Абхазская неделя: гвозди протеста, Ажьырныхуа с прокурором, Анкваб молчит

Новогодние каникулы в Абхазии оказались совсем не праздничными. С 8 января правоохранительные органы стали задерживать рядовых оппозиционеров, обвиняя их в попытке государственного переворота. Пятерым задержанным были определены различные меры предварительного пресечения – аресты от нескольких суток до двух месяцев.

Разглядеть логику в решениях судей через призму закона невозможно, так как обвинения строились на показаниях сотрудников милиции, указывавших на «противоправные действия» людей, которые «активно расшатывали автобус», опознавая их по черным джинсам, маскам и толстовкам с капюшонами. Поэтому вполне можно предположить, что судьи исходили не из требований закона, а из каких-то карьерных интересов или очень личных представлений о правосудии.

Общественность отреагировала на действия властей крайне негативно. Понятно, что оппозиция заявила о готовности подать «встречные иски» к главе государства и всему его окружению за переворот 2020 года. Но помимо оппозиции с требованием прекратить политические репрессии выступили общественные организации неоппозиционного толка, ветераны войны, старейшины, участники национально-освободительного движения и даже представители неправительственного сектора.

Демонстрируя готовность к диалогу и намерение вывести страну из политического кризиса, лидеры оппозиции провели ряд встреч с представителями правоохранительных органов, чиновниками различного уровня, с членами Общественной палаты и с представителями партии власти. Однако все устные обещания, которые давались лидерам оппозиции на закрытых переговорах, были перечеркнуты очередным судебным процессом 13 января, на котором для участников митинга Сурмава и Инапшба была избрана предварительная мера пресечения – арест. После оглашения решения суда один из обвиняемых Анри Инапшба в знак протеста проглотил гвоздь. Этот поступок и стал «гвоздем» недели и триггером событий, последовавших за госпитализацией оппозиционера.

Организаторы митинга 21 декабря 2021 года – Адгур Ардзинба, руководитель общественной организации «Ахьяца» Ахра Бжания, депутаты Гиви Кварчия и Гарри Кокая и ряд лидеров оппозиции явились в прокуратуру с требованием отпустить задержанных и заключить под стражу организаторов митинга. За акцией лидеров оппозиции последовала массовая подача заявлений оппозиционных активистов, и через час в прокуратуру их поступило уже более пятидесяти. Сотрудники прокуратуры смогли зарегистрировать всего десять заявлений, и система дала сбой. Как сообщил прокурор города Сухума Агумава журналистам, у нас не хватает ни следователей, ни помещений, чтобы принять к рассмотрению такое большое количество заявлений.

Но идея коллективной подачи заявлений настолько пришлась по душе всем участникам митинга, что они стали публиковать свои заявления в социальной сети. Порой очень эмоциональные, в которых признавались, что принимали активное участие в митинге; испытывают презрение к сотрудникам правоохранительных органов, взявшим в руки палки, чтобы избивать людей; что «активно раскачивали автобус»; что оставляют «за собой право всеми доступными способами воздействовать на тех, кто отдал позорный приказ» применять силовые способы давления на участников митинга.

«Если свобода слова, волеизъявление и собственное мнение караются действующим законодательством Абхазии, то я, как законопослушный гражданин своей страны, готов нести персональную ответственность с заключением меня под стражу», – написал на своей странице в ФБ участник митинга, бывший сотрудник правоохранительных органов.

Тем временем Адгур Ардзинба, Ахра Бжания, Гиви Кварчия и Гарри Кокая были допрошены, и в прокуратуре заявили, что отказываются проводить задержания лидеров оппозиции, депутатов и граждан, ссылаясь на отсутствие в их действиях состава преступления. Однако организаторы митинга не покинули здание прокуратуры, требуя освободить всех задержанных. Несмотря на приближающийся праздник, росла и численность людей, выражающих им поддержку.

Таким образом, ночь с 13 на 14 декабря, когда абхазы отмечают самый почитаемый праздник – Ажьырныхуа, День сотворения мира, – прокуроры встретили вместе с оппозицией в здании и у здания прокуратуры. А за полночь вице-президент Бадра Гумба встретился с Адгуром Ардзинба и заверил его, что власть пересмотрит свое отношение к политзаключенным и они будут освобождены из-под стражи.

После переговоров Адгур Ардзинба поздравил народ Абхазии и людей, собравшихся у прокуратуры, «со святым для всего нашего народа духовным праздником Ажьырныхуа, пожелал всем мира и добра и выразил «сдержанный оптимизм», что «власть в лице высшего руководства, на данный момент это вице-президента Бадра Гумба», выполнит свои обещания – снимет напряженность в обществе, выпустив всех политических заключенных, и пойдет на переговоры. «Нас услышали и вице-президент, и сотрудники правоохранительных органов, и реформы должны быть», – сказал Адгур Ардзинба. Переговоры длились до рассвета.

Тем временем, пока в стране происходили столь значимые события, президент Аслан Бжания и генеральный прокурор Адгур Агрба находились в Москве: один на плановом обследовании, а другой – на праздновании 300-летия российской прокуратуры.

А утром 14 января ситуация кардинально изменилась, и, видимо, та часть власти, которая руководит процессом из Москвы, решила подкорректировать договоренности оппозиции и вице-президента Бадры Гумба. На сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, из которого следует, что обещания вице-президента «выеденного яйца не стоят», и «в настоящее время органом предварительного следствия продолжается работа, направленная на сбор доказательств, в том числе, изобличающих организаторов массовых беспорядков, к которым при наличии достаточных правовых оснований будут применены меры уголовно-процессуального характера». Еще неизвестно, как на очередной «развод» власти отреагировала оппозиция.

Между тем полностью проигнорировал осложнение общественно-политической ситуации и премьер-министр Абхазии Анкваб. На этой жаркой неделе он выслушивал отчеты чиновников, обещал отремонтировать проселочную дорогу за счет российской инвестпрограммы и встретился с представителями Госдумы РФ, чтобы обменяться теплыми новогодними пожеланиями.

Такой была первая, самая короткая рабочая неделя нового года. Абхазия вступила в 2022 год без бюджета, без послания главы государства парламенту и общественности, с новым графиком веерных отключений света и с большим набором противоречий между обществом и властью, которые, видимо, только обострятся в очень скором времени.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия