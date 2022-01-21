Абхазская неделя «примирения» и судебных процессов

Главные новости недели были связаны с противостоянием власти и оппозиции. В Общественной палате обсуждался предложенный оппозицией общественный договор, а в судах шли судебные процессы, связанные с мерой пресечения для участников митинга оппозиции 21 декабря.

Итак, оппозиция предложила обсудить документ, который, на ее взгляд, позволит стабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране. Единственный институт, который вызвался взять на себя роль модератора процесса «примирения», – Общественная палата. Законодательная и исполнительная ветви власти дистанцировались от обсуждения, что само по себе свидетельствует о кризисе в стране.

Консультации проходят в закрытом режиме, и общественность судит о результатах по брифингам и словам благодарности в адрес модераторов. Некоторые не ограничиваются благодарностью. Так, глава партии «Апсны» Виталий Габния сообщил, что наибольшую обеспокоенность у участников консультаций вызывают предстоящие выборы в парламент. «Есть основания считать, что следующий созыв парламента готовится для политического транзита с целью понижения суверенитета страны», – заявил он.

Что еще известно общественности о консультациях? Текст договора, предложенного оппозицией, был опубликован в социальной сети. В нем предлагается перенести парламентские выборы и провести их по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, перераспределить полномочия между исполнительной и законодательной ветвями власти, разработать и утвердить в течение года концепцию политико-экономического развития на долгосрочный период, госпрограмму политико-экономического развития на среднесрочный период и так далее.

Только не смейтесь очень громко. И мы прекрасно понимаем, что все предложения оппозиции – это малая толика обещаний, которыми щедро разбрасывался нынешний президент Бжания, когда шел на выборы, и спустя два года после его выборов было бы логичней ожидать отчета президента о реализации своих предвыборных обещаний. Но реальность такова, и надо быть большим оптимистом, чтобы полагать, что власть пойдет на какие-то уступки. Скорее всего, это просто процесс во имя процесса, который пожирает время и отвлекает внимание общественности.

Но от консультаций – к «судной неделе», как ее уже окрестили в СМИ. Обещания закрыть уголовные дела на участников митинга оппозиции, данные вице-президентом Бадрой Гумба, никто не спешит исполнять. Здесь показательно упорство, с которым суды принимают решения о мерах предварительного заключения для пятерых задержанных: для троих – это заключение под стражу, для двоих – домашний арест. Логика судей непонятна с правовой точки зрения: набор обвинений, выдвинутых против всех участников митинга, совершенно идентичен, а решения судов по поводу предварительной меры пресечения – разные. Очень похоже, что все эти «меры» подгоняются под все те же парламентские выборы и направлены на ослабление политического участия оппозиции в них. Понятно, что, когда суды перейдут к рассмотрению самих дел, они будут рассыпаться как карточные домики и никакого госпереворота в них не обнаружат, но это должно произойти уже после выборов. Поэтому система бросила все силы на предварительное заключение на время ведения следствия. И здесь все способы хороши: необоснованные отводы судей, которые, по мнению прокуратуры, могут принять решение, не устраивающее власть, или продление сроков задержания из-за того, что следствие не вписывается в установленные сроки.

Но от внутренней политики к внешней. На этой неделе удивил министр иностранных дел Инал Ардзинба, назначенный на должность несколько месяцев назад. Он встретился с представителями международных организаций, осуществляющих свою деятельность в Абхазии. Касаясь проекта COBERM, который реализует проекты по укреплению доверия внутри и между сообществами, разделенными конфликтом, он заявил, что этот проект недопустим на территории Абхазии. «Запишите это себе и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал министр, обращаясь к координатору данного проекта. Надо сказать, что слова министра, которые цитирует пресс-служба МИД, выбиваются не только из моих представлений о дипломатии и простой вежливости, когда-то отличавшей абхазов, но, самое главное, они входят в противоречие с заявлениями высших должностных лиц нашей страны, которые формируют внешнюю политику, – президента и секретаря Совета безопасности. Этот незамысловатый популизм молодого министра иностранных дел, набирающего своими заявлениями лайки в социальных сетях, без сомнения, заслуживает отдельного внимания, тем более что в парламент от администрации президента уже поступил проект закона, который, если верить названию, направлен против международной изоляции, но, на мой взгляд, несет в себе угрозу по дальнейшей изоляции страны. И в этой ситуации было бы логично, если бы глава государства наконец вернулся в страну и представил какие-то разъяснения обществу. Иначе получается, что внешняя политика формируется без участия президента и деятельность МИДа находится вне зоны его влияния.

И от геополитики к бытовым проблемам. Света в конце тоннеля все еще не видно, а тот, что поступает, окутан ореолом тайны. Главному энергетическому ведомству страны неизвестны сроки, объемы поставок электроэнергии в Абхазию и даже цена, по которой Россия осуществляет переток. Между тем на этой неделе сообщения об отключениях света поступали еще чаще, чем обычно. Социальная сеть заполнена тоскливыми рассказами о перебоях в поставках электроэнергии, о веерных отключениях, о людях, сутками живущих без света и воды, о замерзающих детях и стариках. Поставляемая из России электроэнергия не спасает ситуацию, так как от перегрузок горит техника и плавятся провода. Какая-либо деятельность по борьбе с добытчиками криптовалюты полностью прекращена, и жители страны несут на себе тяжелую ношу экономических провалов в работе правительства.

Пока люди стонут от бытовой неустроенности, чиновники, виновные в этом, рисуют очередные радужные проекты. Министр экономики Кристина Озган, отстоявшая разрешение на легализацию майнинга криптовалюты в 2020 году, обрушившего всю энергетическую систему страны, на этой неделе сообщила о реализации очередного «экономического чуда» – подготовки к ремонту сухумского аэропорта. Проект, по мнению министра, должен быть «максимальным с точки зрения начинки и оптимальным с точки зрения затрат». Конечно, это цитата. А вот в пользу окупаемости и прибыльности проекта не приводится ни одной цифры. Впрочем, ничего не известно и об «инвесторах».

Но раз уж мы вспомнили о министре экономики, то как не обратить внимание на премьер-министра. На этой неделе он занимался любимым делом – выслушивал отчеты. О пенсиях, которые выплачивает Россия гражданам Абхазии, успевшим наработать себе советский стаж, Александру Анкваб рассказала глава адлерского отделения пенсионного фонда России Елена Бабиченко. Она отметила, что численность получателей российской (советской) пенсии в Абхазии снизилась с 32 до 28 тысяч. И хоть Елена Бабиченко говорит, что связано это с тем, что российская пенсия назначается гражданам Абхазии, имеющим стаж работы в Советском Союзе, совершенно очевидно, что более полутысячи граждан страны, погибших в результате пандемии, вошли в эту печальную статистику. На этой неделе она выглядела по-прежнему пугающе – каждый день от ковида умирает до трех человек.

К сожалению, по-прежнему непонятна судьба тех пенсионеров, которые не могут рассчитывать на советскую пенсию. Прожиточный минимум в Абхазии превысил восемь тысяч рублей, и две с половиной тысячи рублей абхазской пенсии вряд ли могут обеспечить достойное существование и оправдать отчисления в абхазский пенсионный фонд, которые эти люди делали всю свою жизнь. Предложения же лишить абхазских пенсионеров, получающих советскую пенсию, абхазского пенсионного пособия выглядят как полный отказ от заботы о своих гражданах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия