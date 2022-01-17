«Кто провокатор, я провокатор?!»

Югоосетинский президент несколько дней назад со скандалом покинул заседание Союза кавалеров ордена Уацамонга. Анатолий Бибилов сам является членом этой общественной организации, но это не первый случай конфликта с его членами.

12 января «коллективная» администрация президента Южной Осетии назвала преступными действия 14 парламентариев, которые инициировали процедуру импичмента Анатолия Бибилова. Защищая репутацию главы государства, в АП подчеркнули, что он «награжден высшими государственными наградами за заслуги перед Отечеством (кавалер ордена Уацамонга), в том числе, указом президента России удостоен орденом Дружбы РФ». Видимо, по логике авторов письма, обладатель этой награды никак не может ставить под вопрос интересы государства.

Общественное объединение «Союз кавалеров ордена Уацамонга» спустя пару дней пригласило президента Бибилова для встречи с представителями комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией, выводы которой и послужили поводом для запуска импичмента.

Специальную презентацию предложили подготовить двум депутатам-орденоносцам от «Народной партии», которые состоят в комиссии. Продолжает депутат парламента Роберт Остаев:

«14 января Бестаев Тамаз Георгиевич, председатель Союза ордена Уацамонга, позвонил мне и сообщил, что мы будем организовывать встречу к шести часам в пятницу вечером и что они хотят задать вопрос нам по поводу границы, по поводу демаркации и делимитации. Вы же, говорит, члены этой комиссии, вот и зададим вам вопросы, чтобы понять, что на самом деле происходит. Я, конечно, согласился, спросил, что от меня требуется. Он ответил, что мы должны провести презентацию, показать видеоролики, которые появились (о прохождении границы), и покажите, мол, и нам их тоже. Я сказал: хорошо, согласился. Я не спросил, кто там будет, что и как. После того, как я пришел туда, конечно, и членов комиссии я привел с собой, но Тамаз Георгиевич отказался и сказал, что только орденоносцы могут присутствовать. В Союзе ордена Уацамонга только два члена комиссии – я и Амиран Дьяконов, мы и зашли в этот зал».

Встреча, по словам Остаева, проходила в конференц-зале гостиницы «Ирыстон», в самом центре Цхинвала. Во время подготовки к презентации в зал зашел еще один кавалер ордена Уацамонга – Анатолий Бибилов, который, по словам парламентария, фактически попытался ее сорвать:

«Я начал раскладывать на столе архивные материалы – все, что мне нужно было для презентации, чтобы рассказать (о работе комиссии), поставил проектор, чтобы показать ситуацию на границе и все остальное. И я не заметил, как возле меня неожиданно оказался рядом наш президент, и он сказал, что «вы провокаторы, что вы делаете?!» Я спросил: кто провокатор, я провокатор?! Это вы, наоборот, соединили какие-то точки и сказали, что наши села окажутся в Грузии. Он сразу ответил, что такого не было. Я показал ему видеоматериалы, вот вы это говорите, что по соединенным точкам Гуджабар и некоторые села оказались за пределами Южной Осетии. Я попросил его показать мне и сидящим здесь людям, какие точки и на основании чего вы нанесли их (на карту), в результате чего наши села там оказались? Внятного ответа он не дал, начал высказываться оскорбительно – «я создал эту комиссию, вы должны мне подчиняться, слушать меня» и все такое. Я ответил, что, когда он создавал эту комиссию, он лично меня не спрашивал и не получал моего согласия на участие в ней. Он ответил, что это его право».

Разговор президента с кавалерами ордена Уацамонга продолжился на повышенных тонах, который переходил на матерную брань, после чего Анатолий Бибилов покинул конференц-зал «Ирыстона». После этого презентация, по словам депутата Роберта Остаева, была продолжена уже в спокойной обстановке:

«Некоторые из кавалеров даже недоумевали, в чем была проблема, зачем орать, кричать, если тут все понятно, мы все спокойно поговорили.

– Президент тоже был приглашен как кавалер ордена Уацамонга?

– Да, Тамаз Георгиевич сказал, что послал ему официальное приглашение.

– Как кавалеры ордена Уацамонга оценили поведение президента?

– Конечно, были возмущения, что, мол, нельзя так себя вести, и все остальное. Такое поведение неприлично, тем более для президента».

На вопрос, что намерены в этой связи делать кавалеры ордена Уацамонга дальше, Роберт Остаев затруднился ответить. По информации «Эха Кавказа», после визита Анатолия Бибилова звучали предложения изгнать его из рядов организации, но этот вопрос не обсуждался.

Орден Уацамонга – высшая воинская награда Южной Осетии, которая была учреждена в 2007 году. Союз кавалеров ордена Уацамонга был создан в 2010 году. Президент Бибилов был награжден высшей воинской наградой тогдашним президентом Эдуардом Кокойты. Однако после прихода к власти отношения с общественной организацией у него никак не складывались. Последний громкий конфликт с главой государства произошел в мае 2020 года, когда союз обратился к Анатолию Бибилову с просьбой проявить «гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова» – экс-министра связи и массовых коммуникаций, приговоренного к семи годам лишения свободы, и выпустить его по амнистии. Тогда члены организации напомнили президенту, что Кабисов – единственный из заключенных имеет орден Уацамонга. Однако Анатолий Бибилов, который собрал у себя подписантов открытого обращения, после жарких споров недвусмысленно дал понять, что экс-министр на свободу не выйдет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия