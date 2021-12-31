Абхазская неделя: затратный бюджет, закрытый президент, проданная земля

Предновогодняя неделя в Абхазии была насыщена различными событиями, вызывавшими активную реакцию общества.

В парламенте в первом чтении принят проект государственного бюджета на 2022 год. Бюджет, который запланирован в размере около 12 млрд рублей, подвергся жесткой критике депутатов. Народные избранники отмечали, что представленный проект не является социально-ориентированным бюджетом, как заявляет правительство, носит инерционный, дотационный и затратный характер. Депутаты обращали внимание, что в то время, когда у государства задолженность перед пенсионерами, в стране серьезный энергетический и экономический кризис, от пандемии ежедневно умирают люди, большую часть собственных доходов страны правительство планирует потратить на содержание исполнительной власти. Однако предложение части депутатов вернуть бюджет исполнительной власти не встретило поддержки, и депутаты приняли финансовый документ в производство. Спикер Валерий Кварчия подвел итоги словами «Я не помню, чтобы мы с такой задолженностью когда-либо завершали год». И это правда.

На этой неделе президент продолжил свою линию на разделение общества: итоговую пресс-конференцию он провел без участия независимых СМИ. На пресс-конференцию были приглашены только государственные и российские средства массовой информации. Должна отметить, что такое разделение СМИ не предусмотрено абхазским законодательством, но характеризует главу государства, который планомерно уходит от демократических ценностей, заявленных в основных законах страны, и от собственных предвыборных обещаний.

Впрочем, с обещаниями не только у Бжания, но и у всех остальных членов правительства проблемы. Жители столицы так и не дождались ремонта центральных улиц, которые обещали отремонтировать к летнему сезону, затем ко Дню Победы, а потом – к Новому году. Пока жители Сухума гадают, какой же Новый год имело в виду руководство страны, на них сыпется новый поток обещаний – газопровод, аэропорт, полигон по переработке отходов и так далее.

На этой неделе продолжились переговоры объединенной оппозиции с президентом. Переговоры прошли в закрытом режиме, и, судя по комментариям, Аслан Бжания еще раз продемонстрировал свою недоговороспособность, проигнорировав все требования оппозиции, несмотря на то, что все эти требования составляли пакет обещаний кандидата в президенты Бжания. Президент подтвердил, что не готов к реформам в системе власти и не намерен менять систему выборов, а мнение оппонентов ему безразлично.

Между тем возмущение общественности вызвал очередной весьма странный проект, который был презентован на площадке правительства. Его представил бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он сообщил, что выкупил 45 гектаров «уникальной» (это его слова) земли на курорте Пицунда, чтобы построить многоквартирные дома под продажу жилья иностранцам, гостиницы, виллы, рестораны и так далее.

Слова экс-губернатора вызвали бурную реакцию в абхазском обществе, так как, согласно Конституции Абхазии, земля республики не продается, нет и закона, разрешающего продажу недвижимости иностранцам. Уж не знаю, каким образом эта часть выступления бывшего губернатора, который известен в Абхазии тем, что в 2004 году объявил блокаду нашей стране, попала в СМИ, но выступление Ткачева разошлось в социальной сети. Общественность расценила озвученный в правительстве проект как очередную коррупционную схему исполнительной власти, направленную на личное обогащение узкого круга чиновников. Проводились аналогии с двухмиллиардным железнодорожным кредитом, с которым Абхазия не расплатилась и по сей день. Кстати, российский предприниматель не озвучил сумму, по которой ему удалось «приобрести, выкупить» 45 гектаров уникальной прибрежной пицундской земли.

Пока правительство и сам Ткачев «вешали лапшу» на уши народу, пытаясь переиграть слова, «вылетевшие» из уст бывшего губернатора, руководство энергетической компании «Черноморэнерго» отчаянно призывало граждан экономить электричество, «чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света». Главный энергетик столицы Темур Джинджолия обратился и «к тем, у кого стоит оборудование для добычи криптовалюты, отключить его хотя бы в предновогодние дни… если есть какая-то толика совести». «Дайте людям встретить Новый год, отключите эти машинки, дайте нам тоже спокойно войти в новый год», – взывал он к совести майнеров. Похоже, что призыв энергетиков не был услышан, и 31 декабря в стране постоянно отключали свет, как, впрочем, и во все остальные дни. Возвращаясь к бюджету, отмечу, что в 2022 году восстановление энергосистемы не предусмотрено, и депутаты снова требовали от правительства заложить целевые средства на установку дистанционных счетчиков, но так и не нашли понимания. Поэтому должна сказать, что не столь важно, пройдет новогодняя ночь с отключением или без отключения света, гораздо тревожней отсутствие перспектив на развитие в следующем 2022 году. Если не считать перспективой «стеклянные бусы» в виде распродажи земли оптом и в розницу узким кругом чиновников.

Еще одна новость недели – избрание главы Центральной избирательной комиссии. ЦИК возглавил преданный сторонник Аслана Бжания, бывший абхазский омбудсмен Дмитрий Маршан.

И еще. Собрание судей на этой неделе сформировало Совет судей. По мнению юриста, депутата парламента Валерия Агрба, Собрание судей прошло с серьезными конституционными нарушениями, что скажется на отправлении правосудия в будущем, когда адвокаты или те, которые будут не согласны с решением судей, начнут оспаривать легитимность судебного процесса, «так как процедура избрания, принесения присяги нарушена».

Штаб по борьбе с пандемией сообщил накануне Нового года о продлении ограничений на проведение массовых мероприятий и о доставке 1 500 доз вакцин для ревакцинации граждан.

В последний день уходящего года можно с уверенностью сказать, что жители Абхазии вступают в Новый год без всяких надежд на позитивный сценарий развития страны. И это не может не огорчать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия