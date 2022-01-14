Югоосетинская неделя: предвыборная маниловщина и взаимные обвинения

Первая рабочая неделя 2022 года началась с подведения итогов последней в прошлом году сессии парламента. Эмоциональная дискуссия между президентом и депутатами из-за разногласий по границе тогда отвлекла внимание общественности от других решений, которые были приняты на том заседании законодательного собрания.

В этом смысле неудивительно, что первая рабочая неделя началась с обсуждения программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Авторы документа – Минэкономразвития РЮО при содействии Минсельхоза.

Программа сверхамбициозная. Она предполагает за три года удвоение доходов населения и валового внутреннего продукта (ВВП). Просто невиданный экономический взлет! После чтения таких прожектов невольно хочется спросить: а чего вы до сих пор сидели с такими-то талантами, возможностями? Чего или кого ждали?

Впрочем, депутат Давид Санакоев разработчикам не поверил:

«В программе много показателей, но каким образом будут достигаться результаты, совершенно не ясно. Чтобы создавать такую государственную программу, необходимо, чтобы были созданы отраслевые программы тех министерств, которые там будут участвовать. Этих программ у нас тоже нет. И расчеты, которые там приводятся, мне было интересно, каким образом они их достигли и насколько они объективны. И здесь у меня тоже большие сомнения по поводу объективности некоторых расчетов и подсчетов.

– Например?

– Например, там показатель эффективности определяется в ВВП, что до 2025 года он поднимется до 45,4%. К примеру, в той же РФ, если смотреть за последние несколько лет, ВВП то уходил в минус, то выходил в плюс на 2%, 3%, 5%… То есть каким образом они пытаются достичь такого показателя ВВП, я не могу понять. И мне этого не объяснили. Второе: другой целью программы является повышение заработной платы населения республики. Всего населения, там написано. Как будут получать зарплату госслужащие и бюджетники, более или менее понятно. Как будут повышать ее остальным, непонятно. То есть там прописано, что зарплата увеличивается с девятнадцати тысяч почти до сорока».

В общем, это такая предвыборная маниловщина. Но есть в программе и реальные пункты. Они предполагают увеличение до российского уровня таможенных тарифов и налогов. Например, в Южной Осетии ставка НДС 10%, а в России 20%. Растаможка иномарок в республике стоит 15 рублей за кубический сантиметр двигателя, а в России – 5 евро, то есть в 29 раз дороже.

Понятно, чем это грозит: дешевые иномарки станут недоступны, цены на еду и товары первой необходимости взлетят, население обнищает.

Депутаты повышения налогов и тарифов не одобрили, программу приняли без них. Но вопросы остались. Кто это придумал? Почему, со слов президента Бибилова, повышение зарплат бюджетников непременно должно сопровождаться ростом таможенных тарифов и налогов? Кто поставил такое условие? В чьих интересах он действует?

В неформальных беседах чиновники жалуются на то, что им выкручивает руки Москва, мол, местные конечно сопротивляются, как могут, но их возможности ограничены…

«Эхо Кавказа» спросило экс-главу аппарата правительства Олега Гаглоева (он работал в этой должности до конца 2020 года), насколько правдивы подобные объяснения:

«В развитие большого договора о союзничестве и интеграции с Россией мы заключили ряд отраслевых договоров, среди них и соглашение «Об интеграции таможенных органов» от 25 апреля 2016 года. Это соглашение предполагало переход республики на схожие механизмы работы и унификацию законодательства в сфере таможенного регулирования (право Евразийского экономического союза, – прим. «Эха Кавказа») Иными словами, речь шла о порядке администрирования таможенных вопросов, порядке оформления грузов, взимания сборов и т.д. Но при этом соглашение не предполагало изменения ставок таможенных тарифов и сборов. В соглашении это проговаривалось, согласно пункту №2 документа, по ставкам принимается отдельное решение.

– То есть речь шла о правилах, а не размерах тарифов?

– Да, речь шла не о слепом переписывании законов, но об унификации администрирования, оформления и т.п., чтобы, например, бизнесмен, перевозящий через границу грузы, понимал правила игры, что и как ему нужно делать. При этом ставки налогов и сборов у всех свои.

– И Москва никогда не настаивала на увеличении таможенных тарифов?

– По крайней мере, пока я работал, таких требований у Москвы не было».

К этому можно добавить, что и Анатолий Ильич за все это время ни разу не обмолвился, что Москва ставит перед ним такие условия. Получается, это его инициатива? Тогда в чем смысл после каждого повышения зарплаты драть с людей три шкуры? Чтобы их жизнь становилась еще тяжелее? Единственное объяснение, которое лежит на поверхности, – чтобы повысить собственные доходы, за использование которых не надо отчитываться перед Москвой. На этом, наверное, можно остановиться.

* * *

Во вторник четырнадцать оппозиционных депутатов парламента потребовали включить в повестку законодательного органа вопрос об импичменте президента Анатолия Бибилова. Соответствующее обращение на имя спикера парламента Алана Тадтаева подписали члены фракций «Ныхас» и «Народной партии», депутатское объединение «За справедливость» и депутат Давид Санакоев.

По закону решение парламента об отрешении президента от должности должно быть рассмотрено не позднее месячного срока после выдвижения обвинений против него. Согласно статье 72 Конституции Южной Осетии, чтобы поставить перед парламентом вопрос о досрочном прекращении полномочий президента, инициативная группа должна составлять не менее трети депутатского корпуса или двенадцати из тридцати четырех голосов. Обращение об импичменте подписали четырнадцать, говорит Давид Санакоев:

«Мы вопрос поставим, а там каждый волен голосовать, как он хочет, как ему совесть позволяет. Что до нас, то мы не могли не дать оценки его действиям и сделать вид, будто ничего не случилось. В обращении приведены все наши доводы. Мы затронули далеко не все законы, которые он нарушил, в том числе регулирующие сферу безопасности, ответственность должностных лиц и т.п. Мы указываем только на нарушение основополагающих статей Конституции с указанием статей, пунктов.

– Что, по-вашему, является основанием для импичмента?

– Это законопроект 2019 года «О государственной границе Республики Южная Осетия», с которым он согласился, подписав его, и новая карта республики. По этим документам двести квадратных километров нашей территории отходят Грузии. Сейчас законопроект прячут, нам его не показывают, не только нам, никому не показывают. Если он – благо для народа, то почему его не показывают? И второй момент – это цнелисская история. Не были предприняты меры для защиты территориальной целостности республики, из-за чего грузинские силовики смогли установить на нашей земле пост и отрезать часть нашей территории. Хочу напомнить, что президент приносил присягу защищать целостность республики».

В обращении депутаты указывают на основания для досрочного прекращения полномочий президента. По их мнению, в действиях Анатолия Бибилова содержатся признаки нарушения базовых норм Конституции РЮО, обеспечивающих ее суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, по мнению депутатов, президент нарушил присягу:

«…защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу».

По мнению депутата парламента первого созыва, общественника Тимура Цхурбати, импичмент не пройдет и первого этапа:

«Большинство в парламенте за партией «Единая Осетия», там формальный лидер – спикер Алан Тадтаев, а неформальный – Анатолий Бибилов. Они против президента голосовать не будут, так что импичмент не то что три четверти – половины голосов не наберет. Но все равно хорошо, что вынесли вопрос об отстранении, потому что он реально гробит республику. И, конечно, люди услышат обвинения в контексте избирательной кампании, которая начинается в конце месяца, – это аргумент против кандидатуры Анатолия Бибилова. Это первый случай в новейшей истории Южной Осетии, когда избирательная кампания начинается с импичмента действующему президенту».

Инициатива депутатов привела в движение президентскую рать. Спикер парламента Алан Тадтаев обвинил коллег по парламенту в расшатывании политической обстановки в республике. По его словам, «эту часть депутатов не интересует истина, иначе бы они пригласили президента и выслушали его позицию и, уже исходя из этого, строили работу… Часть депутатов хотят социального напряжения в обществе».

На следующий день информагентство «Рес» опубликовало комментарии некоего сотрудника администрации президента, который назвал действия депутатов преступными:

«Вместо конструктивной работы, мы становимся свидетелями того, как законодательный орган пытаются превратить в корабль бунтарей. Зная, что до президентских выборов остается три месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее… Обвиняя главу государства Анатолия Бибилова практически в госизмене, группа депутатов взяла на себя серьезную ответственность и совершила преступление».

Давид Санакоев обратил внимание, что сотрудник администрации, которому, очевидно, было поручено заявить об абсурдности выдвинутых против президента обвинений, предпочел сохранить свое имя в тайне:

«Никто не взял на себя смелость прямо сделать заявление, что депутаты совершили преступление. Пусть тогда хотя бы обозначат, какую норму и какого закона мы нарушили».

Что до заявления Алана Тадтаева, отметил Давид Санакоев, правящая партия не имеет права давать правовую оценку инициативе депутатов:

«Председатель парламента, правящая партия или какая-либо другая партия не имеют права давать правовых оценок подобного рода вопросам. Этот вопрос решается на сессии парламента, на которую он должен его вынести. Потому что мы все нюансы, которые должны были соблюсти, соблюли. Я имею в виду вынесение вопроса об отрешении от должности президента. И то, что они говорят в своих заявлениях, они опять пытаются подменять закон. И на сегодняшний день получается так, что они не боятся нарушать закон – ни представители партии «Единая Осетия» в парламенте, ни президент, ни все его ставленники. Я понимаю это так, что необходимы изменения, очень большие изменения в системе управления, чтобы избежать в дальнейшем такого вот отношения к закону со стороны представителей отдельных политических сил. И Тадтаев, и все остальные, то есть любой человек, который занимает определенную должность, должны понимать, что несут ответственность и будут нести ответственность за все содеянное».

В самом деле, непонятно, о каком преступлении идет речь.

Преступление, например, – это украсть человека без решения суда и до смерти забить его на так называемом допросе, как это было сначала с Арчилом Татунашвили, а потом с Иналом Джабиевым. Преступление – это в уголовное дело подкладывать липовые экспертизы, чтобы отмазать убийц.

Что до обращения депутатов – это не преступление, но предусмотренная Конституцией норма. При этом ничьи права не нарушаются. По сути, четырнадцать депутатов предлагают своим коллегам рассмотреть их доводы, и в случае, если они их разделяют, вместе обратиться в Верховный суд, чтобы тот рассмотрел претензии парламентариев и вынес свое решение. С каких пор обращение в суд стало преступлением?

Приведу еще одну цитату из комментария анонимного сотрудника администрации:

«В ведомстве напомнили, что глава государства Анатолий Бибилов награжден высшими государственными наградами за заслуги перед Отечеством (кавалер ордена «Уацамонга»), в том числе указом президента России удостоен орденом Дружбы РФ…»

Не самый удачный момент, чтобы напоминать об ордене «Уацамонга». Среди подписантов обращения их двое – Амиран Дьяконов и Роберт Остаев, а еще один, Александр Плиев, – кавалер ордена Почета – высшей гражданской награды. Тем более не стоило упоминать об орденах после того, как президент указал кавалерам «Уацамонга» и трем своим предшественникам в кресле президента на их места в зрительном зале, причем где-то там, на галерке, когда отказал в амнистии другому кавалеру ордена «Уацамонга» – Георгию Кабисову.

Поэтому нечего пенять, что избирательная кампания получается такой – без жалости к оппонентам и учета былых заслуг.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия