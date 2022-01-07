Абхазская неделя: каникулы, «мучной» старт предвыборной гонки, стрельба в «Гаруде»

Абхазия на длинных новогодних каникулах, которые продлятся с небольшим перерывом на три рабочих дня на следующей неделе до 17 января. Народ в поисках развлечений, выбор которых невелик, двинулся в горы. В постновогодние дни озеро Рица стало самым посещаемым местом в стране не только для иностранных туристов, но и местных жителей, несмотря на то, что здесь без остановки идет снег, высота снежного покрова превысила отметку 50 сантиметров и сотрудники Рицинского национального парка не справляются с расчисткой дороги, образуются заторы. Дорога на Ауадхару закрыта из-за опасности схода лавин. А на побережье светло и солнечно – плюс пятнадцать. Попадаются героические туристы, которые совершают заплывы в море.

Тем временем абхазские энергетики начали новый год со старой работы – они ремонтируют линии электропередач, которые выходят из строя из-за больших нагрузок на сети. По этой причине 1 и 2 января жители Гудаутского района остались без электричества, а 5 января авария на высоковольтной линии оставила без света часть Очамчырского района.

5 января «Черноморэнерго» объявило о введении ограничений на подачу электроэнергии в столице республики Сухуме. Введение бессрочного графика веерных отключений энергетики объясняют высокими нагрузками в сети.

Кризис в энергетике вывел на митинг жителей поселка Цандрипш в канун Рождества. Люди собрались перед местной администрацией, чтобы выразить свое возмущение постоянным отсутствием света, и обратились к главе государства с требованием решить эту проблему. Глава поселка Адгур Дасания объяснил, что подстанция, питающая часть поселка, несколько сел района и участок железной дороги, проходящий через Цандрыпш, не выдерживает нагрузок и с некоторых пор ее мощности перестало хватать. «Когда поезда едут, приходится отключать население от электросети», – говорят чиновники.

Представители администрации называют несколько причин увеличившегося потребления электроэнергии – майнинг, большое количество туристических объектов, гостиниц. Еще одна причина связана с ростом объемов грузоперевозок в Абхазию и через Абхазию. Из отчета Абхазской железной дороги следует, что объемы грузоперевозок возросли по сравнению с 2019 годом в два раза, а по сравнению с 2020 годом в три раза, и составили в минувшем году 450 тысяч тонн.

Местные энергетики разместили в «Инстаграм» видео, на котором сотрудник железнодорожной тяговой подстанции Цандрипш Роберт Каракеян «доводит до сведения» президента Аслана Бжания, что для решения проблемы необходимо поставить трансформатор для поселка объемом 10 мегаватт. Сейчас в поселке введен график отключений света, чтобы «население, хоть часть, по часу имело свет», – сообщил Роберт Каракеян.

Скорее всего, причиной пожара в Сухуме 2 января также стали энергетические проблемы. Хозяин дома, человек с ограниченными возможностями, погиб еще до приезда сотрудников МЧС.

После Нового года некоторые районы Абхазии запорошило, но только не снегом, а мукой. Как-то одновременно различные меценаты в нашей стране и за ее пределами стали одаривать жителей отдельных районов подарками в виде пшеничной муки. Такое стихийное явление большинство активных пользователей социальных сетей связывает со стартом предвыборной кампании в парламент Абхазии, которая запланирована на 12 марта нынешнего года. Жители районов щедро благодарят своих благодетелей через СМИ и посредством социальных сетей.

Первым указом президента в этом году стал указ об увольнении главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава. 4 января Аслан Бжания освободил Беслана Бигвава от должности «на время производства предварительного расследования». Напомним, что в ночь на 1 января в сухумском ресторане выстрелами из пистолета были ранены два человека – сотрудники ресторана. По информации пользователей, выстрелы произвел глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава. 2 января МВД сообщило о факте огнестрельного ранения певца Тамаза Цулукия, однако имя стрелявшего так и не было названо. 5 января Беслан Бигвава дал показания следствию и в этот же день выступил с обращением, в котором попросил прощения у жителей района «за инцидент, который не должен был произойти», и призывал не ввязываться в полемику в интернете, а дождаться окончания следственных мероприятий.

Если верить статистике, то новогодние дни отмечены некоторым спадом заболеваемости. На этой неделе зафиксировано 220 случаев заболевания.

Однако самой востребованной темой недели были события в Казахстане. Наблюдая за полемикой в абхазском сегменте социальной сети, не могла не заметить, что жители нашей страны проводили сравнение с ситуацией в Абхазии. Палитра мнений самая разнообразная, но ввод войск ОДКБ вызвал настороженность и недоумение у большинства пользователей социальных сетей.

Сегодня в Абхазии, как и во всем православном мире, отмечают Рождество. В ночь на 7 января в храмах Абхазии прошли праздничные богослужения. А для политиков это еще один повод посоревноваться в наилучших пожеланиях народу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия