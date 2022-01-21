Абхазский МИД обязал органы исполнительной власти информировать ведомство о любых международных контактах

МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал комментарий заместителя главы ведомства Ираклия Тужба. По его словам, органы исполнительной власти обязаны информировать МИД об осуществляемой ими международной деятельности и любых международных контактах: официальных поездках, консультациях и переговорах, предполагаемых к подписанию документах и других договоренностях.

Тужба указывает, что абхазский МИД является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств, реализует внешнеполитический курс президента.

Ведомство ссылается на абхазскую конституцию и указ президента «О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики».

«Хотел бы подчеркнуть, что работа в этом направлении будет усилена. В целях практической реализации положений указа, в Министерстве утверждена система координации и взаимодействия внешнеполитического ведомства с органами государственной власти. Даны конкретные поручения сотрудникам МИД Абхазии, которые будут осуществлять прямое взаимодействие с органами исполнительной власти, администрациями городов и районов», – заявляет Тужба.

Он надеется, что органы исполнительной власти обратят пристальное внимание на этот аспект и в соответствии с действующими нормами будут оказывать ведомству максимальную поддержку.

«Эффективность нашей внешней политики будет определяться единством и согласованностью наших действий», – добавил он.