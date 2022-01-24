Югоосетинский ЦИК утвердил порядок выдвижения кандидатов в президенты

В Цхинвали состоялось заседание Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщает агентство «Рес», на нем утвердили инструкцию о порядке выдвижения политической партией кандидатов на должность президента, инструкцию о порядке выдвижения кандидатов инициативной группой избирателей, а также порядок регистрации их уполномоченных представителей.

Ранее парламентом в соответствии с законом о выборах президента была назначена дата проведения выборов – 10 апреля 2022 года.

Как сообщили в ЦИК, кандидат от политической партии выдвигается на съезде, на котором должны присутствовать не менее 100 делегатов. Политическая партия может выдвинуть гражданина, не являющегося членом этой партии.

Граждане, образованные в инициативную группу, могут выдвинуть своего кандидата на собрании инициативной группы в количестве не менее 100 человек.

О месте, дате и времени проведения съезда политической партии и собрания инициативной группы избирателей не менее чем за 5 дней должна быть оповещена Центральная избирательная комиссия.

«Срок выдвижения кандидатов на должность президента – 20 февраля 2022 года. То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центральной избирательной комиссией приниматься более не будут», – подчеркнули в ЦИК.

Ранее в югоосетинском парламенте не смогли отрешить действующего президента Анатолия Бибилова от должности. Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.