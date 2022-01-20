Диалог между властью и оппозицией, который инициировала Общественная палата Абхазии, пока не привел к существенным подвижкам в разрешении политического кризиса. В комментариях оппозиционных лидеров после сегодняшних консультаций сквозило разочарование.

В Общественной палате Абхазии продолжаются встречи, целью которых является создать условия для диалога власти и оппозиции, чтобы преодолеть затяжной политический кризис, существование которого признают все стороны.

В сегодняшней встрече участвовали лидеры оппозиционных и провластных политических партий: «Апсны», «ЭРА», «Айтайра», Народной партии и общественных организаций «Аидгылара», «Абхазское народное движение», общественного союза «Аиааира».

Встреча проходила за закрытыми для прессы дверями, после ее завершения участники выступили на брифинге и озвучили свои позиции.

Лидер оппозиционной политической партии «Апсны» Виталий Габния заявил, что у него есть основания предполагать, что следующий созыв парламента готовится для принятия решений, связанных с «понижением суверенитета страны», поэтому власть не идет навстречу требованиям оппозиции и не хочет менять избирательную систему:

«Есть основания считать, что следующий созыв парламента готовится для политического транзита с целью понижения суверенитета страны. Если это так – время покажет, – то, конечно, никакие реформы не нужны, особенно в части перехода на смешанную избирательную систему, которая будет мешать такому транзиту. Для государства потеря суверенитета страшна, и она содержится не в публичных указах, не в пограничных столбах, а заключается в самих людях, в их ментальности и патриотизме. У нас все реформы разбивались об интересы людей, вошедших во власть. Так бывает, когда увлекаешься абсолютной и ничем не ограниченной властью, авторитарные методы правления себя изжили, грешат большими издержками и способствуют напряжению в обществе. Альтернативы реформам нет».

Председатель партии «Экономического развития Абхазии» Тея Аршба, которая практически исчезла в последние годы из информационного пространства, считает, что политический кризис связан с межличностными конфликтами:

«Вот эта закрытая тема формата очень интересна, потому что мы открыто говорим, кто о чем думает, о своих опасениях и переживаниях. Ситуация кризисная, как уже упоминалось, все-таки мы иногда замечаем, что это чаще межличностные конфликты, нежели политические, поэтому мы просим остудить пыл и все-таки прислушаться к тому, что выведет в итоге Общественная палата».

Заместитель председателя проправительственной партии «Айтайра» Юлиан Бобуа заверил, что политсовет рассмотрит декларацию и прокомментирует:

«Данная декларация, принятая на площадке Общественной палаты, будет рассматриваться на политсовете партии, там примется окончательное решение, и мнение партии будет озвучено».

Заместитель председателя оппозиционной общественной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия считает, что надо вернуться к тем усилиям, которые они предпринимали до 30 сентября:

«Со своей стороны, мы рассказали, какие усилия делала наша организация для того, чтобы от этого противостояния уйти. К большому сожалению, мы вернулись к тому, с чего начинали. Те материалы, которые у нас были наработаны с марта прошлого года по известной инициативе «Аидгылара», мы передали сегодня Общественной палате. Мы убеждены, что наш опыт будет полезен. И опять же мы говорили о том, что, пока мы не научимся садиться за один стол и обсуждать все те вопросы, которые накопились за более чем пятнадцать лет, пока мы не научимся слышать друг друга, пока мы не снимем внутриполитическое напряжение в обществе, движение вперед невозможно. Мы об этом говорили. Новые предложения оппозиции, которые изложены в меморандуме, тоже обсудили. Мы их, естественно, поддерживаем, считаем, что их реализация сможет вывести ситуацию из кризиса. Понимание со стороны участников сегодняшнего разговора мы увидели, и это очень радует. Надеемся, что сможем прийти к консенсусу и сможем найти единственно верный выход из сложившейся ситуации».

Председатель республиканской общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия на брифинг не вышел, но согласился прокомментировать «Эху Кавказа» встречу, в которой участвовал. Он напомнил об инициативе общественной организации «Аидгылара», связанной с достижением гражданского согласия и отказом от претензий сторон друг к другу за насильственное свержение власти, которое предпринимали все оппозиционные силы, как нынешние, так и прошлые. Он уверен, что до тех пор, пока все стороны не признают свои ошибки и не откажутся от взаимных претензий, диалог не будет иметь смысла. Но эта инициатива, по его мнению, была сорвана событиями 30 сентября, когда при участии министра внутренних дел были избиты ветераны.

На вопрос о том, идет или не идет диалог, Кан Кварчия ответил, что не видит со стороны власти движения навстречу оппозиции, которая предлагает конкретные шаги:

«В свое время, когда мы нашу инициативу продвигали, ощущение было такое, что в стане проправительственных партий и сторонников были люди, которые очень хотели и помогали этому процессу, также было много и тех, кто всему этому противодействовал. Видимо, у тех людей, которые противодействовали и хотели сорвать эту инициативу, все-таки получилось. Машинально или специально, я не могу сказать, но получилось то, что получилось. Тяжело, конечно, ко всему этому вернуться, но, если у власти появится мужество и желание, всегда можно к этому вернуться. Есть разные предложения, вот у объединенной оппозиции есть уже некий документ, его всегда можно наполнить содержанием, если есть желание, но пока я, честно говоря, не вижу этого желания».

По словам Кана Кварчия, разговор во время встречи шел вокруг представленного оппозицией документа, но власть не выполняет договоренности, достигнутые на встречах с оппозицией, главная из которых – освобождение участников протестного митинга:

«Дискуссия состоялась вокруг договора, который представила оппозиция на встрече с представителями власти, это было неделю назад. В устной договоренности у них было, что они составят общий документ, некий меморандум, который приведет к политической стабильности. Но мы сегодня видим, что самый главный вопрос, который ставился на встрече, об освобождении ребят, которые участвовали в митинге, не решается. Сегодня мы получили этому подтверждение, потому что меру пресечения для Тания не изменили, а должны были избрать домашний арест. Такое ощущение, что не все договоренности, которые были, выполняются. Я расцениваю арест этих ребят как заказное политическое действие со стороны властей. Пока вопрос с ребятами не будет решен, дальнейшие переговоры могут зайти в тупик».

Встречи в Общественной палате продолжатся, и завтра политическую ситуацию в стране будут обсуждать представители интеллигенции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия