
Абхазский лидер Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия».
«Конституция и законы Республики Абхазия дают гражданам и общественно-политическим организациям право на открытое высказывание своего мнения, выражения определенной позиции по любому вопросу, в том числе право на выражение недовольства действиями властей. Однако, всё это чётко регламентируются законодательством, нарушать которое нельзя.
Мы признаём наличие проблем, нерешенных вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве. И потому предостерегаем всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия. Правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона», – заявил Бжания.
В обращении абхазский лидер назвал 2021 год «наполненным трудностями». По его словам, «испытания непрекращающейся коронавирусной инфекцией тяжело отразились на здоровье и жизни людей, на социально-экономическом положении и в целом на жизнедеятельности государства».
Глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
«Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искажённая информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия.
В целях обеспечения общественной безопасности будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. Поэтому, уважаемые граждане, прошу не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории Республики», – сказано в обращении министра.
Митинг оппозиции должен пройти сегодня, в 14:00 по местному времени на сухумской набережной, у здания Абхазского драматического театра.
Уехавший из Чечни критик Кадырова не может связаться с семьей
Уехавший из Чечни в Турцию оппозиционный блогер Хасан Халитов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что не может связаться со своим отцом и братьями, которые оставались в республике.
Халитов высказал опасение за их жизнь, поскольку ранее на его семью уже оказывалось давление. В частности, родных блогера заставляли публично, под видеозапись, «унижать и ругать» его. Кроме того, в одном из телефонных разговоров брат Халитова сказал ему, что семье угрожают физической расправой в том случае, если блогер «не успокоится».
Хасан Халитов связывает происходящее с тем, что он выступает с критикой Рамзана Кадырова. Он отметил, что и сам регулярно получает звонки с угрозами расправы.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Даудов, комментируя заявление Халитова, заявил, что властям республики «нет дела до каких-то там клоунов, которые находятся за границей».
Как отмечает «Дождь», Хасан Халитов уехал в Турцию, опасаясь мести. Он проходил свидетелем по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего в телевизионном эфире президента России Владимира Путина. Грузинские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны называли заказчиком покушения главу Чечни Кадырова.
Позже Халитов заявил, что Кадыров объявил его родственникам «кровную месть». В ответ отец блогера Гани Халитов записал обращение к сыну, в котором назвал его «своим врагом». Видео опубликовал депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.
- В октябре турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле четверых граждан России, которых обвинили в подготовке нападений на живущих на территории страны чеченских оппозиционеров. По данным СМИ, среди целей преступной группы был Хасан Халитов, а инструктировали ее ближайший соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, и бизнесмен Казбек Дукузов, который, по версии следствия, организовал как минимум четыре убийства врагов Кадырова в Европе.
- Телеканал «Дождь» признан российскими властями «иностранным агентом». Редакция не согласна с этим решением.
В Абхазии подтверждено 144 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 678 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 103 пациента. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 74 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 28 пациентов, состояние здоровья 10 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 14, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 16 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 038 человек. Зарегистрировано 550 летальных случаев. Выздоровели 29 549 человек.
МИД Беларуси заявил, что на посольство в Лондоне совершено нападение
МИД Беларуси заявил, что на посольство Республики в Лондоне 19 декабря было совершено нападение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ведомство.
Группа лиц, согласно заявлению МИДа, повредила фасад здания и напала на прибывших на место происшествия белорусских дипломатов. Одному из них потребовалась медицинская помощь - у него диагностирован перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба.
Нападавших задержала лондонская полиция. По версии Минска, они принадлежат к «радикально настроенной группе эмигрантов».
Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Белоруссии, где ему «заявили решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента».
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
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