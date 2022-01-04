Дело Госинспекции становится евроатлантическим

Нарушением грузинской властью своих обязательств сочло посольство США реорганизацию службы госинспектора. В заявлении посольства также отмечается, что подобные шаги уменьшают шансы Грузии на вступление в НАТО и Европейский союз. В оппозиции согласны с такими оценками, в «Грузинской мечте» считают произошедшее «недоразумением и ошибкой».

Сильные демократические институты и приверженность верховенству закона – лучшая защита Грузии от российской агрессии, говорится в заявлении посольство США:

«На прошлой неделе правящая партия нарушила обязательства правительства, упразднив Государственную инспекцию, которая занимается расследованием случаев насилия со стороны полиции и защитой конфиденциальности данных. Особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного обзора и анализа этих законодательных изменений. Умышленно или непреднамеренно правящая партия подает сигнал, что независимый надзор за правительством или инакомыслие, даже если это предусмотрено законом, будут подвергнуты карательным мерам вплоть до увольнения. Общественности не предоставили убедительных объяснений, почему возникла необходимость в поспешности этих изменений без надлежащих консультаций».

«Действия, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные органы, наносят ущерб стремлению Грузии к членству в НАТО и Европейском союзе», – резюмируется в заявлении.

Напомним, в последние дни уходящего года «Грузинская мечта» приняла пакет законодательных поправок, которые разделили службу госинспектора на две части, оставив без работы руководителя службы Лонду Толорая. По мнению многих экспертов, произошло это неслучайно. Недавно госинспектор расценила распространение видеокадров насильственного водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили как нарушение прав человека и закона «О защите персональных данных». Примечательно, что против поспешного рассмотрения законопроекта выступили практически все послы дипмиссий США и Европы, а также Комиссия Совета Европы по правам человека.

Член политсовета «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе считает, что евроатлантическое будущее Грузии под угрозой:

«Я не припоминаю таких заявлений, где прямо подчеркнуто, что подрыв демократических институтов является посягательством на будущее страны. Именно так оценивают в Соединенных Штатах упразднение службы госинспектора».

Свою озабоченность высказали в партии экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии».

«В последнее время от лидеров «Грузинской мечты» звучит неприятие критики со стороны стратегических партнеров, более того, в правящей команде расценивают происходящее как вмешательство во внутренние дела страны. В условиях, когда 20% территорий оккупированы противником, подобный тон со стратегическими партнерами недопустим», – заявила член политсовета партии Анна Бучукури.

Впрочем, в «Грузинской мечте», напротив, считают, что подобные заявления подрывают доверие грузинской общественности к ее западным партнерам – со специальным заявлением на брифинге выступил председатель партии Ираклий Кобахидзе:

«У нас за плечами тридцать лет очень успешного сотрудничества с нашими партнерами. Очень часто мы принимаем их советы, но бывают, к сожалению, такие исключительные случаи, когда мы слышим от них несправедливые и неверные оценки, и последнее заявление наглядный тому пример. Есть фактические неточности, технические ошибки, что очень прискорбно. В частности, говорят об упразднении службы госинспектора, а это неверно. Фактически конкретная служба была разделена на две части, и компетенции не только не были сокращены, а, напротив, полномочия были расширены. И это явно фактическая ошибка этого заявления».

По мнению наблюдателей, остается небольшой шанс на пересмотр решения парламента. Произойдет это, если президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето.