В абхазском парламенте предложили перенести выборы из-за пандемии

В Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны парламента самопровозглашенной республики Абхазия прошло слушание по эпидемиологической обстановке. На встречу были приглашены профильные специалисты.

Как сообщается на сайте парламента, участники слушаний оценили ситуацию как стабильно сложную. По их мнению, ситуация может усугубиться в связи с надвигающейся новой волной штамма коронавируса «омикрон», а активная политическая жизнь и предвыборный процесс создают идеальные условия для распространения вируса.

По итогам обсуждения ситуации было принято решение рекомендовать президенту Аслану Бжания и премьер-министру Александру Анквабу перенести на шесть месяцев парламентские выборы, назначенные на 12 марта.

«Очевидно, что наше обращение запоздалое, но момент еще не упущен. При условии согласованности действий всех политических и общественных сил, руководстве рекомендациями специалистов и решительности шагов мы сможем минимизировать надвигающуюся угрозу и ее последствия», – сказано в заявлении.

Отметим, чти ранее отложить на один год парламентские выборы предложила абхазская оппозиция.