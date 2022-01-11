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В Абхазии оппозиционного активиста заключили под стражу на 1.5 месяца
Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на 1.5 месяца (до 22 февраля) оппозиционного активиста Батала Цвижба. Решение принял судья Марат Авидзба, сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Батал Цвижба – участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
Сегодня же будут рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения для остальных задержанных. Накануне в прокуратуре заявили, что задержаны пятеро оппозиционеров, а не шестеро, как сообщала оппозиция.
21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Другие новости дня
Бывший координатор штаба Навального в Костроме уехал из России
Бывший координатор штаба Навального в Костроме Александр Зыков временно уехал из страны из-за угрозы уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Зыков рассказал, что 26 декабря сотрудники полиции попросили его соседа предоставить парковочное место рядом с домом активиста на несколько дней. Позже Зыков встретил полицейских на входе в посольство, куда он приезжал на собеседование на получение визы для учебы за границей.
Активист предположил, что полицейские готовятся задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Статья предусматривает от 6 до 10 лет колонии.
Зыков не сообщил, в какую страну уехал. По его словам, он планирует продолжать заниматься политической деятельностью. "Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам. Я больше всего хочу, чтобы Лилия Чанышева, которая сейчас в тюрьме, стала свободной", – сказал активист в комментарии "7х7".
- Ранее страну покинул журналист Виктор Шендерович (включён в реестр СМИ-"иноагентов"). Компания Евгения Пригожина "Конкорд" обратилась в полицию с заявлением о клевете, из-за чего журналисту грозит уголовное дело.
- Бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали в ноябре. Среди других задержанных координаторов штабов: Егор Бутаков в Архангельске, Вадим Останин в Барнауле, Захар Сарапулов в Иркутске, Ксения Фадеева в Томске, а также бывший SMM-менеджер штаба Андрей Городецкий в Энгельсе.
- Сеть штабов Алексея Навального в России признана экстремистской организацией и запрещена. По данным сторонников Навального, почти все руководители штабов уехали из страны.
Приговор по делу против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели огласят 12 января
В Тбилисском городском суде завершился итоговый процесс по т.н. делу об отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии», банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели – отцом основателя оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. Как пишет СОВА, решение судья огласит завтра, 12 января, в 11:00 по тбилисскому времени.
«Это – политическая вендетта. У нас было предложение от Бидзины Иванишвили, кажется, в прошлом году, мол, давайте закончим. Знаете, как он хочет? Чтобы все перед ним были в долгу, вот чего он хочет. Либо ты должен быть у него в долгу, либо в его черном списке, чтобы всегда был компромат для давления. Он сумел этого добиться в масштабах всей страны – при помощи СГБ, подкупа, выдачей кредитов на кого-то, я говорю о чиновниках, передачей денег в белом конверте, это все реальность. Если мы не скажем правду в этой стране, мы останемся в этом болоте. Я не хочу в нем быть, уверен и вы тоже», – заявил Мамука Хазарадзе после заседания.
Ранее Хазарадзе удалили из зала суда. Между ним и прокурором произошла словесная перепалка, передает агентство «Новости-Грузия».
«Уже три года вы несете какую-то чушь, воздержитесь. Кому мы говорите о вежливости, вы ничего не путаете? Это не суд, вы рабы Бидзины», — заявил Хазарадзе прокурору, который призвал Хазарадзе прекратить угрозы. После словесной перепалки судья призвал лидера «Лело» покинуть зал суда.
Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе 24 июля 2019 года прокуратура обвинила в совершении групповой легализации незаконных доходов в размере 16 664 000 долларов, сопровождавшееся получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии). Что касается Автандила Церетели, то прокуратура обвиняет бизнесмена в содействии Джапаридзе и Хазарадзе в легализации незаконных доходов. Сами обвиняемые считают дело «политическим» и указывают, что речь идет об обычном переводе денег между банком и его партнером. Кроме того, в деле нет пострадавшей стороны.
В США почти 1,4 миллиона заражений COVID-19 за сутки
В Москве максимум с начала ноября – более 4600
В США за прошедшие сутки выявили почти один миллион четыреста тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за все время пандемии, пишет Reuters. Умерли за последние сутки 1900 пациентов с COVID-19.
Предыдущий суточный максимум заражений был установлен в США 3 января. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона человек.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма "омикрон", который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжёлому течению болезни и росту количества смертей. 5 января Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что на этот штамм пришлось 95 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в стране за неделю.
В России, как считает заместитель руководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов, рост числа заболевших из-за распространения штамма "омикрон" произойдет в конце января – начале февраля. Он отметил, что новый вариант коронавируса распространяется очень быстро, однако число госпитализаций, по данным из ЮАР и Великобритании, снижено почти в три раза, а летальность от 4 до 17 раз в зависимости от страны.
В то же время, по словам Логунова, летальность от варианта "омикрон" COVID-19 пока ещё существенно выше (в 50–100 раз), чем от гриппа.
На 30 декабря официально сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения "омикроном". 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что появились незавозные случаи, когда заболевали люди, не выезжавшие за границу.
В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. Заболеваемость оказалась максимальной больше чем за неделю. В Москве же число заражений подскочило до максимума с начала ноября – 4635 инфицированных, что почти на 67 процентов больше, чем в понедельник.
В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже для России
В Латвии спецслужбы задержали двух человек, подозреваемых в работе на военную разведку России. Они были отправлены под арест. Об этом стало известно в начале года из материалов уголовных дел, сообщает Delfi.
По версии следствия, задержанные передавали российским спецслужбам информацию о вооруженных силах Латвии и расширении присутствия НАТО в стране. С представителями военной разведки они встречались на территории России, сообщает Служба государственной безопасности Латвии.
Один из подозреваемых, по версии латвийской прокуратуры, использовал контакты, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, для получения, анализа и передачи данных российской разведке. Второго подозревают в многолетнем сотрудничестве с Москвой. Их имена, а также какие должности они занимали в Латвии, не сообщается. Неизвестно и точное время, когда их арестовали — сообщается лишь, что это произошло в 2021 году.
- Ранее Служба государственной безопасности задержала депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре завести в отношении него уголовное дело, сняв с депутата неприкосновенность.
- В советское время Адамсонс работал в Военно-морском флоте на Сахалине и занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. В 1992 году он вернулся в Латвию, был утвержден заместителем командира Морских сил Латвии. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии, позже был утвержден Министром внутренних дел. Суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента Адамсонс сохранил.
Суточный прирост случаев COVID-19 в Грузии может достигнуть 60 тысяч
На пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может достигнуть 60 тысяч, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно. Об этом журналистам сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«По последним данным института прогнозирования, мы можем войти в пик (распространения омикрон-штамма) в первой декаде февраля – с показателем до 60 тысяч новых случаев в день, из них лабораторно будут подтверждаться 20-30%», – сказал Гамкрелидзе.
Он добавил, что на этот штамм уже приходится около 45 процентов новых случаев по стране, в Тбилиси – около 60%. При этом у большинства пациентов – легкое течение болезни, они проходят лечение в домашних условиях.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.
Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают, что «омикрон» легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации.
Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря.
Проживающие в аварийном здании в Тбилиси беженцы провели ночь на улице
Сотни вынуждено перемещенных лиц, которые проживают в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, в знак протеста провели ночь на улице.
Беженцы проживают в здании бывшего санатория «Картли». Они утверждают, что здание аварийное и требуют от правительства передать им новые жилплощади, пишет агентство «Новости-Грузия».
Акция продолжалась до поздней ночи, на месте была мобилизована полиция.
Жители дали властям срок в 24 часа и ожидают конкретного предложения о своем переселении. В противном случае они намерены установить палатки и продолжить акцию протеста.
«Обрушились стены на третьем и седьмом этажах. Но, этого, как видно, недостаточно и обязательно кто-то должен умереть, чтобы к нам пришли и предложили улучшить условия. Здесь невозможно жить, у нас нет газа, только электричество. Никто на нас не обращает внимания. Нам обещали, что 31 декабря у нас будут квартиры. Кроме того, есть заключение, что это здание аварийное», – заявила одна из жильцов Нато Николадзе.
На месте находился заместитель директора Агентства по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.
Он также отметил, что до завершения тендера агентство оплатит беженцам аренду жилплощади в Тбилиси.
Выборы югоосетинского президента должны состояться 10 апреля
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в самое ближайшее время намерен утвердить дату предстоящих президентских выборов. Они должны состояться 10 апреля текущего года. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Алан Тадтаев.
«По Конституции нашей республики, это должно быть второе воскресенье того месяца, в котором проводились предыдущие выборы президента, и в котором пять лет тому назад был избран президент Республики Южная Осетия», – отметил Тадтаев.
