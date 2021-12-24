Долгий провод Caucasus Online

Грузия продолжает участвовать в ряде международных арбитражных дел, суммы исков в которых исчисляются сотнями миллионов долларов. Особо следует выделить спор между грузинским государством и Насибом Гасановым, основателем Neqsol Holding, по поводу покупки компании Caucasus Online. За год только на юридические услуги израсходовано 78 миллионов лари, а количество штрафов перевалило за 240 миллионов лари.

Помимо недавно проигранного спора с «Интер РАО», правительство Грузии участвует в более чем 10 арбитражных спорах с инвесторами в различных секторах экономики. Пять из них были открыты против Грузии в 2020 году. На сегодняшний день самым актуальным является спор с Neqsol Holding.

Предыстория такова: в 2019 году компания азербайджанского миллиардера Насиба Гасанова стала единственным владельцем магистрального канала интернет-связи, соединяющего Грузию с Европой. В Национальной комиссии по коммуникациям тогда заявили о незаконности сделки, поскольку компания не согласилась на постановление регулятора о возмещении стоимости акций. С октября 2019 года Caucasus Online был оштрафован пять раз, в том числе, трижды на 270 тысяч лари.

Напомним, Caucasus Online является ведущим импортером оптового интернета для всего Южного Кавказа. С 2008 года компания стала единственным владельцем подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 1200 км, проходящего по дну Черного моря из Европы. Ее бывший владелец Хвича Макацария продал 49% акций азербайджанской компании в октябре 2019 года и, как выяснилось позже, без лишнего шума в августе 2020 года сбыл Гасанову и остальные активы.

23 июня председатель комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заверял, что переговорам нет альтернативы и что азербайджанская сторона приостановила арбитражный процесс.

«Есть предпосылки для достижения компромисса. Когда азербайджанская сторона приостановила процесс в международном арбитраже, это был позитивный шаг. Альтернативы переговорам нет, и эти переговоры должны быть успешными, особенно когда речь идет о нашей соседней стране, Азербайджане, который является для нас очень важным партнером», – говорил тогда Каха Бекаури .

Однако в ноябре выяснилось, что переговоры не привели к конкретным результатам, так как по факту Комиссия по коммуникациям вновь предложила Caucasus Online отменить покупку акций и ограничила крайнюю дату 31-м декабря.

По словам Георгия Кепуладзе, главы правления «Общество и банки», рассмотрение по данному иску будет продолжено в будущем году, однако происходящее беспрецедентно для Грузии – никогда в истории столько инвесторов не судились с государством:

«Трудно говорить о случайности, когда инвесторы хором подают иски против правительства – это свидетельствует как минимум о некомпетентности высших чинов экономической команды. Их бездеятельность выливается для нас с вами во множественный урон сразу по нескольким направлениям: мы выплачиваем колоссальные штрафы в проигранных спорах, расходуем десятки миллионов лари на оплату юридических услуг и, кроме прочего, отпугиваем потенциальных инверторов. За первые три квартала в страну поступило только 11 миллионов инвестиций из-за рубежа. И ведь это не предел – убежден, и руководство компании ENKA подаст иск за сорванный проект ГЭС на реке Намахвани, и наверняка Грузия проиграет и его».

Для участия в арбитражных и международных спорах Министерство юстиции только в 2022 году собирается израсходовать на услуги адвокатов 40 миллионов лари. Заявление Министерства юстиции о закупке юридических услуг в упрощенном порядке опубликовано в системе Государственного агентства по закупкам. В целом за последние шесть лет только на услуги зарубежных адвокатов Грузия израсходовала 172 миллиона лари, откуда только в текущем году – 78 миллионов лари.