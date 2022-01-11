В Абхазии оппозиционного активиста заключили под стражу на 1.5 месяца

Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на 1.5 месяца (до 22 февраля) оппозиционного активиста Батала Цвижба. Решение принял судья Марат Авидзба, сообщает корреспондент «Эха Кавказа».

Батал Цвижба – участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.

Сегодня же будут рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения для остальных задержанных. Накануне в прокуратуре заявили, что задержаны пятеро оппозиционеров, а не шестеро, как сообщала оппозиция.

21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.

23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».

8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.

Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.