Спикер уточнил, что второе воскресенье в апреле 2022 года выпадает на 10-е число, решение парламентариями должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Как указывает агентство «Рес», дата выборов должна быть утверждена до 29 января.
«Парламент в ближайшее время созовет сессию, на которую данный вопрос об объявлении выборов президента будет вынесен. Вопрос будет вынесен мною на президиум парламента и, соответственно, на сессию парламента», – сказал Тадтаев.
По его словам, на данном этапе вопрос обсуждается во фракциях и депутатских объединениях.
Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок. «Мне не за что стыдиться перед своим народом», – добавил он.
США отвергли попытки РФ отменить политику «открытых дверей» НАТО – Госдеп
США решительно дали понять России, что не допустят попыток препятствовать политике «открытых дверей» НАТО и сотрудничеству Вашингтона с другими суверенными странами, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США», – сказал Прайс, комментируя переговоры США и России в Женеве.
«Например, мы не позволим никому закрывать дверь странам для вступления в НАТО. Политика «открытых дверей» всегда была главной для альянса НАТО», – указал он.
Представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не будут отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США, пишет «Интерфакс».
Прайс добавил, что России не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и не недооценивать риски возможного усиления конфронтации.
Отвечая на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины, Прайс пояснил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности при проведении учений.
По информации СМИ, Прайс также заявил: «Россия на протяжении и многих лет вмешивается, оккупирует, разжигает конфликты против своих соседей и других, список длинный — Украина, Грузия, Молдова, это лишь некоторые из них».
В понедельник в Женеве делегации из России и США провели переговоры по темам безопасности. Американскую делегацию возглавила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, а российскую - Рябков.
В Грузии выявили максимальное с 10 ноября число новых случаев COVID-19
За сутки в Грузии выявили 5486 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 10 ноября прошлого года.
Накануне провели 57 546 тестов: PCR-тестов – 18 262, экспресс–тестов на антиген – 39 284. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 9,53%, за последние 14 дней составляет 8,1%, за неделю – 9,63%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 264. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов.
Выздоровели еще 2893 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 968 313, выздоровевших – 916 421.
За сутки вакцинирован от коронавируса 10 881 человек, всего использовано вакцин – 2 565 599.
Алихан Смаилов стал премьер-министром Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в мажилис парламента предложение о назначении Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. Главы фракций, в том числе фракции «Нур Отан», и представитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана высказались в поддержку его кандидатуры. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил, что кандидатуру Смаилова поддержали все 89 депутатов, участвовавших в голосовании.
Как пишет Казахская редакция Радио Свобода, Алихан Смаилов поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что правительство будет реализовывать макроэкономическую программу, предпримет шаги для обуздания инфляции.
Указ о назначении Смаилова новым премьер-министром опубликован на сайте Акорды. После отставки правительства 5 января на фоне протестов в западных регионах он исполнял обязанности премьер-министра.
49-летний Алихан Смаилов с сентября 2018 года по февраль 2019 года работал министром финансов. 25 февраля 2019 года указом президента Казахстана назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года переназначен на эту должность.
Ожидается, что сегодня будет объявлен новый состав правительства. Анонсируя «кадровые перестановки» в эфире государственного телеканала «Хабар 24», пресс-секретарь президента Берик Курмангали заявил, что «президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста».
Президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. По его словам, вывод сил начнется 13 января.
"Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", — заявил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан обоснованно обратился за помощью к ОДКБ. По его словам, "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы". Токаев раскритиковал работу Комитета нацбезопасности страны, который "не разглядел угрозу".
По данным МВД Казахстана, за время протестов были задержаны 10 тысяч человек. Всего в Казахстане после беспорядков начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, отчитались в пресс-службе президента.
- 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения миротворцев.
- Токаев сообщал, что в Казахстане развернуты 2,3 тыячи миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал места дислокации иностранных войск: Нур-Султан, Алматы, Алматинская область.
В Абхазии за сутки выявили 137 новых случаев коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 585 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 137 из них (днем ранее – 80).
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31 667 человек.
В США впервые человеку успешно пересажено сердце свиньи
В Соединенных Штатах первые в истории была осуществлена успешная трансплантация сердца свиньи человеку. Пересадка сердца была проведена в пятницу 57-летнему Дэвиду Беннету в медицинском центре университета Мэриленда.
По словам врачей, пациент всё ещё подключен к аппарату "искусственное сердце-легкие", но новое сердце уже действует почти в полную силу. Они планируют отключить аппарат искусственного кровообращения во вторник.
Дэвид Беннет согласился на экспериментальную процедуру после того, как все другие способы лечения оказались неэффективными и он не мог получить донорское сердце из-за слишком плохого состояния здоровья. "Выбор был простой: смерть или трансплантат, - сказал Дэвид Беннет перед операцией. Я хочу жить. Я знаю, это прыжок в неизвестное. Но это мой единственный выбор".
Врачи пока не берутся делать прогнозы, но специалисты говорят о том, что эта процедура может стать переломным событием. "Открываютcя пути, которые, я верю, приведут нас к коренным переменам в том, как мы подходит к лечению людей в случае отказа органов", - говорит в интервью New York Times хирург-трансплантолог Дэвид Классен.
В прошлом году больше 41 тысячи американцев получили донорский орган. Почти 4 тысячам американцев была произведена трансплантация сердца. Но потенциальный спрос на донорские органы гораздо выше. В последнее десятилетие активно ведутся эксперименты со свиньями, в ходе которых с помощью генной инженерии ученые пытаются вывести животных, чьи органы не будут отторгаться организмом человека. Пока непонятно сколь успешными будут эти эксперименты, поскольку проблема отторжения органов существует во многих случаях пересадки органов от человека человеку.
Попытки ксенотрансплантации - пересадки органов животных человеку были предприняты десятилетия назад. Первые трансплантации почек шимпанзе человеку были проведены в 60-х годах прошлого века. В одном из случаев почка функционировала в течение 9 месяцев. В 1983 году сердце бабуина было пересажено младенцу Бэби Фэй. Девочка умерла через три недели.
Виктор Шендерович решил уехать из России и «переждать снаружи»
Писатель, сатирик, драматург Виктор Шендерович объявил о своём решении дождаться лучших времём в России, находясь "снаружи".
"Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" - к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам...
Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла!", написал Виктор Шендерович в Фейсбуке.
30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — "иностранных агентов".
- Виктор Шендерович - москвич. Родился в 1958 году в Москве, отец был инженером, мать - педагогом. Дед по отцовской линии, Семён Маркович Шендерович работал на заводе ЗИЛ, дважды подвергался политическим репрессиям в 1929 и 1948 годах. Другой дед, Евсей Самуилович Дозорцев, был начальником отдела ПВО Наркомата угольной промышленности. Старший лейтенант Евсей Дозорцев, командир роты стрелкового полка, погиб на фронте 7 октября 1941 года под Ленинградом.
- Виктор Шендерович в 15 лет поступил в Театральную студию Олега Табакова.
- В 1988 году стажировался в Высшем театральном училище им. Щукина по специальности "педагог по сценическому движению". Лауреат многих премий, среди которых "Золотой телёнок", "ТЭФИ", "Золотое перо России". Сотрудничает с Радио Свобода, с 2003-го по 2009 год вёл на РС передачу "Все свободны".
- В 2005 году баллотировался в Государственную Думу по Университетскому округу Москвы как независимый кандидат, выборы проиграл, набрав 19 % голосов избирателей и проиграв Станиславу Говорухину, набравшему 38 %. О своём "походе в политику" написал документальную книгу "Недодумец, или Как я победил Марка Твена".
Умер председатель Европейского парламента Давид Сассоли
Ему было 65 лет
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли умер во вторник в больнице итальянского города Авиано в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо. Дата и место похорон будут известны в ближайшие несколько часов.
Сассоли был госпитализирован в онкологический центр в Авиано 26 декабря в связи с тяжёлыми нарушениями работы иммунной системы. 10 января Куильо объявил, что глава Европарламента отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.
Это вторая госпитализация Сассоли за последнее время. В сентябре он попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии из-за болезни легионеров (острое инфекционное заболевание).
Ранее в декабре Сассоли заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в Европейский парламент. Выборы его преемника на вторую половину парламентского срока были назначены на 13 января.
Давид Сассоли родился во Флоренции в 1955 году. До прихода в политику работал журналистом и телеведущим. Член Демократической партии, был избран в Европарламент в 2009 году. С 2014 по 2019 годы он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его.
В апреле прошлого года российский МИД ввёл санкции против Сассоли, запретив ему въезд в Россию, в ответ на санкции Евросоюза в отношении Москвы после отравления Алексея Навального.
Суд оставил в тюрьме граждан, помогавших Саакашвили вернуться в Грузию
Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемых по делу о незаконном пересечение границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
По данным прокуратуры, Саакашвили тайно прибыл в порт Поти из Украины на пароме, который перевозил трейлер с молочными продуктами. Несколько дней он находился на западе Грузии, а затем отправился в Тбилиси, где и был задержан на квартире водителя трейлера Элгуджи Цомая. Также следствие привлекло к ответственности по делу незаконного пересечения границы еще трех человек – это напарник владельца трейлера, а также двое сотрудников таможни в Поти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Официально обвинение в незаконном пересечении границы Саакашвили были предъявлено 20 октября. Дела причастных к этому факту четырех человек - Элгуджи Цомая, Георгия Нариманидзе, Зураба и Шалвы Цоцория, быди выжелены в отдельное производство. Они обвиняются в «сокрытии тяжкого преступления» и помещены в заключение до окончания следствия. Кроме того, Цомая предъявили еще одно обвинение - за помощь в пересечении границы. На процессе 28 декабря 2021 года обвиняемые признали свою вину.
Как отмечают оппозиционные телеканалы, адвокаты и семьи подсудимых рассчитывали на смягчение приговора в обмен на признание ими своей вины. Однако, по словам прокурора Левана Вепхвадзе, ни о какой процессуальной сделке разговор не шел и задержанным никто ничего не обещал.
«Что касается показаний, которые дали обвиняемые, подтверждаю, что они признали свою вину, но это не является безусловным основанием для замены меры пресечения. Никто никому ничего не обещал, это их позиция», - сказал прокурор.
По его словам, признание вины обвиняемыми будет учтено при вынесении судом приговора. Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии «Сокрытие тяжкого преступления», которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в «незаконном пересечении границы». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО
«России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», - заявил сегодня, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков по завершении американо-российской встречи в рамках Диалога по стратегической стабильности.
«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса», - сказал Рябков журналистам, передает РИА Новости.
«Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России», - подчеркнул он.
Сергей Рябков: Нет оснований опасаться эскалации вокруг Украины
В Женеве на территории постпредства США при отделении ООН прошли переговоры делегаций США и России о гарантиях безопасности. Восьмичасовая встреча прошла в закрытом формате.
Переговоры состоялись по инициативе России.
Российскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США - первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.
«Разговор был сложным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела углубленную проработку. Мы в свою очередь объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО [у российских границ] - это абсолютный императив», - резюмировал итоги встречи Сергей Рябков в ходе брифинга.
По словам дипломата, российская делегация заверила американскую сторону об отсутствии планов «напасть на Украину»: «Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария».
«О перспективах всей работы мы будем судить по итогам мероприятий, которые предстоят в ближайшие дни. После этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения процесса [переговоров], либо же мы с сожалением можем констатировать, что НАТОвская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будем смотреться по-иному», — сказал Рябков.
Замминистра иностранных дел России также призвал США к «максимальной ответственности», так как, по его мнению, «риски усиления конфронтации недооценивать нельзя», а главные вопросы остаются «подвешанными».
Представитель США Венди Шерман заявила, что прямого ответа от России на призывы к деэскалации ситуации на границе с Украиной получено не было.
«Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [в
Украину], вернув военных обратно на места дислокации», - подчеркнула первый заместитель госсекретаря США.
- В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток.
- Представители России и США продолжат встречи 12 января на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Турнава: правительство и Energo-pro Georgia решают вопрос с незаконным майнингом
Правительство Грузии совместно с энергораспределительной компанией Energo-pro Georgia, занимается решением вопроса незаконного потребления электроэнергии в регионе Сванети. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
В Грузии уже месяц активно обсуждается вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в высокогорном регионе Местия. Регион привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей, пишет агентство «Новости-Грузия». Население Местия получает электричество бесплатно. До конца декабря жители Сванетии получали электроэнергию по графику. Причина – перегруженность и повреждение электросетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами.
«Безусловно, недопустимо незаконное потребление электроэнергии, особенно так называемые проблемы с бытовым майнингом, которые, как мы знаем, там существуют. Мы работаем с местным самоуправлением, а также с Energo-pro Georgia, которая поставляет электроэнергию в Сванетию, чтобы поэтапно решить этот вопрос», - заявила Турнава.
Министр считает, что на данном этапе не стоит привлекать полицию для выявления майнеров. Она считает, что жители региона не поставят под вопрос туристический сезон.
- До Нового года жители Местия провели несколько акций протеста, требуя закрыть майнинговые фермы. Они обвиняли местные власти в покровительстве майнерам. В свою очередь, компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию.
- Перед Новым годом десятки жителей Местия провели ритуал клятвы на иконе и обещали отключить все действующие в регионе майнинги. Несмотря на это, потребление электроэнергии в Местия пока не уменьшилось.
- Согласно данным исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.
Мать Саакашвили рассказала об ухудшении состояния его здоровья
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, заявила журналистам его мать Гиули Аласания после того, как встретилась с сыном в руставской тюрьме №12.
Аласания считает, что Саакашвили нуждается в медицинском обследовании, пишет агентство «Новости-Грузия».
«У него все те же симптомы, которые были и раньше, однако они ухудшились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног – все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме», – сказала Аласания.
Экс-президент Грузии 29 декабря был переведен из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму №12. Адвокаты, соратники и личный врач Саакашвили выступали категорически против перевода и утверждали, что это произошло против его воли.
В горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно по обвинениям в совершении должностных преступлений. Согласно решению суда, он должен провести в тюрьме шесть лет.
Председателем политсовета «Единого национального движения» стал Коба Накопия
Депутат парламента Коба Накопия стал председателем политсовета «Единого национального движения» (ЕНД) – крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили. Ранее этот пост занимал Ника Мелия, который остается председателем ЕНД.
Мелия также будет совмещать пост руководителя тбилисского отделения партии, сменив на этом посту Заала Удумашвили.
На посту исполнительного секретаря партии Кобу Накопия сменил один из лидеров ЕНД Петре Цискаришвили. Заместителем председателя политсовета партии стал Акакий Минашвили.
Столтенберг: НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины
Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Столтенберг заявил перед началом Комиссии Украина-НАТО, которая в понедельник проходит в Брюсселе.
«Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа», – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.
Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет приверженность своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.
«Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы», – отметил генсек.
12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых «гарантий безопасности» и требования нерасширения НАТО.
В Казахстане сообщили о смерти главы областной полиции и полковника КНБ
В Казахстане, предположительно, покончил жизнь самоубийством начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".
Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе акимата (административного центр региона) Тараза (бывший Джамбул). Сейчас выясняются причины произошедшего, уточнил собеседник агентства.
По данным телеграм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после массовых протестов было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал. Об этом же пишут телеграм-каналы Mash и Readovka.
В Комитете национальной безопасности сообщили также о гибели полковника КНБ Азамата Ибраева. Его тело найдено во дворе собственного дома в столице Казахстана Нур-Султане. О причинах смерти официально не сообщается.
В Алматы умер от инфаркта на рабочем месте заместитель начальника районного управления полиции Танат Назанов, сообщает Orda.kz со ссылкой на городской департамент полиции.
- 8 января в Казахстане задержали и поместили в изолятор бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.
- В связи с массовыми протестами, которые начались в Казахстане 2 января, в стране были задержаны почти 8 тысяч человек. Также сообщалось о 164 погибших. Поводом для протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Позже у протестующих появились политические требования. 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовые ведомства Казахстана в том, что те "проспали" готовившиеся протесты. Президент Казахстана заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ.
МВФ предупредил о финансовых потрясениях в случае роста ставки ФРС США
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, могут столкнуться с проблемами, если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования. Об этом говорится на сайте организации.
Цены в США растут самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия, а новый штамм коронавируса вызывает дополнительные опасения, отметили в МВФ. Страны с развивающейся экономикой также сталкиваются с повышенной инфляцией и значительно более высоким госдолгом. Его средний уровень вырос почти на 10 процентных пунктов с 2019 года, пишет издание Lenta.ru
«В отличие от США, их экономическое восстановление и рынки труда менее устойчивы. Хотя стоимость долларовых займов для многих остается низкой, опасения по поводу внутренней инфляции привели к тому, что в прошлом году несколько развивающихся рынков, включая Бразилию, Россию и Южную Африку, начали поднимать процентные ставки», — подчеркнули в организации.
Резкое повышение ставки в США может потрясти финансовые рынки, уверены в МВФ. Это может привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках, предрекают эксперты.
Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС США четыре раза за 2022 год повысит ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может начать сокращать свой баланс в июле, а возможно, и раньше.
Прогнозируемое ужесточение монетарной политики связано с высокой инфляцией и ситуацией на рынке труда. Так, уровень безработицы в США впервые с начала пандемии упал ниже 4%, пишет РБК.
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